Panasonic GD67 – perlička na hladině (recenze)

Nedávno před uvedením svého superluxusního véčkového modelu GD87 přišel japonský Panasonic s atraktivním levnějším modelem s barevným displejem pro méně náročné obdivovatele asijských mobilů. GD67 sice nemá vestavěný fotoaparát a neumí posílat MMS, ale i tak má co nabídnout, řekněme od barevného displeje přes GPRS až po hlasové vytáčení. Navíc si na jeho záda můžete dát libovolný obrázek, ať už fotku své milé, oblíbenou postavičku z večerníčku nebo politika vašemu srdci milého.

V Panasonicu GD67 se snoubí ladné tvary se snahou využít všechny funkce do maxima, ať už jde o obrázky na pozadí či polyfonní melodie, a podle informací prvních majitelů tohoto telefonu, kteří si jej většinou pořídili v nové nabídce Oskara, jsou s ním až na malé drobnosti spokojeni. Schválně uvádíme v této recenzi v každé kapitole výtku či postřeh našeho čtenáře, což by vám mělo vytvořit ucelený obrázek, díky kterému si na konci článku budete moci obhájit, zda si Panasonic GD67 pořídit či nikoli. (Zkušenosti majitele tohoto telefonu jsou od ostatního textu odlišeny kurzívou a záměrně jsme je nikterak nekomentovali.)

Na začátku si zkuste říct, zda se vám podle dosud nabytých informací tento telefon líbí, či ne. Uvidíte na konci, jestli jste změnili názor, ovlivněni touto recenzí. Mně samotnému se na první pohled moc nelíbil, ale když jsem jej dostal do ruky, bylo stále co nového objevovat a pomalu, ale jistě, si mě začínal získávat.

Panasonic GD 67 je atraktivní telefon, ovšem ne každému se musí na první pohled líbit. U námi testovaného modelu působila trošku křiklavě lesklá stříbrná barva v kombinaci s tmavě modrou a pestrým barevným displejem. Jako vždy ale záleží na vkusu každého jednotlivce, každému se líbí něco jiného. Zajímavostí je volné místo pro libovolný obrázek na zadní straně přístroje. Pokud odsunete spodní kryt konektoru, mimochodem také netradiční řešení – konektor je kryt proti poškození - a dvěmi malými packami uvolníte zadní plastový průhledný kryt, zjistíte, že je pod ním místo pro papírový obrázek. Je to sice zajímavé a netradiční řešení, ale praktické nám příliš nepřišlo, průhledný plast je totiž velmi náchylný k poškrábání, čímž je vzhled vnitřního obrázku nepříjemně deformován. Pro vytvoření správného tvaru obrázku je v originálním balíku s telefonem plastová šablona, podle které fotografii snadno vystřihnete.

Pod krytem je baterie fixovaná pružnou plastovou západkou, pod ní se skrývá SIMkarta, jen lehce jištěna plastovým proužkem, ještě že jí baterie zabraňuje v nechtěném pohybu. Při pozornějším ohledání přístroje si všimnete takových detailů jako horního poutka na přívěšek, bočního gumového krytu konektoru bondovky – co je možné, je schované. Boční části jsou celé vyvedeny v kovově lesklé stříbrné metalíze, reproduktor a okolí displeje jsou temně modré, tlačítka jsou z matné průhledné gumy a okolo nich je stejná stříbrná jako na bocích.

Panasonic GD67 má celkem přijatelné rozměry (109 x 45 x 20 mm) a váží velice málo – pouhých 81 gramů. Telefon má integrovanou anténu a můžete si vybrat ze tří barevných kombinací, zmíněné stříbrno - modré, stříbrno – černé a zajímavé stříbrno – vínové variace.

Panasonic GD67 je jedním z průkopníků telefonů střední třídy s barevným displejem v ceně do deseti tisíc. Displej telefonu umí zobrazit 256 barev, což pro vás, kteří jste zvyklí na displeje s 4096 barvami, není nikterak atraktivní, ale pro účely tohoto modelu to plně postačí. Displej je dostatečně veliký, pro srovnání je stejně velký jako u posledních top modelů firmy Sony Ericsson T68i a T300. Velkým plusem displeje je jeho podsvícení, všechny znaky a obrázky jsou podsvícené dobře vidět jak při naprosté tmě, tak při ostřejším slunečním svitu. Oproti kladně hodnocenému podsvícení musíme trochu zkritizovat čitelnost displeje bez podsvícení - již při šeru máte problém cokoli na displeji přečíst, proto musíte podsvícení používat prakticky neustále, což má značně negativní vliv na výdrž baterie. Dalším nedostatkem displeje je horší překreslování, jak poznáte z fotografií, jednotlivé obrazové body jsou velmi patrné, výsledný obraz nedává tak jednolitý celek jako u jiných displejů tohoto typu.

