Panasonic GD67 - první low-end s barevným displejem (preview)

Panasonic patří v tuzemsku mezi oblíbené značky mobilních telefonů. V současnosti najdeme v nabídce operátorů jednoduchý model GD35 a v přímém prodeji lze ve vybrané síti obchodů aktuálně zakoupit modely GD75 a GD95. Jejich inovované verze s podporou GPRS, označené GD76 a GD96, se již na trh možná nedostanou, protože Panasonic chystá uvedení dvou úplně nových modelů GD67 a GD87.

Oba telefony si svoji světovou premiéru odbyly na jarním veletrhu CeBIT a do prodeje by se měly dostat v průběhu letošního podzimu. TOP model GD87 (nebo jeho asijská varianta GD88) se začne prodávat v listopadu, zhruba o měsíc dříve bude k mání jednodušší model GD67. Ačkoliv tento telefon svojí cenou nezaútočí na nejlevnější konkurenci v základních předplacených sadách, jedná se o low-endový přístroj. Do této kategorie však přináší několik nových prvků, které jsme doposud znali jen z přístrojů vyšší cenové kategorie. Konkurence ho však bude brzy následovat.

U nového Panasoniku GD67 nejvíce překvapí barevný displej. Ne že by byl v současné době nějak výjimečný, ale u low-endových telefonů jej zatím nikdo nepředstavil. Má rozlišení 101 x 80 obrazových bodů a je schopen zobrazit 256 barev. To sice není moc, Samsung nabízí telefony zvládající až 4096 (T100) nebo u modelu S100 dokonce 65 000 barev, ale jeho přístroje už jsou podstatně dražší. Velmi podobný displej s novým Panasonikem má třeba Sony Ericsson T68(i), nebo Philips Fisio 820. Je dokonce možné, že oba tito výrobci odebírají displeje od Panasoniku, který patří mezi jejich největší výrobce na světě. I tyto dva telefony jsou ale dražší, než je předpokládaná cena GD67. Ta se bude pohybovat okolo 10 000 Kč a konkurenci by mu měl dělat především chystaný Sony Ericsson T300, rovněž osazený barevným displejem. U GD67 ještě můžeme dodat, že současně zobrazí až šest řádků textu s maximálním počtem šestnácti znaků na jeden řádek. Fotografie displeje najdete v druhé části článku.

Další nepříliš běžnou funkcí u low-endových telefonů je podpora GPRS. V případě GD67 k dispozici v konfiguraci 4+1 timeslot, a to nejen pro WAP (ve verzi 1.2.1), ale díky integrovanému modemu také pro běžný datový přenos. Pro cílovou skupinu zákazníků však bude mnohem zajímavější podpora šestnáctihlasých vyzváněcích melodií, kterých v Panasoniku GD67 najdete 22. Další si můžete stáhnout do telefonu, a to jak pomocí WAPu, tak počítače.

Vedle melodií půjdou do telefonu nahrávat i nejrůznější grafická loga. Pokud byste nikde nenašli tu správnou melodii, můžete si ji složit přímo v telefonu, nebo si nahrát libovolný zvuk, který pak telefon bude prezentovat jako zvonění. Stejnou funkcí disponují některé telefony Sony a i starší modely Panasoniku. Vyzváněcí tóny či melodie lze u GD67 kombinovat s vibracemi, takže si jistě vybere každý.

Z další výbavy tohoto telefonu stojí za pozornost hlasový zápisník, hlasové vytáčení, kalendář, světový čas a několik her. Bohužel, Java aplikace tento přístroj nepodporuje. Stejně jako u některých starších modelů Panasonicu nepotřebujete s GD67 hands free, protože je má telefon přímo integrované.

Vnitřní paměť telefonu pojme 100 záznamů, zbytek kontaktů pak budete muset mít uloženo na SIM kartě. Pro ty, co rádi komunikují pomocí SMS zpráv, připravil Panasonic u své novinky funkci SMS chatu a možnosti odesílání zprávy skupině uživatelů. A kdo do textu rád přidává obrázky a melodie, jistě využije podpory EMS zpráv. Standardní baterie má kapacitu 690 mAh a telefon by s ní měl vydržet na příjmu až 190 hodin, nebo až šest a půl hodiny hovoru.

Velmi zajímavě vyřešil Panasonic všeobecnou mánii měnit vzhled mobilních telefonů. Místo toho, abyste museli pro změnu vzhledu svého telefonu kupovat drahé kryty, vystačíte si u GD67 s jakýmkoliv obrázkem, nebo fotografií a nůžkami. U nového Panasoniku vyměňujete jen podklad zadní části telefonu, která je průhledná. Sám výrobce bude s telefonem dodávat tři obrázky a šablonu pro jednoduché vytvoření nových podkladů. Podobně se dají měnit papírové obrázky okolo displeje u Siemense A40, ale v tomto případě se vzhled telefonu moc nezmění a vystřihování je daleko náročnější. Rozměry GD67 jsou 109 x 45 x 20 mm a hmotnost telefonu je velmi slušných 81 gramů. Evropská varianta GD67 se bude dodávat ve dvou barevných kombinacích, modré a červené. Asijská varianta GD68 bude nabízena ve více variantách. Více se dozvíte v druhé části tohoto článku.

Jak již bylo uvedeno, Panasonic GD76 by se měl začít prodávat v průběhu října letošního roku. Jestli se tak stane i u nás, zatím nevíme. Byla by to ale škoda, a to nejen kvůli samotnému telefonu, který je bezesporu atraktivní a má i velmi slušnou výbavu, ale i proto, že minimálně v případě dodávek pro evropské trhy bude Panasonic tento model vyrábět ve východočeských Pardubicích, kde má továrnu. Důkazem je i jedna z fotografií, která na štítku telefonu jasně ukazuje, kde je telefon vyroben, respektive kde je smontován.

Za poskytnutí některých fotografií děkujeme Wojciechovi Piechockému z polského serveru o telekomunikacích GSMonline.

V druhé části článku najdete množství obrázků barevného displeje nového Panasoniku a také několik fotografií GD68, což je asijská varianta GD67.