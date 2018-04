Panasonic GD75 – Japonci útočí (recenze)

Panasonic v letošním roce uvedl tři nové mobilní telefony. Dva z nich jsme vám již představili v recenzi. Zástupce nejlevnější kategorie přístrojů, GD35, nenabízí nic převratného, jeho cílovou skupinou budou nenároční uživatelé. Naopak model GD95 se snaží uspět v kategorii manažerských přístrojů, kde mu ale konkurenci dělá plejáda telefonů s výborným rodokmenem. Oproti nim mu chybí rychlý přenos dat GPRS, naopak kontruje obrovským displejem. Dnešní novinka, Panasonic GD75, stojí mezi předchozími přístroji někde uprostřed. Těžko jej můžeme zařadit mezi pravověrné low-endy, na druhou stranu mezi manažerské přístroje nepatří. Jeho pozice na trhu je někde v sousedství Alcatelu OT511, Siemensu C45 nebo připravované Nokie 5210. Pokud se výrobci ruku v ruce s operátory podaří nasadit pro GD75 výhodnou cenu, má velkou naději mezi svými soupeři uspět. Na další novinky Panasoniku si pak budeme muset počkat až do příštího roku, kdy by již měly telefony s jeho značkou nést na štítku pro nás hrdé „Made in Czech Republic“. Panasonic totiž stěhuje výrobu mobilů do Pardubic. Že by se z Panasoniku stala domácí značka?

Vzhled

Panasonic GD75 mezi konkurencí rozhodně nepřehlédnete. Přístroj je širší, než je dnes zvykem, o to lépe se ale drží v ruce, k čemuž přispívá i velmi malé prohnutí přístroje v bocích. Netradičně řešená je i zadní část telefonu, která je plochá. Přístroj je vyroben z lesklého stříbrného plastu, toho samého jako u GD95. Druhou variantou by měl být černý přístroj, který jsme ale neměli možnost otestovat. Ačkoliv GD75 nepatří mezi nejmenší telefony na trhu (106 x 46 x 16 mm), jistě vám velkou bouli v kapse neudělá. Naopak, špičkové parametry má váha telefonu, neboť 82 gramů nemá ani mnoho telefonů o kategorii výše. Výhodou jistě je integrovaná anténa, která se v poslední době stává již naprostou samozřejmostí.

První, co vás na novém Panasoniku upoutá, bude jistě pětisměrný joystick. Trůní přibližně uprostřed přístroje a dekorum mu tvoří kolečko z imitace leštěného kovu. Vedle joysticku naleznete dvě dvojité klávesy. Alfanumerická tlačítka jsou z průhledného plastu, což příliš nesvědčí jejich vzhledu, ale na druhou stranu je musíme pochválit za jejich mechanické vlastnosti. Nad displejem naleznete informační diodu a na opačném konci telefonu, tedy dole, je systémový konektor. Reproduktor hlasitého HF je na zadní části telefonu a společnost mu tvoří zprava konektor externí antény a zleva velký otvor pro poutko. Naopak konektor pro osobní HF sadu je na levém boku telefonu. Design přístroje narušuje dnes běžné konvence, výrobce se rozhodl jít proti proudu oblých hran a dal své novince do vínku originální vzhled a tvar. Rozhodně chybu neudělal.

Baterie

Panasonic GD75 má ve standardní výbavě baterii Li-Ion s kapacitou 650 mAh, což by podle údajů výrobce mělo postačit na 6 dní provozu v pohotovostním režimu, nebo na šest hodin nepřetržitého hovoru. V praxi ale budete jen stěží v jednom kuse hovořit, nebo na zapnutý telefon vůbec nesahat. V našem testu, kdy jsme na jedno nabití baterie provolali zhruba 50 minut, telefon vydržel dále na příjmu než 90 hodin. Lehce nadprůměrný výsledek může zkreslovat situace, kdy jsme nemohli zajistit řádné naformátování baterie, protože přístroj nebyl úplně nový. Podle postřehů uživatelů ze zahraničí by se však mělo jednat o standardní hodnoty.

