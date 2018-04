Panasonic GD87 - multimediální princ z Pardubic (recenze)

Panasonic GD87 byl evropské veřejnosti představen loni na podzim, konkrétně v polovině října. První informace o tomto telefonu jsme vám ale přinesli již v červnu loňského roku, kdy jsme si tento nový Panasonic mohli prohlédnout na veletrhu CommunicAsia. Tam byl označen jako model GD88 (tak je tento přístroj označen pro asijské trhy), Evropu jej zná jako GD87 a obě varianty se od sebe nijak neliší. V říjnu Panasonic sliboval zahájení prodeje tohoto svého top modelu ještě před koncem loňského roku. To se mu ale povedlo jen na některých západoevropských trzích, u nás jsme si museli počkat až do minulého týdne. Odměnou za dlouhé čekání je nový firmware telefonu, který přináší oproti původní verzi určitá vylepšení, která většina zákazníků jistě ocení.

Zdržení Panasoniku využili jeho úhlavní sokové, Samsung a Sharp, kterým se povedlo uvést své multimediální véčka na náš trh o něco dříve, i když u Samsungu to bylo jen o pověstný chlup. Sharp GX13 se prodává již od konce ledna, ovšem jen v síti Eurotelu, a Samsung zahájil prodej svého žolíka V200 o týden dříve než Panasonic. Všechny tři telefony mají velmi podobnou výbavu, ale hlavně koncepci. Jedná se o véčka s integrovaným fotoaparátem a barevným displejem. Který z nich je podle nás ten nejlepší, vám dnes neprozradíme, na srovnávací test a výsledný verdikt si ještě pár dnů budete muset počkat. Dnes podrobně prozkoumáme Panasonic GD87, soupeře jsme si proklepli již dříve:

Recenze Sharpu GX13

Recenze Samsungu V200

Vzhled

Panasonic GD87 je véčko, a to konkrétně japonského stylu. Na první pohled si toho nemusíte všimnout, ale není véčko jako véčko. U nás nejrozšířenější jsou véčka Motoroly a Samsungu, která mají podobnou koncepci s ukrytým kloubem, díky čemuž mají poměrně kompaktní tvary. Panasonic je ale z jiného těsta. Kloub má velmi výrazný a vrchní část telefonu je na něj jakoby přilepena a netvoří se spodní částí naprosto kompaktní celek. Tento styl používá většina japonských výrobců a velmi podobně řešený je i Sharp GX13. Extrémním představitelem této koncepce jsou telefony Nec, které se ale u nás běžně neprodávají. Rozdíly ve véčkové koncepci Samsungy a Motoroly na jedné straně a Panasoniku a Sharpu na straně druhé můžete posoudit v druhé části článku, kde najdete fotografie všech telefonů vedle sebe.

GD87 rozhodně nepatří mezi nejmenší véčka na trhu, spíš naopak. Je sice menší a lehčí než Sharp, ale o málo větší a těžší než Samsung V200. Rozdíly však nejsou nikterak dramatické, v praxi je téměř nepostřehnete. Zatím jsou multimediální véčka s integrovaným fotoaparátem větší než jejich „obyčejní“ příbuzní, vývoj však pokračuje kupředu mílovými kroky a zanedlouho se velikosti jistě vyrovnají. To ale nemusí být jen ku prospěchu věci. Rozměry Panasoniku GD87 dovolují použít opravdu velký displej a velmi pohodlnou klávesnici, takže větší rozměry mnoho zákazníků telefonu odpustí, protože si budou libovat v komfortu obsluhy.

Panasonic GD87: 97 x 49 x 23 mm / 103 gramů

Sharp GX13: 94 x 48 x 26 mm / 106 gramů

Samsung V200: 91 x 48 x 23 mm / 96 gramů

U zavřeného telefonu najdeme všechny podstatné prvky pěkně pohromadě na předním panelu. Na boku žádná tlačítka nejsou, jen na horní straně je pevná anténa a poutko na šňůrku a ve spodní části je systémový konektor. Zato na předním krytu je toho docela dost. V horní části je objektiv fotoaparátu doplněný zrcátkem pro fotografování sama sebe. Zhruba uprostřed je dvouřádkový displej, pod kterým je multifunkční klávesa a pod ní okénko infraportu. Úplně vespod je pak systémová dioda.

