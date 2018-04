Panasonic GD75 - SMS zprávy především (právě testujeme)

Novinka Panasoniku, model GD75, nahrazuje v nabídce výrobce dvojici velmi podobných telefonů, GD52 a GD70. Hlavní změnou oproti předchůdcům a vlastně i dalším současným modelům je absence vnější antény, která se po vzoru konkurence přestěhovala do těla přístroje. Vzhled telefonu přesto nezapře, že pochází z dílen japonského koncernu Matsushita. Použitý stříbrný plast testovaného vzorku je identický s tím, ve kterém je vyveden model GD95. Celkové zpracování přístroje je perfektní, k čemuž přispívá netradičně provedený kryt baterie, jehož pojistka se vysouvá z těla přístroje směrem dolů. Podobné řešení použila i Motorola u modelu T191 a i v tomto případě se nemusíte obávat žádných nepříjemných pazvuků. Rozměry telefonu jsou velmi přijatelných 106 x 46 x 16 (max. 22) mm a váha přístroje výborných 82 gramů. Standardní baterie Li-Ion by měla udržet telefon na příjmu až šest dní nebo by měla umožnit až šest hodin nepřetržitého hovoru. Toliko se alespoň chlubí výrobce, praktické hodnoty se dozvíte v připravované recenzi.

Hlavním ovládacím prvkem telefonu je pětisměrný joystick a dvě kontextové klávesy pod displejem. Stejný způsob ovládání používá i vlajková loď Panasoniku, GD95. Na rozdíl od jeho displeje, který má netradičně velké rozměry, má GD75 displej již se standardním rozlišením, přesto grafické znázornění hlavního menu je velmi podobné. Podsvícení displeje je u GD75 modré elektroluminiscenční, ale klávesy jsou již podsvíceny standardním zeleným světlem. Barvu podsvícení displeje není možné měnit, jako tomu je u GD93 a GD95. Co se ale nezměnilo, je nabídka spořičů displeje, kterých je u GD75 13, z čehož je šest animovaných a zbylých sedm statických. Dva spořiče nabízejí zobrazení hodin, na výběr jsou analogové i digitální. Spořiče lze do telefonů nahrávat i nové, stejně jako polyfonické vyzváněcí tóny.

Velkou předností nové GD75 jistě bude práce s SMS zprávami. Telefon nabízí psaní zpráv až o délce 459 znaků. Zprávy lze zasílat na jednoho nebo i více příjemců a nechybí ani podpora SMS chatu. Ten využijí především mladší zákazníci, kteří se rozhodnou provětrat stav svého kapesného. Velkou předností GD75 však je podpora české verze prediktivního vkládání textu T9. Velmi zajímavou možností je kopírování napsaného textu do schránky, stejně jako na počítači. Ani vypnutí telefonu schránku nevymaže. Drobnost, která se může hodit. Dále GD75 umí doručenky, předdefinované zprávy a k dokonalosti schází jen vnitřní paměť na samotné SMSky.

Pokud nepatříte mezi náruživé psavce SMS zpráv, můžete ocenit vnitřní paměť na 200 telefonních čísel, skupiny volajících či vyzváněcí profily. Nechybí ani kalendář, budík, kalkulačka či převodník měn. Zajímavé jsou dvě hry. Jedna potěší motoristy, protože simuluje automobilové závody, a v té druhé budete honit míček po schůdcích tak, aby vám nespadnul či jej nepoškodila nějaká nastražená past. Panasonic GD75 nabízí i pro výrobce tradiční hands-free nebo hlasový zápisník a hlasové příkazy pro vytáčení čísel. GD75 se začne prodávat na začátku příštího roku, takže případní zájemci budou muset ještě o letošních Vánocích zamáčknout slzu a několik týdnů si počkat. Předpokládaná cena nedotovaného přístroje by neměla přesáhnout 9 000 Kč, což by v případě zařazení telefonu do předplacené sady mohlo cenu snížit až těsně okolo hranice 6 000 Kč. Za tuto cenu by byl Panasonic GD75 jistě velmi atraktivní volbou. Podrobnosti o práci s touto horkou novinkou Panasoniku se dozvíte v připravované recenzi.