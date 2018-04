Panasonic GD87 - Fotogalerie (displeje, srovnání a fotky z telefonu)

V druhé části dnešního článku věnovaného Panasoniku GD87 vám nabídneme pohled na fotografie pořízené integrovaným fotoaparátem tohoto telefonu, dále si můžete prohlédnout fotografie, na kterých je GD87 vyobrazen s některými ze svých soupeřů, a na závěr vám jako obvykle, u telefonu s barevným displejem, nabídneme fotogalerii displeje. Všechny další informace o tomto velmi zajímavém multimediálním telefonu najdete v první části článku, kde je také množství detailních fotografií samotného telefonu.

Nejdříve vám nabízíme pohled na fotografie zhotovené pomocí integrovaného fotoaparátu Panasoniku GD87. Rozměr obrázků je 132 x 176 obrazových bodů. Pro MMS zprávy to stačí, ale na monitoru počítače se jedná o nevelké blechy. Samotná kvalita snímků je slušná a dodejme, že níže představené fotografie nejsou nijak upravené. (Plnou velikost fotografií získáte kliknutím na náhled.)

Integrovaný fotoaparát Panasoniku GD87 fotí docela dobře, velikost fotografií jej ale předurčuje k použití v telefonu, nebo pro MMS zprávy. U první dvojice fotografií (pod sebou) je jeden a týž záběr v normálním režimu (nahoře) a s použitím přiblížení (zoomu). Druhá a třetí dvojice představuje vždy ten samý motiv, nejprve snímaný v normálním režimu, dole pak zblízka v makro režimu. Poslední dvojice ukazuje, jak lze v každém obchodě najít vhodné motivy pro velikonoční MMS zprávy.

Integrovaný fotoaparát lze velmi dobře použít pro dokumentaci cen v obchodě, popřípadě pro zvěčnění aktuálního sortimentu. Pokud pošlete obrázek MMS zprávou, rychle se dočkáte odpovědi, co že to máte koupit. Je to ale poněkud drahé, takže v některých případech postačí, když si fotografie uložíte a ukážete je protějšku až doma. Kvalita fotografií je velmi slušná.

Na sadě obrázků vyfotografovaných přímo telefonem si můžete prohlédnout, jak vypadá jeden a ten samý motiv pořízený se standardním nastavením korekce jasu a s korekcí o dva stupně každým směrem (první tři obrázky). Na dalším obrázku je ten samý motiv s aktivovaným přiblížením (zoomem). V dolní řadě obrázků je opět ten samý motiv, ale s použitím vestavěných efektů: monochromatického, sépiového a negativního. Na závěr opět stejný pohled, ale tentokrát zasazený do rámečku. Těch najdete v telefonu deset.

V druhé sadě obrázků jsou detailní fotografie květin. Výrobce slibuje dobrý záběr od vzdálenosti 30 cm, výše uvedené záběry jsou pořízené právě zhruba z této vzdálenosti. Ve spodní řadě obrázků si můžete prohlédnout ty samé motivy zarámované do stylových rámečků. Ve finální verzi telefonu je pro detailní záběry i makro režim.

Na dalších fotografiích si můžete prohlédnout nový Panasonic GD87 ve společnosti několika konkurenčních telefonů. Nejdříve je to Sharp GX13 - přímý konkurent Panasoniku. Velikost telefonu pak můžete posoudit vedle Samsungu S100 a nového Samsungu S300. Ten je hodně malý a má dokonce dva barevné displeje. Jak S100, tak S300 ale nemají integrovaný fotoaparát.

Panasonic GD87 a Sharp GX13 jsou jak vzdálení příbuzní. Tvar obou telefonů je velmi podobný, displeje jsou zhruba stejně kvalitní a i klávesnice se od sebe moc neliší. Panasonic je ale podle nás přece jen elegantnější a je i o něco menší.

Obě multimediální véčka vedle dvou Samsungů bez fotoaparátu. Samsung S100 není o mnoho menší než oba multimediální telefony, naopak S300 je už výrazně menší. Ergonomie práce je ale u tohoto kolibříka již o poznání horší.