Otevřenému telefonu dominuje rozměrný barevný displej a ve spodní části telefonu velká klávesnice. Ta má bohatě dimenzovaná tlačítka, takže si s ní velmi dobře poradí i silnější prsty. Design vnitřní části je opět v tradičním japonském stylu, rozmístění a počet kláves je skoro stejný jako u Sharpu GX13 a jiných japonských telefonů pro tamější sítě. Pochválit musíme zpracování přístroje, je perfektní, nic neskřípe, a tak to v této cenové kategorii má být (bohužel to stále není samozřejmé, a to především u evropské produkce).

Displej

Jako každé správné véčko, i Panasonic musí mít dva displeje. Ten pomocný na vrchu telefonu je poměrně malý, ale dokáže zobrazit dva řádky textu, takže základní informace poskytne. Displej je monochromatický a může být podsvícen jednou ze tří barev. Není to jen samoúčelná výzdoba, barvy lze využít pro rozlišení některých funkcí telefonu, jinak může telefon svítit při příchozím hovoru, jinak při obdržené SMS a jinak při fotografování. Na výběr je zelená, modrá a oranžová barva. Přesné rozlišení vnějšího displeje neznáme, výrobce jej neudává.

Detailní fotografie displeje Panasoniku GD87 najdete v druhé části článku, do kterého se dostanete kliknutím na obrázek.

Zajímavější je rozhodně displej vnitřní. Jedná se o aktivní TFT displej s rozlišením 132 x 176 obrazových bodů a schopností zobrazit 65 000 barev. Kvalita displeje je nadstandardní, jistě patří mezi to úplně nejlepší, co lze v současné době u nás zakoupit. Subjektivně se nám sice ještě lepší zdají displeje Samsungu, ale jvyjma displeje Sharpu GX13 ostatní konkurence již zaostává. U displeje Panasoniku lze nastavit ve třech krocích jas, kontrast bohužel nikoliv, to lze jen u displeje vnějšího. Kdyby šel nastavit u hlavního displeje i kontrast, neměli bychom žádné výhrady, takto se nám zdál kontrast příliš výrazný a snižoval tak pozorovací úhel displeje jen na velmi malý úhel. Na displeji lze nastavit tapetu (z výběru několika přednastavených, nebo z jakékoliv pořízené fotografie). Podsvícení displeje je dobré, lze nastavit jeho délku, po čase se ale displej úplně vypne, aby se šetřila baterie.

Baterie

K Panasoniku GD87 dostanete Li-Ion baterii s kapacitou 720 mAh, která by podle výrobce měla zajistit na jedno nabití provoz telefonu v pohotovostním režimu až po dobu 220 hodin, popřípadě hovor dlouhý až 7 hodin. V reálném provozu se nám podařilo dosáhnout výdrže baterie na jedno nabití zhruba po dobu tří dnů, testovaný telefon však nebyl nový, takže jsme nemohli posoudit stav baterie a popravdě, také jsme si s GD87 hodně hráli. Těžko ale věřit, že by telefon vydržel na příjmu až devět dnů, to je asi velmi nepravděpodobné. Potěšila nás však nabíječka, která nabila telefon za pouhých devadesát minut. Konkurenčním přístrojům to trvá minimálně o půl hodiny déle.

Štítek telefonu stojí za pozornost. Srdce každého patriota zaplesá, když spatří nápis, že telefon má tuzemský původ.

Ovládání

Ovládnout Panasonic GD87 nedá mnoho práce, stačí den dva si s telefonem hrát a pak si budete ovládání jen a jen pochvalovat. Jak již bylo uvedeno výše, mimo multifunkčního tlačítka na vrchu telefonu jsou všechny ovládací prvky jen uvnitř přístroje, a to na dolní části rozevřeného telefonu. Tlačítek je poměrně málo, což je jen ku prospěchu věci.

