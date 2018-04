Panasonic GD87 - Nejlepší mobil současnosti? (první dojmy a detailní fotografie)

Pokud čtete náš server pravidelně, možná už víte, že na začátku tohoto týdne společnost Matsushita oficiálně představila svůj nejvyšší model GSM telefonu, který se bude prodávat pod značkou Panasonic s označením GD87. Budoucí čas je v tomto případě na místě, GD87 a jeho totožná asijská varianta označená GD88 se na pulty prodejen dostane až zhruba za měsíc. Ovšem již dnes máme jeden testovací vzorek telefonu k dispozici, takže vám jej můžeme poměrně podrobně představit. Na recenzi si ale budete muset ještě chvíli počkat - ještě není k dispozici finální verze produktu v plně počeštěné verzi. Předpokládáme, že se tak stane zhruba za měsíc, těsně před tím, než se tento špičkový telefon začne prodávat.

Bez véčka to nepůjde

Panasonic GD87 je možné považovat za posla evropské mobilní budoucnosti; ať se vám to líbí, nebo ne. Důvod je jednoduchý, GD87 má asijský původ a jak je v tamních krajích zvykem, jedná se o véčkový, tedy rozvírací telefon. Tento typ telefonů samozřejmě není neznámý ani v Evropě, ale zatím se jednalo jen o designérskou variantu ke klasicky koncipovaným telefonům, které zatím v Evropě hrají prim. Nová doba si ale žádá své a s příchodem multimediálních telefonů se musí výrobci a zákazníci rozhodnout, zda se přikloní ke kompaktním véčkům, které díky své koncepci absorbují jak fotoaparáty, tak velké barevné displeje do běžných rozměrů véčkových přístrojů, nebo se přikloní ke klasickým telefonům, které ale s novou výbavou narostou jak do šířky, tak do výšky. Asijská cesta je jasná, špičkové multimediální mobily nejsou v Japonsku a Koreji žádnou zvláštností již několik let a všechny současné modely jsou véčka. V Evropě je lídrem Nokia a ta žádná véčka nenabízí, takže i její multimediální telefony (7650 a 3650) jsou klasicky koncipované a tudíž docela nemotorné. V Evropě je možné ještě sledovat příklon k možnosti připojit k běžnému telefonu přídavný fotoaparát (Sony Ericsson T68i, Motorola T720 nebo Siemens S55 a některé nové Nokie). I toto řešení ale postrádá eleganci asijských véček, které nabízejí vše pohromadě a navíc ve velmi kompaktním balení. Dovolíme si tvrdit, že vyjma lepších low-endových modelů, které asi zůstanou u varianty přídavného fotoaparátu, se nakonec k véčkové koncepci připojí asi každý producent. Véčka prostě mají budoucnost a GD87 je první vlaštovkou, která by měla evropské odpůrce véček přesvědčit, kterýmže směrem vede cesta.

Japonec z Pardubic

Pojďme ale rychle k samotnému GD87, opravdu to stojí zato. Testovaný vzorek ještě nebyl zabalen v komerčním obalu, ale jen v bílé papírové krabici. Jenže i pohled na ni dokáže potěšit srdce patriota, skví se na ní totiž nápis "Assembled in Czech Republic". Podle našich informací se opravdu všechny nové Panasonicy pro evropské trhy budou vyrábět jen ve východočeských Pardubicích a k náběhu na plnou výrobu by mělo dojít na začátku příštího roku. První pohled na telefon napoví, že design GD87 je opravdu hodně japonský a připomíná telefony této značky pro operátora NTT DoCoMo. Boky zavřeného telefonu nezdobí žádné ovládací prvky, ty jsou jen na přední straně přístroje. Ten nemá integrovanou anténu, což stejně není u véček běžnou záležitostí. Povrchová úprava telefonu je perfektní, kombinace několika odstínů šedých plastů nikoho neurazí a celkové zpracování si zaslouží jedničku s hvězdičkou. Systémový konektor najdete na spodku telefonu a pokud jej nepoužíváte, můžete ho zakrýt gumovou krytkou, která ale není s telefonem pevně spojena. Naopak gumová krytka konektoru HF sady již pevnou součástí je. Na zadní straně telefonu je konektor externí antény, reproduktor a baterie, která je jeho součástí. Telefon má samozřejmě i otvor pro poutko, ten je však excentricky umístěn na pravé horní hraně telefonu, takže na krku se tento telefon moc dobře asi nosit nebude. Tuto myšlenku asi podpoří i hmotnost mobilu, která je rovné 103 gramy, tedy přeci jen o trochu více, než jiné současné véčkové telefony. Rozměry GD87 pak jsou 97 x 49 x 23 mm - vzhledem ke schopnostem telefonu více než solidní parametry.