Baterie se do GD75 vkládá pod plastový kryt, který je netradičně zajištěn odsunovací pojistkou směrem dolů. Pojistka sice při otevírání trochu drhne, na druhou stranu ale drží kryt na telefonu jako přibitý a různé nepříjemné pazvuky se nekonají. To koresponduje s celkově velmi precizním zpracováním celého přístroje.

Displej

Panasonic GD75 nemá sice tak extrémně rozměrný displej, jako stájový kolega GD95, přesto nabídne svému majiteli velmi pohodlnou práci s telefonem. V režimu psaní či čtení SMS zpráv má uživatel k dispozici pět řádků textu, který má sice tradiční „asijský“ font, ale jeho čitelnost je vynikající. Stejný počet řádků doplněný o spodní s kontextovou nápovědou je běžnou součástí každého menu přístroje. Pouze hlavní menu je animované, zbylá jsou pak textová. K dobré čitelnosti přispívá i kontrast displeje, který lze nastavit v jedenácti úrovních. Snad s výjimkou těch dvou krajních je každá úroveň bez problémů použitelná. Na rozdíl od svých předchůdců, nebo oproti GD95 nemá novinka na výběr z několika barev podsvícení displeje. Výrobce z široké palety dříve použitých barev vybral jasně modrou a neudělal špatně. Podsvícení displeje je rovnoměrné a dostatečně intenzivní. Škoda jen, že klávesnice svítí zeleně. Tato kombinace modré a zelené je dnes velmi častá (Samsung R210s, Motorola T250), neškodilo by modře podsvítit i klávesy. Podsvícení lze i úplně vypnout, nebo nastavit čas aktivity na 10, 30 a 60 sekund.

Panasonic GD75 se snaží uspět v nové kategorii telefonů, která sice zatím nemá své jméno, ale můžeme jí charakterizovat jako skupinu dražších low-endových telefonů, které by vedle běžných funkcí měly své majitele i pobavit. Tomuto trendu se snažil výrobce vyrovnat množstvím animací, které provoz GD75 provázejí. Hned při zapnutí vás přivítá jedna, kterou si pak v menu přístroje můžete vypnout či ji změnit na druhou vloženou. Úvodní animaci pak můžete doplnit o vlastní pozdrav, který se zobrazí hned po ní. Úvodní animace má pak své pokračování při vypnutí telefonu. Pro většinu zákazníků budou ale zajímavější takzvané spořiče displeje, které ale oproti svým jmenovcům na osobních počítačích mají především estetickou než praktickou funkci. V telefonu je celkem 13 spořičů, které lze rozdělit na statické (5), animované (6) a na spořiče s funkcí hodin (2). Obrázky jsou vcelku povedené, ale v případě animovaných spořičů se nějaké akce dočkáte vždy až po několika sekundách nečinnosti, což se následně pravidelně opakuje. Pokud by se vám některý ze spořičů nelíbil, můžete si do telefonu přes WAP nahrát 5 dalších.

Ovládání

Hlavním ovládacím prvkem telefonu je pětisměrný joystick. Spolu s ním ovládáte telefon ještě pomocí dvou kontextových kláves a výjimečně použijete červené tlačítko pro ukončení hovoru, které vás rychle přenese do pohotovostního stavu telefonu. Joystick reaguje na povely velmi přesně a to především při posunu kurzoru do jednoho ze čtyř směrů. Při potvrzování zvolené funkce, kdy musíte joystick zmačknout se však občas nevyhnete překlepu v podobě uskočení o položku dolu místo zvolení funkce. Celkově se ale jedná o velmi pohodlný a jednoduchý způsob ovládání telefonu, čemuž nasvědčuje vzrůstající obliba tohoto polohovacího zařízení mezi výrobci telefonů. Hlavní menu telefonu je grafické a skládá se z devíti ikon, které vás logicky navedou do požadované složky. Menu je identické s tím, které má i GD95, ale jeho ikony jsou díky velikosti displeje menší. Jednotlivá podmenu jsou již jen textová, ale vpravo umístěná lišta s kurzorem a ve spod displeje zobrazené číselné označení jednotlivých položek výrazně usnadňují orientaci. Když si budete pamatovat číselná označení, můžete po stisknutí joysticku z pohotovostního stavu telefonu přímo vstupovat do hluboko zanožených položek menu. Hlavní menu má pak jednotlivé položky logicky označeny podle numerické klávesnice. Položka vlevo nahoře má pozici jedna, naopak vpravo dole devět. Menu jsou řešena vertikálně a ve většině případů je lze procházet dokola.