Dominantním prvkem klávesnice je čtyřsměrný kurzorový kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed. To slouží v pohotovostním stavu i pro vstup do menu telefonu. Kam se s kurzorem můžete aktuálně pohybovat, vám napoví ikona na spodním stavovém řádku displeje, kde najdete i aktuální volby pro kontextové klávesy a pro potvrzovací tlačítko. Kontextové klávesy jsou u telefonu dvě. Ta levá je v pohotovostním režimu přiřazena vstupu do telefonního seznamu a funkci té pravé si můžete nastavit v menu telefonu. Praktickou funkcí je i seznam všech hovorů - přijatých, zmeškaných a volaných pod klávesou s charakteristickým zeleným tlačítkem. Červený telefonek na druhé straně pak samozřejmě hovor ukončuje, funguje i jako korekční klávesa a v neposlední řadě se s ní telefon i zapíná a vypíná.

Dvanáct alfanumerických kláves pak doplňuje jedno speciální tlačítko pro přímý vstup k wapovému prohlížeči. Klávesy mají optimální zdvih, tvar a velikost, takže je můžeme jen pochválit, což platí i pro ovládací čtyřsměrný kříž, který je opravdu velmi dobrý - přesný a ergonomicky perfektně provedený. Zajímavostí je funkce blokování klávesnice, u véčka velmi zřídka vídaná.

Hlavní menu telefonu je ikonové, má devět položek a vejde se na jediný displej. Je tak přehledné a majitel telefonu nemusí nikde zdlouhavě listovat. Uprostřed je položka fotoaparátu, takže pro vytvoření momentky stačí dvakrát stisknout prostřední potvrzovací tlačítko a ihned fotografujete. Hlouběji zanořená menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Pokud je u některé položky výběr dalších možností, zobrazí se v samostatném okně uprostřed spodní části displeje a i v této nabídce se listuje vertikálně. Někdy tento systém může zdržovat, když například otevření textové zprávy je nutné opět potvrdit, ale někdy zase zpřehlední práci s konkrétními položkami menu. Jednotlivé položky nemají číselné označení, k snadnější orientaci slouží jen lišta v pravé části displeje, je ale černobílá a nepříliš přehledná.

Takzvaná multifunkční klávesa na vrchu telefonu má sice efektní modré podsvícení, příliš funkcí ale nezvládá. Při příchozím hovoru neumí vypnout vyzvánění, nebo alespoň hovor odmítnout. Neumí ani „přečíst“ příchozí zprávu, využijete ji jen při fotografování sebe sama, kdy by se při otočeném telefonu správné tlačítko na hlavní klávesnici špatně hledalo. V pohotovostním režimu ještě umí tato klávesa vypnout, či zapnout spodní řádek vnějšího displeje, kde jsou hodiny a datum, popřípadě informace o zmeškaném hovoru, či přijaté zprávě. Při hovoru se pak touto klávesou aktivuje hlasový zápisník.

Telefonování

Díky rozvírací koncepci je telefonování s Panasonikem GD87 velmi pohodlné. Sluchátko je u ucha, mikrofon před ústy, takže při hovoru má volající pocit soukromí, který miniaturizované klasicky koncipované telefony nedokáží poskytnout. Výhodou této koncepce je i eliminace ruchu okolí při hovoru, takže ani v hlučnějším prostředí není nutné do telefonu křičet. Trochu krkolomná je regulace hlasitosti při hovoru. Telefonu chybí boční tlačítka, takže se majitel tohoto přístroje musí naučit držet telefon u ucha a zároveň nahmatat tlačítka na hlavní klávesnici.