A co že se to všechno na předním panelu nachází? Začít můžeme od drobné čočky fotoaparátu, která je chráněna jen krycím sklem a je otázkou, zda se toto sklíčko časem nepoškrábe a tudíž nezhorší kvalitu fotografií. Hned pod čočkou je lesklé kolečko, která na první pohled nemá žádný význam. Pochopíte ho, jakmile začnete fotit. Zrcadélko je výbornou pomůckou pro tvorbu autoportrétu, kdy sám fotografující nevidí na barevný displej, který je na opačné straně horního krytu telefonu. Jednoduché a vcelku funkční řešení. Pod zrcadélkem je druhý displej telefonu, který dokáže zobrazit dva řádky, na něž se vejdou informace o stavu baterie, síle signálu, číslu či jménu volajícího nebo třeba informace o tom, že máte aktivovaný fotoaparát. Zajímavostí je možnost nastavit kontrast i pro tento druhý displej a možnost nastavit barvu jeho podsvícení - vybírat můžete mezi modrou, oranžovou a zelenou barvou. Barvy lze přiřazovat i jednotlivým režimům, jako je příchozí hovor, SMS či MMS zpráva nebo třeba režim fotografování. Pod displejem je ještě multifunkční tlačítko, jehož funkce je odvislá od aktuálního režimu telefonu. Hned pod tlačítkem je infraport a pod ním poslední aktivní prvek, kterým je informační dioda. Ta se projevuje zuřivým blikáním při příchozím hovoru nebo při nabíjení. V pohotovostním režimu nebliká.

Klávesnice je přehledná

Po rozevření telefonu spočine zrak na zářícím barevném displeji. Tomu se však budeme věnovat až za chvíli, takže pohlédněme o něco níže, kde je klávesnice. Ta nabízí velká a pohodlná tlačítka, jejichž počet není nikterak přehnaný, takže se zorientujete okamžitě. Dominantním ovládacím prvkem je pětisměrová kurzorová klávesa, která není klasickým joystickem. A to je asi dobře. Ovládá se totiž naprosto perfektně, stačí na ni položit prst a lehkým pohybem do stran volit požadovanou funkci. Stiskem na prostředek klávesy se pak požadovaná funkce zvolí. Vedle kurzoru nabízí GD87 dvě kontextové klávesy, tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a dvanáct alfanumerických kláves. V levém dolním rohu pak najdete ještě jednu speciální klávesu, která na sobě nese grafický symbol "zavináče" a umožňuje rychlý přístup k WAPovému prohlížeči. Ovládání telefonu a rozmístění kláves je téměř stejné jako u dalších telefonů se značkou Panasonic, takže stálí zákazníci značky si ani nebudou muset zvykat a nováčkové si zvyknou velmi rychle. Ovládací prvky jsou perfektně zpracované a jsou dostatečně velké pro pohodlnou práci.

Foťák stojí za to...

Vzhled telefonu máme za sebou, můžeme se proto směle přesunout k jeho funkcím. Jistě největším tahákem bude integrovaný fotoaparát, který ve spojení s velkým barevným displejem poskytuje to pravé multimediální povyražení. Nejenže fotoaparát ve véčku je v případě GSM telefonů naprostou novinkou, ale ten v GD87 toho i docela hodně umí. Jeho fyzické rozlišení je sice jen 110 000 obrazových bodů, to ale vůbec nevadí, protože se předpokládá, že vytvořené fotografie poputují především formou MMS zpráv na jiný telefon, popřípadě jako momentky pomocí e-mailu do počítače. Výsledná velikost fotografií je 132 x 176 obrazových bodů (či proporcionálně méně), což jsou úplně stejné hodnoty, jako má fyzické rozlišení displeje telefonu. Fotoaparát nabízí i funkci zoomu, ovšem jen v jednom kroku, v jednom stupni přiblížení. U telefonu nezvyklá je i schopnost korekce jasu o dva stupně každým směrem, takže v nepříznivých světelných podmínkách lze získat fotografii na slušné úrovni. Nechybí ani speciální noční režim, který prodlužuje expoziční dobu (s fotoaparátem lze pracovat již při intenzitě světla 5 luxů). Samotný formát fotografií je buď JPEG, a to ve třech režimech - fine, normal a economy, anebo formát PNG. Aby toho nebylo málo, můžete při fotografování zvolit jeden ze tří efektů (sepiový, monochromatický a negativní). Pro nenapravitelné kreativce pak GD87 nabízí i 10 přednastavených rámečků, které snímku dodají ten správný říz.

Kliknutím na náhled se dostanete do druhé části článku, kde najdete detailní fotografie displeje, budete moci porovnat telefon s konkurencí a zhodnotit, jak vypadají fotografie pořízené telefonem.

... a displej jakbysmet

Nebylo by dobré fotky, kdybychom pořádně neviděli, cože to vlastně fotografujeme. S Panasonicem GD87 máte vyhráno: displej telefonu má rozlišení 132 x 176 obrazových bodů, dokáže zobrazit 65 000 barev a hlavně se jedná o aktivní (TFT) displej, takže září i ve dne jak sluníčko. S konkurencí (Nokia 7650, Sony Ericsson T68i nebo dalšími) nemá cenu srovnávat, displej Panasonicu je nepřekonatelný a soupeřit s ním mohou jen výrobky Samsungu (T100, T400), které mají také aktivní displej. Detailní fotografie displeje najdete v další části článku, kde najdete i popis jednotlivých obrázků. Nyní tedy jen krátce: hlavní menu telefonu je ikonové, podobné jiným telefonům Panasonic, další položky jsou již jen textové a horizontálně posouvatelné. Samozřejmostí jsou spořiče displeje a tapety, použít lze i vámi nafocené obrázky.

