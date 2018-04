Panasonic GD67 - Oskarův barevný trumf (první dojmy)

Oskar přichází od začátku měsíce října s několika novinkami. Nás dnes bude nejvíce zajímat jeden zajímavý mobilní telefon, který si budete moci u Oskara od října zakoupit. Tím telefonem je Panasonic GD67, nový low-endový model japonského výrobce, který ale na svém štítku nese jako místo původu Českou republiku. Abychom byli přesnější, místo obvyklého „Made in Czech Republic“ najdete na štítku telefonu a na krabici napsáno, že telefon je u nás (pouze) smontován. Srdce patriota zaplesá, naopak, někdo se může tuzemského původu telefonu zaleknout. Naše první zkušenosti s testovaným vzorkem jsou jen ty nejlepší, telefon se může pochlubit perfektním zpracováním, které si v ničem nezadá s konkurenčními výrobky. Když se k tomu přidá velmi zajímavá výbava, může se nový GD67 těšit na slušnou přízeň zákazníků.

Nový Panasonic GD67 patří mezi low-endové přístroje, i když jeho cena se bude pohybovat spíš na horní hraně této kategorie telefonů. Přesnou cenu zatím neznáme, hovoří se o částce pod 9 000 Kč za neblokovaný a nedotovaný telefon v nabídce Oskara, ale stejně tak prý lze očekávat, že Oskar telefon nabídne za zvýhodněnou cenu, pokud si k němu pořídíte tarif a zavážete se jej využívat po dobu pěti měsíců. Pak by se mohla cena GD67 dostat i k hranici pět tisíc korun. Za těchto podmínek se jedná o velmi zajímavou nabídku, a to především s ohledem na barevný displej, který zatím u konkurenčních low-endů nenajdete. Panasonic GD67 má však předností mnohem víc než jen barevný displej.

Hned na první pohled zaujme GD67 zajímavým designem (109 x 45 x 20 mm; 81 gramů), který korunuje integrovaná anténa a barevné provedení celého telefonu. To v případě testovaného vzorku kombinovalo stříbrnou a vínovou barvu, k dispozici bude ještě stříbrno-černé provedení. Mánii výměnných krytů u GD67 nahrazuje zadní průhledná strana přístroje, pod kterou si můžete zasunout libovolný obrázek, který do požadovaných tvarů vystřihnete podle přiložené šablony. Zajímavé řešení, které však v praxi nevzbuzuje ten nejlepší dojem. Zadní plastový kryt je totiž náchylný k poškrábání, takže obrázek pod ním ztrácí na barevnosti a ostrosti. Nám se nejvíce líbil GD67 bez obrázku, nebo s neutrálním stříbrným papírem. Pokud byste pod kryt papírek nedali, byla by vidět baterie, což ale nevadí, protože žádné jiné vnitřní části telefonu odkryté nejsou. Než se však k obrázku dostanete, musíte odklopit spodní kryt konektoru a až poté lze zadní kryt telefonu sundat a obrázek vyměnit. Opět zajímavé a netradiční řešení, které se nám líbilo daleko více než výměnný obrázek. Konektor se při běžném provozu nezašpiní a telefon vypadá elegantněji.

Dominantním prvkem klávesnice s průhlednými tlačítky je pětisměrný joystick, kterému sekundují dvě kontextové klávesy. Samotné ovládání telefonu pak vychází z modelů GD75/76 a GD95/96, což obnáší hlavní menu telefonu s devíti ikonami, když další menu skrývající se pod jednou z hlavních ikon jsou již jen vertikálně rolovací. Ovládání je velice snadné a intuitivní a podobné schéma využívá dnes již mnoho asijských telefonů. K dobré ergonomii práce přispívá kvalitně provedená klávesnice a právě i pětisměrný joystick, jehož citlivost je nastavena velmi dobře.

Velkou předností GD67 je barevný displej. Ten sice zvládá jen 256 barev, tedy stejně, jako třeba Sony Ericsson T68(i), nebo Philips Fisio 820, ale pro práci s telefonem je lepší než obyčejný monochromatický displej. Jas a kontrast je jako u jiných neaktivních barevných displejů velmi dobrý při aktivním podsvícení, naopak jen podprůměrných výsledků se nadějete při zhasnutém podsvícení. Panasonic GD67 nabízí několik barevných schémat displeje a samozřejmě si můžete na jeho plochu ukládat nejrůznější obrázky jako tapety. Několik jich najdete v telefonu, další si pak můžete stahovat pomocí WAPu, nebo přes datový kabel. Ten ale asi nebude standardní součástí nabídky, i když u testovaného telefonu přibalen byl. Kabel se může hodit i tomu, kdo by chtěl nový Panasonic použít pro práci s daty. Telefon totiž umí rychlý přenos dat pomocí technologie GPRS v konfiguraci 4+1 timeslot, a to jak pro WAP, tak právě pro klasický přenos dat.