Zajímavostí jsou předdefinovaná barevná schémata zobrazování displeje, na pozadí máte možnost uložit si několik tapet, další si můžete stáhnout prostřednictvím wapu nebo pomocí datového kabelu. Více se o displeji dozvíte v samostatném článku, kde si o něm nejlepší obrázek utvoříte při prohlížení rozsáhlé fotogalerie.

Klávesnice

Klávesnice modelu GD67 působí opravdu příjemným dojmem. Tlačítka jsou průhledná, dostatečně veliká a mají příjemný rozestup. Podsvícení klávesnice doslova září, je hodně silné, i za úplné tmy vidíte na klávesnici i ty nejmenší znaky. Dominantním prvkem celé klávesnice je pětisměrový joystick, vedle něj usnadňují ovládání dvě kontextové klávesy, pod nimi najdete klasická tlačítka pro přijmutí a odmítnutí hovoru. Samotný joystick telefonu je velkým plusem celé konstrukce, má výborné mechanické vlastnosti, snadno jeho posunutím daným směrem navolíte hledanou funkci. Joystick je podsvícen čtyřmi LED diodami.

Při psaní textové zprávy a přidržením jedné z kláves 1 až 0, musíte být ovšem v režimu prostého psaní, se vám v rámečku zobrazí nabídka veškerých dostupných znaků a číslic, nastavená právě na konkrétní znak definovaný pod stisknutou klávesou. Praktické je to v tom, že po napsání znaků tabulka nezmizí a můžete tak například smajlíka naťukat velmi rychle.

Po kratších zkušenostech s ovládáním telefonu byste se neměli již vůbec přemačkávat. Mechanické vlastnosti ostatních tlačítek jsou také dobré, klávesy mají dobrý zdvih, textové zprávy se píší pohodlně, ovládání jedna báseň.

Základní menu telefonu je tvořeno devíti ikonami, další podpoložky již jsou řádkově seřazeny a můžete mezi nimi rolovat podle libosti, přičemž podle posuvníku poznáte, na kterém místě v nabídce se právě nacházíte.

Při dlouhém stisku pravého horního tlačítka se dostanete přímo do wapu, při přidržení joysticku se otevře nabídka zamknutí kláves nebo celého telefonu. Joystick – zpočátku jsem si nemohl zvyknout, ale teď si ho nemůžu vynachválit.

Baterie

Při normální používání (asi 10 SMS a 15 minut hovoru) telefon vydrží tři dny nabitý s nočním vypínáním.

Baterie, jak již bylo řečeno, je umístěna pod zadním průhledným krytem a je fixována pružnou plastovou západkou, která ji drží pevně, žádné nechtěné uvolnění a tím pádem nežádoucí restartování telefonu nehrozí. V telefonu je baterie Li-Ion s kapacitou 650 mAh, baterie je to dostatečně silná, ale přeci jen barevný displej si vezme své. V našem krátkém testu baterie telefonu vydržela nabitá téměř čtyři dny, ale museli jsme mobil na noc vypínat a využívat spořícího režimu displeje.

Úspora baterie by se o dost prodloužila, kdyby místo názvu Panasonic (při režimu spořiče displeje) byly hodiny, a kdyby při příchozí zprávě nebo zmeškaném hovoru blikala dioda. Přistihl jsem se, že často koukám zbytečně na displej buď kvůli hodinám nebo jestli nemám novou SMS.

SMS

Pro milovníky textových zpráv je nový Panasonic velmi vhodný telefon. Je to dáno nejen jeho kvalitní klávesnicí, ale zejména samotnými vlastnostmi softwaru, který již v sobě nese prvky počítačového textového editoru. Při psaní textu SMS si totiž můžete část nebo celý text označit a zkopírovat do speciální schránky nebo stať vyjmout a vložit do nové textovky. Soubor textu vložený do schránky tam zůstane tak dlouho, dokud jej nepřemažete novým textem nebo nevypnete telefon.

Nejde nastavit hlasitost upozornění na SMS. Až na dva tóny jsou ostatní téměř neslyšitelné.

Jako další netradiční funkci jistě využijete formátování textu, z nabízených stylů psaní si můžete vybrat vedle normálního také tučný text a kurzívu, stejně jako můžete měnit velikost písmen. Pro rychlejší psaní se jistě hodí prediktivní vkládání textu s českou T9, bohužel má telefon celkem pomalou odezvu, takže se hlavně při psaní delších textovek znaky znatelně pomalu vykreslují. Panasonic GD67 umí dlouhé textovky, najednou můžete odeslat až 640 znaků, dalším velkým plusem je interní paměť na SMS – telefon si umí zapamatovat až 100 zpráv, nezáleží, jestli jsou přijaté či k odeslání. Při psaní vám možná bude chybět počítadlo znaků, ale naštěstí při odesílání zprávy vidíte, kolik SMS budete posílat. Pokud potřebujete odeslat jednu zprávu více příjemcům, jde vám tento model přímo na ruku, pro jednu textovku můžete označit až pět příjemců.

