Panasonic GD55 - prvni informace

První informace o novém low-endu z dílen Panasoniku přinesl hongkongský magazín New Monday. Fotografie a informace z tohoto magazínu převzal server Threegmobile. Zatím se toho o novince moc neví a ani uveřejněné fotografie nejsou nikterak kvalitní. Mělo by se jednat o low-endový telefon, který by měl zaujmout svým vzhledem a funkcemi s tím náležejícími. GPRS, Java aplikace, nebo jiné sofistikovanější funkce tento telefon s největší pravděpodobností umět nebude a ani nebude mít barevný displej, jako další low-endová novinka Panasoniku - GD67. GD55 by měl být velmi malý a lehký telefon (rozměry - 79 x 39 x 22mm, hmotnost zatím není známa). V této chvíli ani není známo, jestli se jedná o přístroj, který se bude prodávat i v Evropě, nebo bude určen jen pro asijské trhy. Vedle malých rozměrů budou největšími přednostmi GD55 polyfonické vyzváněcí melodie, výměnné kryty, nebo sedm barev podsvícení displeje. Telefon by měl také umět ukládat hlasové poznámky a i loga na displej, či jeho spořiče.

O GD55 (v některých pramenech také označovaném jako GD57) se mluví již od jara letošního roku. Telefon měl být původně představen již na jarním CeBITu, ale nakonec se s ním Panasonic nepochlubil ani na veletrhu CommunicAsia. Cena telefonu by se měla pohybovat okolo 200 €, tedy v přepočtu těsně nad hranicí 6 000 Kč. Podle serveru Threegmobile by se GD55 měl začít prodávat již na začátku září letošního roku, tedy o něco dříve, než další nové modely GD67 a GD87. Na podrobnější informace si ale pár dní budeme muset ještě počkat.