Pokud pracujete s některou specifickou funkcí, další možnosti vám budou nabídnuty po stisku joysticku. V novém malém okénku budete mít na výběr vše potřebné a nebudete muset při práci sahat jinam, než na joystick. Kam lze ještě s kurzorem jít, či jakou možnost vám nabídne telefon po jeho zmačknutí vždy uvidíte ve spodním řádku displeje, vedle nápovědy pro kontextová tlačítka. Ovládání nového Panasoniku je velmi intuitivní a nemělo by nikomu způsobovat problémy. Kdo si jednou zvykne na joystick, jen nerad se bude vracet ke klasicky ovládanému telefonu.

Telefonování

Ačkoliv má Panasonic GD75 integrovanou anténu, žádné problémy se signálem mít nebudete. Alespoň nám se subjektivně zdálo, že GD75 má citlivost na signál velmi dobrou. Přesné měření budeme moci přinést až v příštím roce v tradičním měření citlivosti všech telefonů na trhu (výsledky letošních testů naleznete zde). Stejně dobře jako se signálem, je na tom nový Panasonic i s reprodukcí samotného hovoru. To platí především pro standardní hovor s telefonem u ucha. GD75 ale umí i hlasitý odposlech, takže při hovoru stačí telefon položit na stůl a s rukama za hlavou pohodlně hovořit. I v tomto případě je kvalita hovoru velmi slušná, ovšem s omezeními, které z toho vyplývají. V místě hovoru nemůže být velký hluk a je nutné hovořit směrem na telefon. Pak budou rozumět obě strany. Maximální hlasitost reprodukce je v obou případech dostatečná i pro hlučnější prostředí.

Na příchozí hovor vás GD75 upozorní jednou z 23 melodií, které jsou polyfonické. Poslední z melodií lze upravit v editoru a dvě předchozí lze nahrát přes mikrofon. Jako zvonění pak může posloužit lecos. Kvalita reprodukce je velmi dobrá. Pokud by vám to stále nestačilo, melodie na pozicích 16 až 20 můžete přepsat vyzváněním staženým z internetu pomocí WAPového prohlížeče. Melodie lze zvlášť vybírat pro hlasové, datové a faxové přenosy u každého druhu je plná nabídka melodií. To platí i pro SMS zprávy, které ale mají navíc i možnost jednoho krátkého pípnutí. Telefon má i vibrační vyzvánění a to buď souvislé, nebo přerušované. Zvuk vyzvánění lze vypnout v menu telefonu, rychlejší je však nastavení takzvaného diskrétního režimu, v kterém si určíte hlasitost a typ vyzvánění, či vibrací a které pak jednoduše aktivujete podržením klávesy s mřížkou. Aby to všechno nebylo tak jednoduché, nabízí GD75 i vyzváněcí profily a to buď pro 9 skupin, nebo i pro samostatná čísla z paměti telefonu, či SIM karty. Ke každému číslu, či skupině si vedle druhu vyzvánění můžete vybrat i jednu z jedenácti ikon, která bude na displeji přeblikávat se jménem volajícího.

Když už jsme u skupin, musíme zdůraznit, že GD75 má vnitřní telefonní seznam s kapacitou 200 záznamů, které ale nejsou vícepoložkové. Při zadávání nového záznamu vám telefon vedle jména a čísla nabídne právě i zařazení do jedné ze skupin volajících. Na konci editace skupiny volajících vám telefon nabídne ukázku vaší volby, abyste mohli případně nastavení změnit. Již v režimu psaní záznamů do telefonního seznamu je k dispozici český slovník T9, což ale platí pro veškeré vkládání textu v telefonu. Milé je, že slovník zná velkou část českých jmen, takže zadávání je velmi jednoduché a rychlé. Nevýhodou je možnost hledání záznamů pouze podle prvního písmene, což při více záznamech zdržuje. Telefon umí pracovat s oběmi pamětmi najednou, ale můžete si vybrat i jednotlivou zvlášť. Telefonní čísla lze vytáčet i pomocí hlasových povelů a to pro pět čísel.