Některé zákazníky, kteří mají na nový Panasonic zálusk, ale asi podpora rychlých dat tolik neoslní a raději se podívají, jak umí GD67 pracovat s SMS zprávami. I v této disciplíně si novinka z Pardubic zaslouží pochvalu. Díky českému slovníku prediktivního vkládání textu T9 se SMS zprávy píší na GD67 velmi rychle a pohodlně a telefon nabízí i několik nestandardních funkcí. Tak především můžete část textu označit a stejně jako v počítači jedním příkazem smazat, nebo jej naopak zkopírovat do schránky a následně jej vložit do další zprávy, diáře, nebo při zadávání nového kontaktu. Jednoduché a elegantní, stejně jako možnost předdefinovat pět skupin příjemců SMS zpráv, kterým pak můžete esemesky odesílat najednou. Telefon zvládá i doručenky, či automatické mazání přijatých, odeslaných, nebo přečtených zpráv. Trochu záhadná je paměť na zprávy. V testovaném telefonu bylo možné několik příchozích a i odchozích zpráv uložit, ale výrobce se o této funkci vůbec nezmiňuje. V každém případě ale telefon umí jak SMS chat, tak podporuje EMS zprávy.

Nejenom SMS zprávami je člověk živ, a proto se podívejme, co dalšího nám nový Panasonic nabídne. Pokud hodně voláte, jistě oceníte integrované hands free, jehož kvalita je nad průměrem přístrojů, které tuto funkci taktéž nabízejí. Telefon má i vnitřní paměť na telefonní čísla, návod k přístroji sice uvádí 200 volných pozic, ale testovaný telefon měl pouze 100 pozic a stejné číslo udávají všechny ostatní oficiální informace k němu. Panasonic GD67 má rád hudbu, a proto nabízí svým majitelům velkou škálu vyzváněcích melodií, které jsou polyfonní. Přednastavených melodií je 22, z čehož si uživatel může jednu složit a dalších pět si může do telefonu nahrát z počítače, nebo přes WAP. Aby toho nebylo málo, stejně jako některé starší Panasoniky umí i GD67 dvě melodie nahrát jako zvukové nahrávky, takže si vyzváněcí melodii můžete třeba namluvit. Vedle melodií umí telefon samozřejmě i vibrovat, a to jak samostatně, tak v kombinaci se zvukem. Z dalších funkcí je třeba zmínit velmi detailně provedený kalendář, do kterého lze vložit až 100 záznamů, a budík, který nabízí čtyři samostatné alarmy. Nechybí ani dvě hry, hlasový zápisník, nebo funkce hlasového vytáčení.

Celkově lze nový Panasonic hodnotit veskrze pozitivně. Jedná se o atraktivní telefon, který má zajímavý vzhled, ve své kategorii jako jeden z prvních barevný displej a nabízí i širokou škálu funkcí. Při své předpokládané ceně může mnoho zákazníků zaujmout, ačkoliv je jasné, že bude patřit spíš mezi dražší low-endy a konkurovat mu bude i několik „výběhových“ telefonů, původně z manažerské, nebo stylové kategorie. Jeho výhodou je výčet funkcí, kterým dávají zákazníci v této kategorii přístrojů přednost, jako jsou výměnné papírky pod zadní kryt telefonu, polyfonní melodie, velmi dobrá práce s SMS zprávami a především barevný displej, který se zatím rozhodně neokoukal. Navíc přidává podporu GPRS i pro data a několik dalších funkcí, které zpříjemní práci s mobilem. Pokud vás nový Panasonic zaujal, můžete se těšit na jeho recenzi, kterou připravujeme.

Na závěr si můžete prohlédnout několik detailních fotografií displeje:

Nastavení vlastností displeje, barevná schémata, kontras a výsledek v podobě hlavního menu telefonu.

Nejdříve pohled na kalendář, následuje jiná varianta zobrazení hlavního menu telefonu, pohled na dvě hry a jedno z menu telefonu.

V následující sérii obrázků si můžete prohlédnout některé tapety displeje.

Zleva nastavení velikosti fontu, vyskakovací menu, náhled kapacity paměti telefonu, psaní SMS zpráv a na konec výběr slovníku prediktivního vkládání textu.

Na závěr pět dalších tapet displeje. Na prvním obrázku je vidět, jak tapeta vypadá na displeji v pohotovostním režimu, a na posledních dvou fotografiích jsou vidět dvě varianty hodin jako tapet displeje - obě jsou samozřejmě funkční.