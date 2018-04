Panasonic GD90 (recenze)

Když jsem obdržel mobilní telefon GD90, abych jej otestoval, tak jsem již tušil, že se bude jednat o pěkný kousek, jelikož jsem věděl, že má být menší, než jakýkoliv jiný Panasonic a také extrémně lehký. Tedy extrémně ... jak se to vezme. Já jsem vlastníkem kladívkovitého Ericssonu S868, který se mi jeví jako velmi odolný s dobrý telefon pro mé používání. V porovnání s tímto sloníkem je GD90 porcelánová panenka.

Když se podíváte na GD90 poprvé a uvidíte jej na fotografii, tak nepoznáte, jak veliký ve skutečnosti je. Ani tento mobilní telefon nevybočuje designem z již známých tvarů, podle kterých se mobilní telefony Panasonic dají bezpečně identifikovat. V reálu by vás však mohlo překvapit to, jak je na tom tento mobil rozměrově.

Telefon má rozměry 118 x 42 x 16,5 mm a jeho hmotnost činí 88 gramů. Tyto vlastnosti jej dělají velikým lákadlem pro tu něžnější část populace, které se líbí malé, pěkné věci, ale může po něm zatoužit i ta druhá část populace, která potřebuje reprezentativnost a nerada se na jednáních kasá boulí pod sakem, kterou často tvoří normální mobilní telefony.

Design a hlavně výše zmíněné proporce jsou nejspíš hlavními body, které mají za úkol "povznést tento mobilní telefon. Vždyť samotná baterie je po vyndání z telefonu ani ne 4 milimetry vysoká, což jsou na Li-Ion článek o kapacitě 650 mAh neuvěřitelné rozměry.

Na tuto baterii lze reálně udržet telefon 2 až 3 dny v provozu bez nočního vypínání. Záleží na tom, jak intenzivně telefonujete, ale běžně by měl ty dva dny vydržet.

Panasonic GD90 je dualbandový telefon, který pracuje v pásmech 900MHz a 1800MHz.

Displej

Na jeho grafický displej se vejdou tři řádky najednou a každý obsahuje 16 znaků. Takovému displeji se říká malý velký displej, jelikož na rozměry telefonu je displej docela velký, ale v porovnání s ostatními telefony je malý. Zde je menší problémek. Někteří lidé, kteří hůře vidí malá písmenka by mohli mít problémy, ale na druhou stranu kontrast displeje a jeho volitelné podsvícení umí udělat své a tudíž je text velice dobře čitelný. Jak jsem ale psal, jediným problémem by asi byla velikost písmen.

Zmínil jsem se o volitelném podsvícení displeje. Je to pravda - mobilní telefon Panasonic GD90 umožňuje přepínat mezi zelenou a červenou barvou podsvícení displeje. Obě jsou velice pěkné a je těžké si vybrat.

K podsvícení bych měl ještě malinkou připomínku. Telefon svítí mnohem intenzivněji, než jiné modely od jiných výrobců a tak není problém si svítit například na cestu nějaký ten krok před vás. Jistě, že to jiné telefony mohou také, ale GD90 je v tomto směru daleko lepší, než jiné telefony.

Klávesnice

Klávesnice je velice příjemná na stisk a její potisk se zdá být kvalitní, takže by měl něco vydržet. Ovšem nevylučuji možnost seškrábání potisku delšími ženskými nehty. Někomu by tato klávesnice nevyhovovala, jelikož má klávesy celkem blízko u sebe. To ovšem záleží na vkusu jednotlivce a na tom, jestli telefon bere celkově nebo hodnotí každou část separátně. Jiná tlačítka by se totiž GD90 nehodila.

Ovládání zůstává klasické Panasonicovské. Je zde navigační tlačítko se čtyřmi směry, tlačítko telefonního seznamu a tlačítko pro potvrzení/menu/cokoliv jiného a dále je tu normální klváesnice.

Jak jste si možná již všimli, mou oblíbenou testovací aplikací klávesnice je psaní SMS. Nevynechal jsem ani zde a psal jsem jak o život. Psalo se mi opravdu velice pěkně a rychle. V tomto ohledu nemám telefonu co vytknout.

Funkce, které nejsou obvyklé

Jednou z funkcí, která není obvyklá je již zmíněná náhražka (i když trochu slabá) profilů. Díky možnosti měnit podsvícení displeje si můžete zvolit 5 čísel z paměti, pro která bude telefon blikat jiným světlem, než je standardně navoleno.

Dále má telefon vestavěn hlasový záznamník, který pojme až dvě hlasové poznámky o délce 15 sekund. Ovšem při takovéto kapacitě postačí záznamník opravdu na rychlé poznamenání čísla a nic víc. Možná i na jiné průpovídky zbude čas, ale rozhodně ne na dlouhé povídání.

