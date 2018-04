Panasonic GD52 - nová hračka pro dospělé (recenze)

Pokud se dnes rozhlédneme po prodejnách s mobilní komunikací, máme na výběr z obrovské škály telefonů, které mají své přednosti i zápory. Co včera chybělo jednomu typu, dnes vlastní druhý, který nebude mít to co následující. Japonská firma Panasonic přivedla na svět nový typ GD52 a snažila se do něj vměstnat velké množství funkcí a služeb.

Design

Panasonic GD 52 není od svých předchůdců vzhledem příliš odlišný. Stejně jako u ostatních typů (GD30, GD50 apod.) zaujme kursorová klávesa pod displejem, která k Panasonicu neodmyslitelně patří. Vzhledem k rozměrům telefonu je ale zbytečně velká a působí jako kdyby k přístroji vůbec nepatřila. Jak jsme si již zvykli, Panasonic se nesnaží příliš měnit celkový vzhled, který nechává ve svém standardu a mění pouze velikosti a software jednotlivých typů. Se svými rozměry 116x40x21mm(výška x šířka x hloubka) a hmotností 99g se řadí mezi nejmenší a nejlehčí telefony ve své kategorii. Dodáván je ve dvou barevných provedeních, modré a stříbrné.

Displej

Displej GD 52 je vzhledem k rozměrům telefonu velmi dobře řešen. Vejde se do něj šestnáct znaků ve třech řádcích, což jej řadí ke standartu. Krom těchto řádků, které jsou k dispozici uživateli, u něj najdeme další dva informační (stav baterie, intenzita příjmu signálu, ikonky k nastavení apod.). Displej je zeleně podsvícený, bohužel možnost nastavení intenzity podsvícení však v menu nenajdete. Je plně grafický a jako důkaz jsou v telefonu zabudovány dvě animace, které je možno shlédnout při zapnutí/vypnutí přístroje. Sílu kontrastu je možné nastavit v základním menu.

Baterie a výdrž

Panasonic GD52 je dodáván s baterií NiMH 600 mAH. Doba nabíjení je dvě hodiny a v manuálech se dozvíme, že pohotovostní doba je 150 hodin. v klidovém stavu. Tentokrát nás výrobci nemystifikují. Při běžném provozu telefon vydrží opravdu tři dny. Při nabíjení baterie svítí červená dioda nad displejem, která se rozsvítí zeleně po dobití telefonu. V základní výbavě dostanete také cestovní nabíječku. Problém nastane v okamžiku kdy máte vyjmout nebo vložit samotnou baterii do přístroje. Systém upevnění je totiž poněkud atypický. Ve spodní upevňovací části je posuvný mechanismus, který blokuje baterii proti vypadnutí a zároveň ji pevně drží na svém místě. Posunutím tohoto mechanismu baterii uvolníte a následně ji můžete vyjmout.

Ovládání

Nejdůležitějším ovládacím prvkem je nepochybně již zmiňovaná kursová klávesa, sloužící k rolování v menu a nastavení hlasitosti, umožňující pohyb do čtyř světových stran. Reakce na stisk všech kláves jsou poněkud pomalé, ale každý je zaznamenán. Nemůže se tedy stát že telefon opomene nějaký váš příkaz a musíte se vracet k tomu či onomu kroku. Pokud se naučíte přístroj rychle ovládat, doporučuji nastavit vypnutí odezvy kláves. Stejně jako reakce telefonu i zvuk je opožděný a pokulhává za vlastním ovládáním, což je velmi matoucí.

Nad klasickou alfanumerickou klávesnicí najdeme klávesu se symbolem zeleného telefonku, sloužící pro přijímání hovorů a klávesu se symbolem červeného telefonku pro pokládání telefonu, sloužící zároveň pro vypnutí/zapnutí přístroje. Korekční tlačítko C, které maže poslední znak v textu a končí práci v položkách v menu. Nad ním je umístěna tzv. Klávesa výběru, která vybírá položky v poli voleb na displeji (funkce potvrzovacího tlačítka OK).

Na rozdíl od ostatních typů má Panasonic GD52 dvě klávesy navíc. Netradiční avšak zbytečná je klávesa p, která umožňuje okamžitý přístup k jednomu telefonnímu číslu, které lze nadefinovat v položce Osobní volba v menu.

Druhou takovou novinkou je tlačítko pro okamžitý vstup do telefonního seznamu, ve kterém se stejně jako v menu pohybujete kursovou klávesou.

Ovládání se může zdát krkolomné kvůli nepřehlednému menu, které v jistých oblastech ztěžuje práci s klávesami.

Menu a funkce

Menu Panasonicu GD52 je neobvykle řešeno. Po vstupu do základního menu z nabídne telefon přehled deseti ikonek (0-9), ve kterých se pohybujete pomocí navigační klávesy. Ke každé ikonce se objeví jedno či dvojslovná popiska ve spodní části displeje. Každá položka je označena navíc číslem a pokud si pamatujete číselný postup k tomu či onomu poli, můžete používat alfanumerickou klávesnici k pohybu v menu, místo kursového tlačítka.