Vnitřní telefonní seznam GD87 pojme 200 záznamů. Ke každému z nich lze přiřadit tři telefonní čísla, dvě e-mailové adresy a textovou poznámku. U telefonních čísel a e-mailů si lze vybrat i jednu ze šestnácti ikonek, abyste věděli, o jaké číslo, či adresu se jedná. Kontakty lze třídit do devíti skupin volajících, které lze následně „vyprofilovat“, tedy určit jim některé důležité charakteristiky, jako je vyzváněcí melodie, fotografie, či barva informační diody. Pokud kontakt do některé ze skupin nepřidáte, opět mu můžete přiřadit tři výše zmíněné charakteristiky. Drobnou nevýhodou je vyhledávání v seznamu jen pomocí prvního písmene, naopak někomu se může hodit vyhledávání jen v seznamu telefonu, nebo jen na SIM kartě. To lze ale jen přes hlavní menu, při rychlém přístupu pomocí levé kontextové klávesy hledáte v obou seznamech zároveň.

Kontakty lze mezi seznamy kopírovat a telefon umí i odesílat vizitku na infraport. Ta má standardní formát V-Card, takže ji přijmou například jak telefony Nokia, tak třeba Siemens.

Trochu kostrbaté je nastavování vyzvánění. Pokud dáváte přednost vibracím, nebo se vám hodí diskrétní režim, můžete jej rychle aktivovat delším podržením tlačítka s mřížkou. Před tím ale doporučujeme jeho nastavení v menu telefonu, nebo bude telefon nejen vibrovat, ale také vyzvánět. Oboje lze i v normálním režimu, kdy lze aktivovat vibrační vyzvánění současně s hlasitou reprodukcí. Každá z položek má ale vlastní menu, takže se to ze začátku může trochu plést. Jinak telefon umí pro různé režimy zvolit různé melodie. Ty jsou polyfonní šestnáctihlasé a nutno podotknout, že velmi dobré. Na výběr je i několik klasických zvonění, takže si na své přijdou téměř všichni a ti nejnáročnější si mohou vyzvánění do telefonu stáhnout, nebo si jej přímo v něm složit (jen monofonní melodie).

SMS zprávy

Asi nejpodstatnější vylepšení nové verze firmwaru GD87 je paměť na SMS zprávy. Ta má nyní kapacitu 200 zpráv, což je opravdu hodně. Při psaní zpráv je k dispozici 459 znaků, což ale znamená, že zpráva bude rozdělena na tři samostatné. To je ale normální a asi to ani nikoho nepřekvapí. Při psaní zpráv lze využít českého slovníku T9 a pozor, slovník píše bez diakritiky, takže jedna SMS má i v tomto případě velikost 160 znaků. Pokud ale často využíváte předdefinovaných zpráv, tak vám radíme je před použitím upravit! Tyto zprávy totiž diakritiku mají a poznáte to ihned, jak některou z nich použijete. Počet znaků pro jednu zprávu se ztenčí závratným tempem. Tyto přednastavené zprávy ale lze přepsat. Jinak je režim české T9 použitelný i při zadávání kontaktů, psaní e-mailů, MMS zpráv, nebo poznámek do kalendáře.

SMS zprávy lze kopírovat mezi SIM kartou a pamětí telefonu a i tento Panasonic má praktickou funkci kopírování textu. Zvolíte si tuto funkci, posunete se kurzorem na vybrané místo a potvrdíte, v tu chvíli se vámi označený text, který chcete kopírovat, začne probarvovat jako v počítači. Pak jej stačí jen vložit na vybrané místo a nemusí to být jen textová zpráva. Kopírovat lze cokoliv. Stejně pak lze vybrané pasáže textu vymazávat. Velmi pohodlná a praktická funkce. Telefon dále v případě SMS zpráv nabízí skupiny příjemců, doručenky, automatické mazání a i SMS chat. Klávesnice je pro psaní zpráv velmi pohodlná, reakce telefonu při psaní je promptní, takže nezbývá než jej pochválit. Doplňme, že jak při čtení, tak při psaní zpráv máte k dispozici sedm řádků dobře čitelného textu, výtka směřuje jen k neschopnosti telefonu zalamovat řádky.