Telefonování

Panasonic GD67 samozřejmě ovládá polyfonní zvuky, a to na velice slušné úrovni. (Oproti polyfonii například v očekávané multimediální Nokii 7210 jsou nesrovnatelně lepší.) Standardně v mobilu najdete patnáct polyfonních melodií, které hrají až šestnácti nástroji, dále si můžete vybrat z pěti klasických monofonních melodií, pět míst je ponecháno pro melodie, které si stáhnete z wapu nebo počítače, dále máte k dispozici dvě místa pro vlastní nahrané zvuky, uložit si můžete rovněž jednu vlastnoručně složenou melodii a celých patnáct zvuků pro ohlášení příchozí zprávy.

Nastavit vibraci a zvonění lze jen po zapnutí diskrétního režimu a nastavení volume na max. Celá toto operace je dosti zdlouhavá a díky tomu není telefon příliš vhodný pro lidi, kteří často chodí do hlučného prostředí.

Hlas z reproduktoru je dobře slyšitelný, u některých prvních telefonů se sice občas ozývalo slabé pískání, ale zdá se, že s tímto problémem se novější firmware nadobro vypořádal. Pro bezpečnější telefonování, když nemůžete držet telefon u ucha nebo chcete, aby váš rozhovor slyšelo více lidí, můžete využít hlasitého odposlechu (zvuk bohužel není reprodukován příliš hlasitě). Funkce jako hlasové vytáčení či rychlá volba čísla stiskem jedné klávesy by u mobilů této třídy již chybět neměly, také že nechybí, a fungují spolehlivě. Do paměti telefonu se vám vejde pouhých sto kontaktů, navíc telefonní seznam není vícepoložkový, to bychom ale neprominuli u manažerského telefonu, který by měl mít rovněž obsáhlejší paměť pro čísla, na žádného manažera si ale GD67 nehraje.

Pří hlasovém vytáčení je kontakt zopakován příliš nahlas; každý ve vzdálenosti deseti metrů musí vědět, komu chci volat.

Další melodie, obrázky a animace si můžete do mobilu stáhnout například z těchto internetových stránek:

www.panasonicbox.com

www.downloadpolyphonic.com

wap.panasonic.com (nutná registrace)

Data, wap, paměť

Wapovými stránkami se na Panasonicu GD67 prochází velmi dobře, mobilní internet je tradičně rychlý, ovšem při obsáhlejších stránkách obět dochází k pomalejšímu vykreslování znaků. Při wapování vám jistě přijde vhod funkce dočasné označení stránky, pro její rychlé zpětné vyvolání. Do paměti telefonu se vám vejde devět záložek a, pokud se vám stává, že opomenete wap odpojit, a tím utrácíte zbytečně kredit či platíte velké poplatky, jistě využijete časovou funkci nastavení doby nečinnosti pro automatické odpojení internetu. Nastavení wapového prohlížeče je poměrně snadné, jeho detailní popis naleznete v manuálu telefonu.

Paměť telefonu je 64 Mb, z toho na obrázky, SMS a melodie připadá asi 24 Mb. Po nahrání nového firmware In-fusio na stahování her z wapu a hraní online her se kapacita paměti sníží na 16 Mb.

GPRS (konkrétně v konfiguraci 4+1 timeslot) se už pomalu u telefonů střední třídy stává samzřejmostí, využít jej můžete jak pro již zmíněný wap, tak pro datové přenosy.

Paměť telefonu je velké plus. Nyní tam mám 15 obrázků, tři melodie a téměř 60 SMSek. Opravdu by měla stačit všem.

Další funkce

Kalendář tohoto telefonu jej velmi zvýhodňuje oproti přímému konkurentovi Sony Ericsson T300. K dispozici je vám měsíční náhled, přičemž do paměti můžete uložit až sto upomínek. Kalendář je přehledný, na barevném displeji vypadá opravdu dobře, pro psaní upomínek se jistě hodí česká T9.

Ikona kalendáře v hlavní nabídce menu ukazuje aktuální datum. Přišel jsem na to více jak po jednom týdnu, ale potěší to.

Budík je také dobře vyřešený, chybí mu sice funkce opakovaného buzení, ale na druhou stranu si najednou můžete nastavit až čtyři různé časy, kdy si budete přát, aby vás telefon probudil.

Pro milovníky mobilních her jsou v základní nabídce telefonu připraveny dvě hry – logická Atum, kde sestavujete jednotlivé molekuly do konečné neznámé podoby atomu, a Kimang, ve které si hrajete s kuličkou a snažíte se ji pomocí odrazů dostat na konkrétní místo.