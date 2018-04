Panasonic GD90 - ten nejlehčí ze všech Panasoniců (preview)

Japonský koncern Matsushita (obchodní značka Panasonic) představoval minulý týden svoji novou modelovou řadu mobilních telefonů pro tento podzim. A bylo, na co se dívat - Panasonic se přes nepříliš konkurence schopné modely propracovala k velmi solidní a nabídce pozicované na všechny tři zákaznické segmenty, tedy do low-end dotovaných telefonů, střední a high-tech třídy. Dnes si představíme perlu nové modelové řady a to telefon GD90 zaměřený na nejnáročnější uživatele. Proč? Protože při váze 88 gramů bez SIM karty představuje opravdu hezký kousek!

Když si tak prohlížíte telefon na snímku, asi si řeknete, že od dnes prodávaných telefonů Panasonic (G520 nebo G600) se tento telefon příliš neliší. Chyba lávky - fotografie přiliš nerespektuje velikost a telefon je například o dva centimetry nižší a také podstatně lehčí - 88 gramů jsem již zmiňoval. Rozměry 118 x 42 x 16,5 mm. Pro představu - pokud z Panasonic G500 vyndáte baterii, tak tato baterie je těžší, než celý GD90! Ostatně, když si z GD90 vyndáte její Li-Iont (550 mAh), patrně vás také napadne, že někdo zapomněl do toho packu dát ty baterie - akupack je lehounký a neuvěřitelně tenký. Ostatně, Matsushita si s bateriemi ví rady, patří mezi jejich velké výrobce. Jinak ale máte pravdu - co do designu, neliší se pojetí GD90 od jiných mobilů Panasonicu a to je docela škoda - větší tvarová pestrost by nevadila.

Všechny nové telefony Panasonicu jsou dualbandy - nejinak GD90, provoz v síti GSM/DCS-1800 je pro něj bezproblémový.

Telefon má několik zajímavých funkcí, jimiž se vymyká z běžného průměru. Především si můžete vybrat ze dvou druhů podsvícení displeje: jantarově červený a zelený. Barva je příjemně kontrastní k displeji a jasná, to ale není všechno. Pro čtyři telefonní čísla si můžete nastavit podsvícení displeje opačnou barvou - tím snadno zjistíte, že vám volá někdo, koho byste prospást neměli. Je to taková určitá cesta profilů.

Telefon má místo v paměti pro 100 telefonních čísel a může pojmout dvě hlasové poznámky o délce až 15 vteřin - oproti předchozím modelům nebo například některým Motorolám to není nic moc, ale při té váze se dá ledasco omluvit.

Mně ale jako zásadní přijde přidání hodin a data - na jejich absenci jsme u dražších telefonů často žehrali a Panasonic konečně dorovnal krok s špičkami v oboru. Nyní se u každého hovoru v seznamu hovorů či zpráv zobrazuje datum a čas. Kromě toho přibyla funkce budíku.

Na standardně vestavěné vibrační vyzvánění jsme si u Panasonicu zvykli, dlouho ale mrzel mizerný výběr ze zvonění - Panasonic GD90 má již 20 vyzváněcích melodií, ale novou si zkomponovat nemůžete. Posledním mastodontem odolávajícím volání po nových melodiích s velkým výběrem je tedy Motorola. Telefon se do tichého režimu s vibracemi přepíná stejně jako ostatní Panasonicy stiskem jediné klávesy s astrologickým znakem Vodnáře.

Z dalších funkcí: podpora SIM Toolkitu, softwarový modem (kabel + přídavný software pro Windows) nebo PCMCIA karta s ovladači. Podpora konferenčního hovoru a předání hovorů (to ale naše sítě zatím nepodporují). Podpora EFR kódování hovoru - tedy EuroTelí SuperSound.

Nyní k výdrži baterie. Když jsem telefon viděl na vlastní oči, nevěřil jsem, že může na tu baterii o váze 0,nic něco vydržet. Vydrží: 95 hodin standby nebo téměř tři hodiny hovoru jsou realitou!

K telefonu je dostupné příslušenství z nabídky Panasonicu. A nyní to hlavní - cena telefonu by se měla pohybovat podle posledních neoficiálních informací někde přes 12 000 Kč bez DPH, telefon by mohl být na trhu již v srpnu, případně v září. Telefon by se měl prodávat ve třech barvách - na snímku vidíte stříbřitě bílou s jemným champagne nádechem, dostupná bude i černá a tmavě modrá (ta k černé velmi inklinuje) - škoda, že moje oblíbená kwaki zelená a hot červená z modelů G600 se do nabídky zatím nedostala.

Tož uvidíme - při tak kompaktních rozměrech, váze a zajímavé výbavě, to může být zajímavý telefon pro mnoho zájemců o něco lehčího do kapsy.

Zajímavá bude i reklamní kampaň vedená ve stilu Inside and Outside. Například následující snímek zcela plasticky ukazuje, jak je možné, že GD90 má záznamník hlasu - prostě je uvnitř telefonu papoušek... :)