Další běžná véčka vedle Panasoniku GD87. Ten je z nich největší, ale jako jediný má integrovaný fotoaparát. Motorola V60 nemá ani barevný displej, ostatní telefony už ano.

Na obou fotografiích zleva: Motorola V60, Samsung T400, Panasonic GD87, Motorola T720 a na závěr Samsung T100. Panasonic je ze všech telefonů největší, v praxi a bez možnosti porovnání si toho však ani nevšimnete.

Tři další pohledy na špičková véčka. Na prvním snímku je pořadí stejné jako o řádek výše, na druhé fotografii zleva: Motorola T720, Panasonic GD87, Samsung T400, Motorola V60 a Samsung T100. Stejné pořadí je pak i na spodním snímku.

Na dalších fotografiích můžete porovnat GD87 s dalším konkurentem, kterým je Nokia 7650. Oba telefony patří mezi multimediální, nabízejí podobné možnosti (Nokia toho umí přece jen více), naopak provedení, rozměry a hmotnost jsou naprosto rozdílné. V zavřeném stavu je Panasonic výrazně menší, po rozevření se rozdíly na délku téměř smazají. Panasonic má pohodlnější klávesnici, Nokia větší displej. Ten u Panasoniku je ale výrazně lépe čitelný.

Na závěr si můžete prohlédnout fotogalerii barevného displeje Panasoniku GD87. Jeho parametry najdete v předchozím odstavci a komentáře k jednotlivým obrázkům pod nimi. První čtyři sady obrázků představují displej české verze telefonu, na zbylých je displej anglické verze.

Paměť finální verze telefonu pojme 200 vícepoložkových kontaktů, 200 SMS zpráv a 1 MB obrázků. V jerjich případě záleží na velikosti jednotlivých fotografií, počet souborů je omezen na 900 a o paměť se dělí i melodie.

Fotoaparát GD87 má velkou nabídku nadstandardních funkcí. Snad jedinou nevýhodou telefonu při práci s obrázky je nemožnost listovat přímo v náhledech. Ty se zobrazují jen v textovém přehledu a je nutné každý pro prohlédnutí potvrdit. Náhled pak lze posouvat vertikálně, horní a spodní stavový řádek totiž část obrázku zakrývá. Fotoaparát zvládá i makrorežim (třetí a čtvrtý obrázek), efekt sépie (třetí obrázek), efekt negativního zobrazení (čtvrtý obrázek), nebo mnoho rámečků, jeden z nich je na pátém obrázku. Všechny efekty lze aplikovat i na již vyfotografované obrázky.

V telefonu najdete pár obrázků, které lze použít jako tapetu displeje. Další obrázky si můžete vyfotografovat, nebo si je stáhnout z počítače. Je nutné jen dodržet velikost, která se shoduje s rozlišením displeje a jako formát vystačí JPEG. Hlavní menu je ikonové, vejde se na jeden displej a je tudíž přehledné. Pomocné menu s dalšími možnostmi k dané funkci se zobrazí v pomocném rámečku uprostřed displeje.

Hlouběji zanořená menu jsou již jen textová a vertikálně řazená. Hra Tetris je povedená, naopak ovečky asi velmi rychle omrzí.

V další sadě obrázků jsou tři varianty tapety displeje v pohotovostním režimu, dále je pohled na nastavení kontrastu displeje, menu výběru jazyka - čeština zatím chybí a na závěr pohled na hlavní menu telefonu.

V této sérii obrázků displeje je nejdříve pohled na kalkulačku, následuje menu "úschovny dat", dále menu SMS zpráv, displej pro psaní esemesky (ani GD87 neumí zalamovat řádky), výběr vyzváněcího tónu a menu výběru podsvícení vnějšího displeje při aktivním budíku.

Další série je celá věnována práci s fotografiemi a nabídkou nejrůznějších rámečků, či efektů.

Mimo hlavního menu jsou všechny další položky telefonu uspořádány vertikálně, vše je ale přehledné a při každodenním používání jednoduchost menu telefonu jistě oceníte.

Na závěr ještě jeden pohled na tapetu displeje v pohotovostním režimu, tři obrázky z jediné hry věnované ovečkám a pohled na menu s dalšími funkcemi telefonu.