Práce s SMS zprávami

Práce s SMS zprávami je velkou předností nového Panasoniku. Začněme ale snad jediným nedostatkem a tím je absence vnitřní paměti na zprávy. Dále již budou následovat jen samá pozitiva. Tím největším je již zmíněný český slovník prediktivního vkládání textu T9. Jeho ovládání je poněkud jiné, než u jiných telefonů, takže při prvních několika textovkách si budete muset zvyknout. Tak především, režim textu se přepíná buď levou kontextovou klávesou, nebo v menu, které vyvoláte joystickem. První varianta je však jednodušší. Pokud budete psát jen v režimu T9, máte na výběr psaní jen malými písmeny, pak se na displeji objeví pouze symbol T9. Pokud chcete začínat větu velkým písmenem, přepnete do režimu, kdy se vedle symbolu T9 objeví malá šipka nahoru. A pokud pod šipkou najdete podtržítko, budete psát jen velkými písmeny. Toto přepínání ale provede klávesou s hvězdičkou. Po napsání slova vytvoříte mezeru posunem joysticku směrem vpravo, nebo stiskem klávesy s mřížkou a pokud by se zvolené slovo nehodilo, lze je přepínat stiskem klávesy „0“, nebo posunem joysticku směrem dolu, nebo nahoru. To platí ale jen v případě že je slovo zobrazeno inverzně. Velmi zajímavou funkcí je paměť na vybraný text, která funguje stejně jako na osobních počítačích. Stačí najet kurzorem na první pozici textu kterou chcete kopírovat, stisknout joystick a vybrat položku kopírovat. Pak zvolit start a označit inverzně kopírovaný text, na závěr stiskem joysticku výběr uzavřete. Díky volnému pohybu kurzoru po celém textovém poli je tato operace triviálně lehká. Text se uloží do schránky a pak jej můžete libovolně vkládat až do omrzení a to nejen do SMS zpráv, ale do diáře, či při zadávání jména do telefonního seznamu. Stejně tak můžete i zvolenou část textu rychle vymazat. Geniálně jednoduchá pomůcka, kterou v praxi jistě oceníte.

SMS zprávy můžou mít až 459 znaků, což se ale odrazí na ceně za odeslání. Takto dlouhá zpráva bude účtována jako tři zprávy. Pokud potřebujete vložit předdefinovanou zprávu, můžete použít jednu z deseti zpráv, které lze libovolně editovat. Tyto zprávy lze pak použít i v kalendáři. Zprávy můžete odesílat i na skupinu uživatelů, kterých je pět, ale je nutné je nastavit dopředu. Nechybí ani doručenky a to buď automaticky, nebo vždy na vyžádání. Mezi mládeží bude jistě hojně využívána funkce chat, která umožňuje přímou a nerušenou komunikaci s jedním vybraným adresátem, bez nutnosti neustále zadávat jeho číslo. Do chatu lze vstoupit buď přímo, nebo z jakékoliv přijaté zprávy. Zprávy lze z SIM karty nechat mazat automaticky. Zajímavou funkcí je i mazání textu po řádcích. Na závěr ještě jedna nectnost, kterou je neschopnost zalamování řádků při psaní zprávy. Při jejím čtení to ale telefon již zvládne.

WAP a datové přenosy

Panasonic GD75 má již implementován WAPový prohlížeč ve verzi 1.2.1. Na první pohled nic nepoznáte, nová verze však zajišťuje bezpečné připojení. Abyste při vyměňování SIM karet různých operátorů nemuseli dokola měnit parametry připojení, má GD75 dva profily, mezi kterými pak stačí jednoduše přepínat. Záložky lze editovat i v offline provozu a při samotném prohlížení stránek máte k dispozici pět řádek textu. Nastavení prohlížeče vám nezabere více, než pár minut a i při surfování nenarazíte na žádné problémy. Kdykoliv totiž můžete levou kontextovou klávesou vstoupit do menu prohlížeče, v kterém najdete všechny důležité položky, jako vlastní zadání adresy, nebo právě záložky.

