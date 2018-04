Panasonic GD76 - chuďas se stal králem (preview)

Od pohledu jen mladší brácha „sedmdesátpětky“, v práci je ale jasným pánem. Umí toho totiž mnohem víc, takže nějaká podoba je pouze designovou záležitostí. Podobné je to i u modelů Panasonic GD95/96, ovšem v jejich případě znamená ono přičtení jedničky pouze GPRS navíc. U modelu GD76 je to ale jinak - GPRS sice je ve hře, kromě něho však také bluetooth a rozšířené zprávy (EMS). Možná by se o tom celém dala vyprávět malá pohádka, třeba „Jak se z obyčejného telefonu střední třídy stal nadupaný hi-tech“.

Jak se ukázalo už při prezentaci Panasoniku GD75, firma již také sáhla k oblíbenému kroku všech výrobců a stvořila telefon bez antény. O výhodách a nevýhodách tohoto kroku lze polemizovat dlouho, nicméně vývoj trhu jasně ukazuje, že lidí spokojených s kompaktním telefonem s vestavěnou anténou je víc než těch, kteří bezanténové přístroje považují za „podivné zrůdy s bídným příjmem“. Když tedy vaše oko neruší pohled na anténu, je jasně nejvýraznějším prvkem GD76 displej s výrazným světle modrým podsvícením. Celý přístroj váží 88 gramů a své schopnosti ukrývá v těle velkém 105 x 45 x 22 mm. V pravém horním rohu předního panelu je umístěna dioda indikující svým blikáním momentální stav telefonu. Baterie podává standardní výkon, když dokáže Panasonic udržet v chodu po dobu 5 hodin v případě hovoru, jinak 190 hodin v pohotovostním stavu.

Pod displejem najdete klávesu, která je hlavním srdcem telefonu, pokud jde o ovládání. Tento pětisměrný joystick slouží k pohybu v menu, jeho stisknutím pak položku aktivujete. Většinu akcí, které potřebujete s telefonem vykonat, obstaráte jen touto klávesou. Pochopitelně, čísla mimo seznam budete přeci jen muset vytáčet pomocí numerické klávesnice.

Z reproduktoru se při příchozím hovoru může linout 24 různých melodií, které využívají schopnosti telefonu přehrávat polyfonicky, tedy několik tónů najednou (konkrétně tři). Toto však není nijak nová funkce, podobně jako nahrání vlastního zvuku pro zvonění přímo z mikrofonu, případně stažení melodie z internetu (mají již modely GD93 i 95). Mezi funkcemi, které se nějak týkají hlasu nebo zvuku, bychom našli ještě další, které GD76 podporuje. Jde například o hlasité hands-free, které je však u Panasoniků celkem běžné. Kromě něj ovšem můžete počítat i s hlasovým vytáčením, stejně tak není problém namluvit si na telefon krátkou poznámku. Všechny tyto hlasové funkce ostatně GD76 přebral od svého jednoduššího vzoru GD75.

Hlavní přednosti nového Panasoniku, které jeho předchůdce postrádá, se týkají datových přenosů a zpráv. Podpora GPRS již sama o sobě tento model nepasuje do vyšší třídy, ovšem konfigurace 4+1 timeslot naznačuje, že nejde o obyčejný low-end. O tom, že tento přístroj nebude z těch úplně nejlevnějších, vás pak dozajista přesvědčí fakt, že v GD76 by se měl skrývat i bluetooth čip. Funkce, které přenos dat hlavně využijí, jsou bezpochyby WAP a e-mailový klient. Navíc nový Panasonic podporuje i EMS (Enhanced Messaging System), tedy zprávy, jejichž pomocí lze posílat nejen text, ale i obrázky a melodie. Klasické SMS jsou vylepšeny o psaní pomocí softwaru T9, možnost rozesílání zpráv skupině uživatelů a podporu SMS chatu.

Pokud se vám první Panasonic bez antény (GD75) líbil, ale chyběly vám náročnější funkce manažerského telefonu, rozhodně se vám japonská firma Matsushita svou novinkou GD76 trefila do noty. Na druhou stranu musíte počítat s tím, že si za rozšířené schopnosti přístroje také budete muset připlatit. Podle prvních zpráv by se jednoduší verze GD75 měla začít do konce roku prodávat za cenu okolo 180 eur (6000 Kč). Vzhledem k tomu, že Panasonic GD96 stojí 240 eur (8000 Kč), lze předpokládat, že se cena „gédéšestasedmdesátky“ bude pohybovat poblíž 220 eur, tedy 7400 korun. Za takové peníze je to slušně nadupaný kousek. Jde tedy jen o to, zda se vám líbí designový styl Panasoniku. Na druhou stranu, chytrému telefonu se ledacos promine, že?