Úložiště dat pojme až 1 MB

Panasonic GD87 toho samozřejmě umí daleko více, než jen fotografovat a chlubit se perfektním displejem. Velmi praktickou funkcí je složka, která slouží jako úložiště dat. Celková kapacita složky je 1000 položek o celkové velikosti 1 MB a maximální velikosti jednotlivé položky 50 kB. O složku se dělí obrázky, melodie, hry nebo třeba MMS zprávy. Například samotných fotografií by se do telefonu mělo vejít zhruba 100, pokud ale budete ukládat i jiné položky, kapacita se adekvátně sníží. Uklidit nepotřebná data lze připojením telefonu k počítači. To lze buď pomocí kabelu nebo infraportu. Velmi mile nás překvapila skutečnost, že v případě připojení infraportem na počítač s OS Windows XP nebylo nutné instalovat jakýkoliv software a telefon okamžitě začal komunikovat. V tomto režimu bylo ale trochu nepříjemné, že fotografie bylo možné z telefonu posílat jen po jedné, se speciálním softwarem (který jsme neměli k dispozici) to ale může být pohodlnější.

GD87 toho umí opravdu hodně

Z dalších zajímavých funkcí je třeba vyjmenovat podporu rychlého přenosu dat pomocí technologie GPRS (4+1 timeslot), schopnost pracovat ve všech třech GSM pásmech (900/1800/1900 MHz) nebo třeba pro Panasonic typického e-mailového klienta, nyní i s možností vkládání příloh (POP3 a SMTP protokoly). V základním režimu telefon pojme 200 vícepoložkových kontaktů, když ke každému lze přiřadit i obrázek, specifickou melodii, barvu LCD displeje či hlasový vzorek pro vytáčení hlasem. Kontakty pak lze třídit do skupin volajících. Špatná není ani práce se SMS zprávami, telefon podporuje dlouhé zprávy (až 459 znaků), pro něž lze využít i přednastavené texty či prediktivní vkládání textu (testovaný telefon neměl české menu, takže neměl ani českou verzi slovníku T9, ale ve finální verzi výrobku by tato funkce měla být integrována). Nechybí ani doručenky, možnost kopírování a vkládání části textu, jak to známe z osobních počítačů, nebo SMS chat. Telefon má i integrované hlasité hands free, najdete v něm hlasový zápisník (4 x 20 sekund). Na příchozí hovor vás upozorní jedna z dvaceti přednastavených melodií - všechny jsou pěkně po asijsku polyfonní. Další melodie lze skládat přímo v telefonu (opět i polyfonní) nebo lze také dvě nahrát pomocí diktafonu (2 x 10 sekund). Podle výrobce by v telefonu měly být dvě hry, ale v testovaném kusu byla jen jedna. V ní pomocí psa zaháníte ovečky do ohrady - zajímavé, ale za chvíli asi omrzí, i když pejsek umí opravdu krásně štěkat. Další hry bude možné do telefonu dohrát, podporovaný formát ale neznáme a o Java hry se určitě nejedná, Javu totiž telefon neumí. Na závěr vzpomeňme kalendář, který je pro Panasonic tradičně velmi přehledný a můžete do něj uložit až 100 záznamů. Ke kalendáři patří i kalkulačka, budík nebo poznámkový blok - všechny tyto funkce GD87 nabízí. Telefon si jistě zaslouží podrobnější popis jednotlivých funkcí, ten si ovšem dopřejeme, až bude k dispozici finální - prodejní verze telefonu, která by se měla objevit zhruba do měsíce.

Uspěje?

Panasonic GD87 je špičkový telefon, který v kompaktním designu nabízí velkou škálu funkcí a především integrovaný fotoaparát patří k těm nejlepším, co současné GSM mobilní telefony nabízí. Stejné superlativy si zaslouží i displej, který je aktivní, rozměrný a perfektně čitelný. Nikdo ale není dokonalý, takže někomu může v telefonu chybět Bluetooth čip, jinému absence paměti na SMS zprávy, další zmíní zbytečně malou kapacitu paměti na kontakty. Evropským zákazníkům nemusí vonět "japonské manýry", které telefon do Evropy přináší; véčko zatím není pro každého, i když tento trend asi zastavit nepůjde. Panasonic GD87 je současná špička mezi GSM telefony a můžeme se jen těšit na další multimediální mobily, které se na trhu objeví v příštím roce. Pokud budou umět to, co GD87, a přidají i něco navíc, mohou se výrobci těšit na zvýšený zájem koupěchtivých zákazníků. Drobnou překážkou může být cena, která v případě GD87 bude útočit na hranici 20 000 Kč. Taková cena nám ovšem s ohledem na konkurenci přijde adekvátní.

V druhé části článku si můžete prohlédnout detailní fotografie displeje, srovnat telefon s konkurencí a prohlédnout si fotky pořízené telefonem.