Fotoaparát a MMS zprávy

Integrovaný fotoaparát dokáže pořídit fotografii v rozlišení 132 x 176 obrazových bodů, což je přesně rozlišení displeje. Proto ani nemá cenu fotografii posílat na počítač, je hodně malá. Naopak jako obrázek pro MMS zprávu je výsledek dostačující a to samé platí pro vytvoření obrázku, který použijete jako tapetu displeje. Rozlišení fotoaparátu je 110 000 obrazových bodů a kvalita výsledné fotografie je pro daný účel velmi dobrá. Telefon nabízí i zoom (přiblížení), ovšem jen v jednom kroku. Minimální vzdálenost fotografovaného objektu by měla být 30 centimetrů, jinak je fotografie na okrajích rozostřená. Pro záběry z větší blízkosti ale fotoaparát nabízí i makrorežim.

Fotoaparát Panasoniku GD87 nabízí i množství dalších nastavení. Můžete si vybrat jednu ze tří kvalit formátu JPEG, popřípadě formát PNG. Pro fotografování ve zhoršených světelných podmínkách fotoaparát nabízí i noční režim, popřípadě nastavení jasu snímku v několika krocích. Zajímavou funkcí známou z běžných digitálních fotoaparátů jsou efekty, kdy si můžete vybrat, jestli chcete obrázek v monochromatickém režimu, negativně zobrazený, nebo zabarvený do odstínu sépie. Tvůrčí možnosti fotografa pak doplňují rámečky, do kterých lze fotografii zabalit. Je jich na výběr deset a jsou poněkud kýčovité, i když v rámci MMS zpráv jistě hojně využitelné. Fotografovat lze i se samospouští a dokonce i při zavřeném telefonu. Všechny režimy pak doplňují srozumitelná zvuková upozornění.

Další fotografie pořízené Panasonikem GD87 najdete v druhé části článku, do kterého se dostanete kliknutím na obrázek.

Odesílání MMS zpráv je velmi jednoduché. Stačí vybrat fotografii, doplnit, komu ji chcete poslat, včetně kopie a slepé kopie, nadepsat a doplnit text. K zprávě lze přidat i zvukový doprovod, takže se opravdu jedná o multimediální komunikaci. Výsledné fotografie pořízené Panasonikem GD87 můžete posoudit sami v druhé části článku. Podle nás je jejich kvalita plně dostačující pro MMS zprávy, výsledná velikost obrázku je ale příliš malá pro použití fotografie k jiným účelům. Do telefonu se vejde maximálně 100 fotografií. Paměť je ale dynamická, takže záleží na jejím zaplnění i jinými soubory a také velikosti jednotlivých fotografií. Při prohlížení obrázků je nepříjemné, že musíte každý obrázek otevřít, nelze listovat přímo náhledy. Naopak velmi zajímavá je možnost využití všech efektů až následně, u již vyfotografovaných obrázků, nikoliv jen před snímáním.

Připojení k počítači, data, wap a e-mail

Panasonic GD87 disponuje infračerveným portem a s ním je připojení k počítači hračkou. V případě námi testovaného připojení na notebook vybavený operačním systémem Windows XP, se telefon spojil ihned na poprvé a okamžitě, bez nutnosti instalace jakéhokoliv softwaru bylo možné z telefonu stahovat fotografie, vizitky a záznamy s kalendáře (kompatibilní s Microsoft Outlook), i když jen postupně po jedné. Pokud váš počítač nemá infraport, můžete použít dodávaný kabel pro sériový port.

Komunikační software s telefonem nedostanete (alespoň u námi testovaného vzorku přibalen nebyl), je však k dispozici na stránkách výrobce (najdete zde; sekce „New products“/“GD87“/“software support“). Najdete zde jak software pro datové přenosy, tak komunikační software pro správu telefonu. Na stránkách najdete i podrobný návod, nikoliv však v českém jazyce. Nám se však telefon s programy spojit nepodařilo. Existuje i firemní stránka s melodiemi a obrázky pro tento telefon (Panasonicbox), je však nutná registrace a s Českou republikou se zatím nepočítá. Stahování probíhá přes wap, u tapet ale stačí obrázek uložit a nahrát přímo do telefonu.