Telefon má interní paměť na 100 telefonních čísel, což je vítané rozšíření telefonního seznamu SIM karty. Další lahůdkou je dokonale provedené vibrační zvonění, které je u Panasonicu již dlouhodobou tradicí.

Velice dobrou funkcí, která se sice stává samozřejmostí, ale u mnohých telefonů dnes ještě chybí, jsou hodiny a datum. U každého čísla (volaného/přijatého/zmeškaného) se pak eviduje datum a čas, kdy se hovor uskutečnil.

S přidáním hodin souvisí samozřejmě i přidání budíku, který umožňuje nastavit budík buď na jednorázové buzení a nebo na opakované. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že při jednorázovém se vám pak budík vypne úplně, takže druhý den se již buzení nekoná. Při opakovaném musíte budík deaktivovat ručně.

Další příjemnou funkcí je čas automatického zapnutí telefonu a automatického vypnutí. Tato funkce nešetří jenom baterie, ale i nervy a klidný spánek, aby vám večer již nikdo nevolal.Rovněž zde lze nastavit opakování, či jednorázový mód.

Mezi další funkce, které již dnes patří mezi standard se řadí zámek kláves, práce s telefonním seznamem, práce s SMS zprávami, hovorové služby (blokování hovoru, blok. ID, statistiky, hovorné a čekající hovor), přesměrování, zabezpečení, služby sítě (hledání sítě, zadání nové, režim hledání a přizpůsobení telefonu.

Právě poslední jmenovaná položka obsahuje kompletní personalizaci, kterou tento mobil podporuje. Kromě 18 možných jazyků můžete telefónku nastavit až 20 různých vyzváněcích melodií a nebo vibrační zvonění. Stejně tak můžete odlišit SMS zprávy a DATové, či faxové volání.

O nastavování budíku a hodin jsem již psal výše. Snad jen dodám, že telefon podporuje 12/24 hodinový mód.

Dále jsou zde již zmiňované profily zvonění. Po zvolení profilů dáte tlačítko vložit. Po té napíšete telefonní číslo, které se má hlásit odlišnou barvou podsvícení a ještě si můžete pro každé toto číslo navolit jinou melodii.

V nastavení displeje nalezneme volby nastavení kontrastu displeje a barevného podsvícení. Pokud zvolíme zelenou, pak nám budou čísla nadefinovaná v profilech blikat jantarově červenou barvou a naopak.

V dalším menu je krátké nastavení pro použití ve vozidle, kdy se nechá nastavit automatické vypínání telefonu po určitém časovém intervalu a nebo automatické zvednutí telefonu po zazvonění.

Dále lze modifikovat úvodní hlášení při zapnutí telefonu ... běžná funkce.

Telefon má podporu pro přenos DAT a faxu, takže se dodává se SW, který pomocí propojení kabelem dokáže přenášet data z počítače.

Telefon podporuje také EFR a SIM Toolkit, takže jej mohou využít oba operátoři.

Závěr

Dobré a špatné vlastnosti jsem již popsal. Mezi dobré bych ještě přičetl to, že pokud píšeme SMS a někdo nám zavolá, či jinak nás přeruší v psaní zprávy (vyjma odpojení baterie), pak se zpráva nesmaže a po ukončení akce nás opět telefon hodí zpět do editoru tam, kde jsme před chvílí skončili.

Při používání jsem neshledal vážné nedostatky a naopak jsem byl potěšen kvalitou přenášeného zvuku, což má na svědomí EFR. Dokonce i citlivost na signál je výborná a to i když odšroubuji anténu, což je u jiných telefonů nevídaná vlastnost.

Telefon je to přeci jenom pěkný. V dnešní době, kdy jsme si zvykli na Nokie a jiné věci se nám zdá jako nový, ale to bude tím, že já osobně jsem Panasonika nikdy neměl. Možná by GD90 neuškodila nějaká zvláštnost, kterou by se lišila od předchozích designových forem Panasonicu, ale to je nejspíš ten firemní image....

Myslím, že tento telefon by byl vhodný dárek pro své drahé polovičky ... tedy pokud si můžete dovolit dát za dárek něco kolem 10 000 i s aktivací. Mně osobně se telefon rovněž líbí, ale asi bych postrádal organizér, který, jak zjišťuji, čím dál více potřebuji.

Jedno je jisté. S telefonem GD90 rozhodně nebudete vypadat špatně ani na jednání a nikde jinde. Tento telefon je spíše módní doplněk, který vám reputaci nepokazí. Přirovnal bych to asi k případu, kdy má jeden soused na hlídání vlčáka, který spí venku v boudě a druhý si koupí na hlídání jorkšíra. Rozdíl je patrný na první pohled.