Panasonic GD75 umí i datové přenosy, ale pouze pomocí datového kabelu, který jsme však neměli v testu k dispozici. Nový Panasonic nepatří mezi manažerské telefony, takže u něj nenajdete infraport a bohužel ani rychlý přenos dat GPRS. To bude součástí až u nástupce GD75, modelu GD76, který by se měl začít prodávat v druhém čtvrtletí příštího roku. To samé však platí i pro vyšší model Gd95, u kterého je absence GPRS daleko závažnější. GPRS bude až u GD96, nejdříve v druhém čtvrtletí příštího roku. Co by ale oproti předchůdcům a právě GD95 mohlo u novinky chybět, je integrovaný e-mailový klient. Ten bohužel u GD75 nenajdete.

Další podporované funkce

Z další výbavy telefonu lze především vyzdvihnout luxusní kalendář. Nabízí náhled po měsících, včetně informace o aktuálním týdnu. Do kalendáře můžete vložit až 100 záznamů o délce 96 znaků u každého. Za takový kalendář by se nemusel stydět ani telefon z manažerské kategorie. U každé poznámky můžete dále zvolit, jestli se bude opakovat denně, týdně, či ročně, nebo jestli ji použijete jen jednou. Do poznámek můžete vkládat předdefinované texty, které jsou identické i pro SMS zprávy, nebo do poznámky můžete vložit zkopírovaný text, například z SMS zprávy. Samozřejmostí je vkládání textu pomocí T9. V dnešní době nemohou chybět ani hry. V telefonu jsou dvě a obě velmi originální. Menu her najdete přímo v hlavní nabídce menu přístroje, ale jen v tom případě, že nemáte na SIM kartě SIM toolkit. V tom případě musíte hledat v položce Aplikace, kde je ale naleznete hned na první pozici. První hra je automobilový simulátor, kdy ve třech úrovních obtížnosti soutěžíte s časem a svými soupeři. Hra není moc zábavná, i když musíte řadit. Dynamiku obstarává ubíhající mantinely, takže se nemusíte bát, že by se vám z dosahované rychlosti zatočila hlava. Druhá hra je o něco nápaditější. Vaším úkolem je udržet padající míček na jednotlivých schodech bez toho, aby jej rozbila padající hvězdice.

Telefon disponuje i digitálním záznamníkem na 16 sekund hovoru. Záznamník však lze použít pouze pro nahrávání probíhajícího hovoru, takže jeho spuštění přímo v menu telefonu nenajdete. Tato funkce vám bude automaticky nabídnuta pouze u probíhajícího hovoru. Nechybí ani budík, který má čtyři na sobě nezávislé pozice. Budík pak umí probouzet každodenně, nebo jednorázově. Stejně tak se umí telefon sám vypnout i zapnout v předem zvoleném čase. A na závěr připomeňme kalkulačku a převodník měn.

Zhodnocení

Panasonic GD75 představuje novou generaci mobilních telefonů japonské značky Matsushita. Telefon nelze přesně zařadit do některé z kategorií. Mezi manažerské telefony nepatří, ale mezi pravověrné low-endy také ne. Jeho pozice je někde mezi těmito dvěma kategoriemi. Za předpokládanou cenu okolo 7000 – 8000 Kč v předplacené sadě, nebo o pár stokorun více jako nedotovaný, se jedná o velmi dobrou nabídku, po které by mohlo sáhnou mnoho zákazníků. Telefon se totiž opravdu povedl. Práce s SMS zprávami nabízí množství funkcí, které usnadní SMSkování a některé z nich jsou opravdu originální. Stejně tak mládež jistě ocení rozsáhlou nabídku spořičů displeje a tvorby vyzváněcích melodií. K dokonalosti sice přístroji něco málo chybí, ale dokonalý telefon zřejmě ještě nikdo nevyrobil. Až nástupce GD76 dostane rychlá data GPRS, může se jednat o velmi dobrou volbu pro širokou skupinu zákazníků. Pokud však nechcete profesionálně WAPovat, nebo využívat datových přenosů, můžete s klidným svědomím šáhnout již po GD75. Tento telefon vám bude příjemným společníkem.