Panasonic GD52 má ve své kategorii šanci vystoupat nahoru a to především díky pěknému designu a celkem velké škále funkcí, která je do něj vměstnána. Panasonic jako jedna z prvních firem přinesl vibrační vyzvánění do nižší kategorie telefonů. Nechybí tedy ani u Panasonicu GD52. V menu naleznete pouze nastavení typu vibrací, které může být souvislé, nebo přerušované. Vlastní vibrační vyzvánění lze nastavit pouze dlouhým stiskem křížku v pohotovostním displeji. Pokud tak učiníte a zároveň nastavíte hlasitost vyzvánění telefon bude vibrovat a současně vyzvánět.

Další zajímavostí je funkce vestavěného hands-free. Při hovoru se na displeji objeví ikonka H-zap, jejíž aktivací se automaticky zapne hlasitý odposlech. Hovor je možno také přímo v režimu hands-free přijmout dlouhým stiskem zeleného telefonku. Přenos hlasu je v tomto případě opravdu špatný. Reproduktor pro hands-free je na telefonu umístěn v zadní horní části. Může se Vám tak stát že při zapnutém hands-free budete mít (i proti všem varováním) telefon u ucha, aby vám neunikla informace druhého účastníka rozhovoru.

Ochrana kláves se na první pohled může zdát složitá. Nemůžete ji nastavit jedním tlačítkem, nebo kombinací několika kláves, jak jsme zvyklí, učinit tak lze pouze v menu. Tady výrobci mysleli na pohodlí zákazníka a ihned po vstupu do menu nainstalovali právě položku ochrana kláves. Po dotazu zda chcete klávesnici opravdu chránit se telefon zamkne proti nežádoucímu použití. Nastavit ochranu kláves tím obnáší trojí stisknutí klávesy výběru.

Telefonní seznam je možné rozvrhnout do devíti skupin volajících a přiřadit k nim různé typy vyzvánění. Taková možnost jistě zaslouží pochvalu.

Panasonic GD52 umožňuje konferenční hovory tří až pěti účastníků najednou, mezi nimiž existuje velká škála možných aktualizací (přijmutí nového hovoru, přidržení hovoru, odpojení se od konference apod.).

Odhad ceny hovoru (AoC)je v poslední době velmi diskutovaným a vylepšení očekávaným tématem. Přibližné odhady ceny hovorů najdeme i v GD52.

Nastavení alarmu se podobá analogovým budíkům. Panasonic neumožňuje v položce Budík určení data, musíme se tedy spokojit s 24 hodinovým omezením, nicméně v tomto rozsahu je možnost nastavení až čtyř časů a to jednorázově, nebo denně. Telefon nabízí ke každému údaji individuální vyzváněcí tón, ale pokud máte telefon zapnutý v režimu vibrací, pozor! Přestože jsou nastaveny tóny, telefon namísto zvukového signalizování v daný čas vibruje a to vás určitě nevzbudí.

Seznam posledních aktuálních telefonních čísel aktivuje stisk zeleného telefonku a je rozlišen do tří skupin, poslední volané/zodpovězené/zmeškané (10/10/10).

Pro úsporu baterie umožňuje telefon automatické vypnutí/zapnutí, bohužel opět pouze v jednodenním rozmezí.

Nechybí samozřejmě ani již standartní vybavení, mezi něž patří CLIP/CLIR (zamezení dentifikace volajícího), jazyk, volba pevných čísel na klávesnici, kalkulačka, DTMF tóny, podpora datových a faxových přenosů nebo blokování hovorů.

Tóny

Tónům je třeba věnovat zvláštní pozornost. Panasonic GD52 nabízí 21 vyzváněcích tónů. Na první poslech se může zdát že jsou všechny stejné, ale pokud posloucháte déle zjistíte, že kromě klasických periodických pípání tu je i obrovská škála melodií, které jsou téměř celé. Přestože v telefonu nenajdete položku skladatel, abyste si složili vlastní melodii, ale najdete tu něco co nikdo zřejmě nečekal. Hlasové vytáčení. Pokud si nahrajete vlastní hlasovou zprávu (např. "Hovor", nebo "zvedni mě"), bude vás telefon upozorňovat napříchozí hovor místo nastavenou melodií, hlasovým upozorňováním. Hlasové vyzvánění můžete nahrávat maximálně 5 vteřin a doporučujeme nahrávání hlasu do zadního reproduktoru , který je pro tuto funkci citlivější. Aktivací položky Všechny tóny se automaticky vypnou veškeré zvukové projevy a z telefonu se stane mlčící hrob.

SMS

Psaní krátkých textových zpráv na Panasonicu GD 52 je cekem jednoduchou záležitostí. Díky dobrému ovládání kláves, které jsou snadno stlačitelné a dostatečně velké, se není třeba zdržovat vracením zpět v textu a opravovat vzniklé chyby nebo doplňovat nezaznamenaná písmena.