GD87 má samozřejmě GPRS, a to v konfiguraci 4+1 timeslot. Lze jej využít jak pro wap, tak pro datové přenosy. Wapový prohlížeč těží z rozměrného displeje a je také samozřejmě barevný. Telefon nabízí pět profilů, paměť na záložky a uživatel si může vybrat i jednu ze tří velikostí použitého fontu.

Již tradiční funkcí telefonů značky Panasonic je e-mailový klient. Ten má paměť 200 kb a jedna zpráva může mít až 2 000 znaků a lze k ní připojovat i přílohy. Každý e-mail má stejné atributy jako ten, který byste posílali z počítače. Lze zadat jak příjemce, tak běžnou a slepou kopii, předmět, automatický podpis a dokonce zanechat i historii korespondence. E-maily lze odesílat i skupině příjemců.

Další funkce

Z manažerských funkcí GD87 nechybí nic podstatného. Má diář, do kterého se vejde 100 poznámek. Náhled je pouze měsíční a kalendář lze zobrazit i na tapetě základního displeje. Telefon se umí automaticky zapnout a vypnout a nabízí i budík. K dispozici jsou čtyři samostatné budíky. Lze volit mezi každodenním a jednorázovým buzením. Telefon disponuje i jednoduchou kalkulačkou a převodníkem měn. Mezi manažerské funkce lze jistě počítat i hlasový záznamník, který pojme 4 x 20 sekund záznamů. Záznam pak lze použít i jako vyzváněcí melodii.

Pokud dáváte přednost zábavě před prací, asi se raději vrhnete na dvě vestavěné hry. První je klasický tetris s několika variantami hraní. Je perfektně zpracovaný, dobře hratelný, takže u něj jistě nějakou tu chvíli vydržíte. V druhé hře se převtělíte do ovčáckého psa a vaším úkolem je zahnat ovečka do ohrady. Předpokládáme, že mimo bačů, kteří si zde mohou trénovat svou práci, hra moc nezaujme a velmi rychle omrzí.

Jaký je?

Panasonic GD87 je špičkový telefon, který potěší jak zájemce o multimediální telefon, tak zájemce o telefon pro práci. Ve výbavě mu nic podstatného nechybí a díky nové verzi firmwaru má i dostatečně velkou paměť na kontakty a hlavně SMS zprávy. Práce s telefonem je snadná, ergonomie klávesnice je špičková, několik drobných nedostatků asi většina zákazníků oželí. Telefon lze jednoduše připojit k počítači, a když si stáhnete potřebný software, můžete přístroj pohodlně synchronizovat se svým počítačem. Pomocí softwaru lze oběma směry stahovat a nahrávat obrázky a melodie.

Integrovaný fotoaparát patří k tomu lepšímu, co současný trh nabízí. Škoda jen, že jeho rozlišení a tudíž výsledná velikost fotografií velmi omezuje jejich odesílání na počítač. V tomto směru mají konkurenční přístroje navrch. Na druhou stranu, fotoaparát v GD87 nabízí množství nadstandardních funkcí, které lze aplikovat i na již zhotovené fotografie.

Porovnat Panasonic GD87 s jinými véčky na našem trhu můžete v druhé části článku. Dostanete se do něj kliknutím na obrázek.

Panasonic GD87 v této chvíli nabízí jako dotovaný jak T-Mobile, tak Eurotel. Cena telefonu není nejnižší, v případě nedotovaného se pohybuje okolo 17 000 Kč, jako dotovaný se dostane na hranici 10 000 Kč (vše včetně DPH). Největším konkurentem GD87 asi bude Samsung V200, který nabízí zhruba to samé a ve velmi podobném balení. Podobný je i Sharp GX13, ten se ale prodává jen u Eurotelu a je tak omezen jen pro zájemce s jeho SIM kartou. Z evropské produkce má v této chvíli integrovaný fotoaparát jen Nokia 7250, která asi také bude patřit do okruhu nejvážnějších konkurentů tohoto telefonu. Pokud nevíte, který z nich si vybrat, počkejte pár dní, přineseme vám srovnávací test těchto přístrojů.