Kromě klasického psaní zpráv tu najdeme i deset předepsaných (zavolejte mi, zavolám později, dobrou noc...), které je samozřejmě možné doplnit, nebo zkrátit. Kromě již v telefonu nastaveých SMS si můžete předdefinovat jednu svou vlastní pro automatické použití.

Zajímavě je u Panasonicu řešeno přepínání různých textových režimů. U mobilních telefonů jsme si při psaní číslic do SMS projít veškerá písmena a potom teprve najít správné číslo. Vypisování telefonních čísel tak bylo přímo nervy drásající. Tento problém vyřešil Panasonic GD52 možností přepínání textového režimu přímo v poli pro psaní krátkých textových zpráv. Výběr mezi Normálním, Řeckým, Rozšířeným, Číselným a T9 (zatím stále v angličtině) režimem velmi usnadňuje práci s klávesami a šetří polštářky prstů. Přepínání malých písmen na velká lze pomocí klávesy #. Jedno stisknutí pro zadání jednoho velkého písmene (ostatní jsou malá), nebo dvojím stisknutím aktivujete funkci Zámek přeřaďovače a všechna následující zadaná písmena budou velká

Položka Zprávy v menu obsahuje seznam přijatých a odeslaných zpráv, kolonku pro psaní zpráv, informaci o kapacitě SMS schránky a parametry. Zajímavostí je libovolný pohyb v poli pro psaní textu pomocí kursové klávesy. V případě že je třeba se v textu vrátit na určitý znak, nemusíte překlikávat písmenko po písmenku, ale stačí si jej najít kurzorem.. Také korekční klávesa C tu má své vylepšení. Pokud ji tisknete déle, maže celý řádek. Před odesláním SMS zprávy se telefon zeptá zda chcete potvrdit doručení zprávy a následně jakou signalizaci při doručence chcete slyšet. Výhoda spočívá v možnosti individuálního nastavení signalizace v závislosti na situaci, v níž se zrovna nacházíte, na druhou stranu je třeba říci, že právě taková možnost mnohdy nepříjemně zdržuje.

Vlastnosti

S novými systémy a službami je třeba bleskově vylepšovat a přizpůsobovat software mobilních telefonů tak, aby podporovaly tu či onu službu a přesvědčily potenciálního zákazníka ke koupi. Mobilní telefon Panasonic GD 52 je duální, lze jej tedy použít v GSM sítích 900/1800Mhz. Podporuje službu SIM Toolkit, GSM banking, faxové a datové přenosy, ale podporu technologie WAP prozatím zůstala tomuto mobilu odepřena.

GD 52 signál přijímá dobře, ale na hlasovém přenosu by se dalo ještě něco zlepšit. Přestože telefony s vestavěným hands-free většinou mívají díky kvalitnímu reproduktoru výborný přenos hlasu u Panasonicu se zřejmě jedná o výjimku potvrzující pravidlo.

Animace

Animacím bych se věnujme zvlášť. Nesetkáváme se s nimi u Panasonicu poprvé, ale doufejme že naposledy. Představa pohybujících se obrázků při zapnutí eventuálně vypnutí telefonu, je lákavá, ovšem v tomto případě očekávání zklame. Nabídka ze dvou témat, které jsou nabízeny, je označena pouze čísly 1 a 2. Pod číslem jedna najdeme již známého panáčka s nafukovacími balóny, který při zapnutí/vypnutí telefonu odlétá kamsi do ztracena. S tímto nastaveným tématem souvisí zřejmě animace pošťáka, odnášejícího dopis z chlapcovy ruky souběžně s odesíláním textové zprávy. Poštovní doručovatel zřejmě tolik spěchá s dopisem, že není ani pořádně vidět a jen se před našimi zraky mihne jako směs rozmazaných čar.

Poněkud dospělejším tématem je prolínající se směs loga Panasonic a nápisu GSM. Možná je to schválně, ale pomalejší návaznost obrázků by určitě neškodila. Při odesílání SMS se opět dočkáme digitálního obrazového projevu v podobě papouška, odlétajícího s dopisem mimo displej. Bohužel je opět velmi nenápadný a téměř neviditelný.

V případě že si na přístroji nenastavíte čas, ale nastavíte animaci, jako logo se na displeji zobrazí u tématu "1" chlapec s balóny a u tématu "2" papoušek.

Nicméně ať už si o animacích myslíme cokoliv, u každého zapnutí telefonu můžeme shlédnout hezky vytvořené logo Panasonicu.

Stojí za pozornost

Shrneme-li vlastnosti Panasonicu GD52 zjistíme, že kromě zdokonalení designu v podobě miniaturizace, zde najdeme i vylepšení v oblasti softwaru. Ten obsahuje vše co má mít současný mobilní telefon a blíží se k nadstandartu ve své kategorii. Záporem je absence podpory technologie WAP a nepřehledně řešené menu. Nicméně funkce, jako je nahratelné vyzvánění, vibrační vyzvánění, nastavitelné skupiny volajících nebo zajímavě řešená služba krátkých textových zpráv v telefonu, jehož cena ve twistové sadě činí 6 999Kč., zřejmě zaujme nejednoho potenciálního zákazníka.