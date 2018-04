Panasonic GD52 a jeho bratři (preview)

Řada z vás se již delší dobu těší na nové telefony se značkou Panasonic. V pátek k nám darozily první podrobnější informace z tuzemského zastoupení téhoto výrobce, takže vám můžeme napsat něco bližšího o telefonech, na které se těšíte. Můžeme předeslat, že designově navazují na předchozí typy GD30-GD90. První zmínku o těchto aparátech jsme přinesli na jaře letošního roku.

GD52

Jedná se opět o elegantní telefon, který tentokrát bude k dispozici v modrém a zlatém provedení. Dvě barevné varianty umožní snadnější rozeznání telefonů v rodinách, kde jsou oba manželé přínivci této značky. Telefony by měly v ČR vstoupit do konkurenčního boje přibližně do čtrnácti dnů. Mobil server má již přislíbeno zapůjčení telefonu na recenzi, na kterou se můžete těšit zhruba do tří týdnů od dnešního článku.

Co nový Panasonic GD52 nabídne? Nejpopulárnější funkcí telefonu se pravděpodobně stane možnost použít pro vyzvánění jakýkoli zvuk. Tedy žádná omezená nabídka melodií, či jejich shánění na internetu, ale sami si vyberete, jak vám telefon ohlásí příchozí hovor. Představte si ty možnosti - vyzvánět si můžete nechat třeba hlas své tchyně, šéfa nebo třeba velitele z vojny. Nebo na vás telefon bude pět libým hlasem Lucie Bílé případně Karla Gotta. Jestliže nebudete chtít slyšet zvuk vůbec žádný, Panasonic má pro vás samozřejmě vibrační vyzvánění, jehož zavádění byl průkopníkem.

Přístroj bude disponovat také sadou připravených textových zpráv, které zejména v autě mohou zrychlit a zjednodušit komunikaci. Ovšem již od výrobce připravená SMS "Miluji Tě" se mi zdá přeci jen poněkud perverzní. Ne, že by na také zprávě bylo něco špatného, ale již dnes je toto slovní spojení postiženo solidní inflací, k níž taková pomůcka dále přispěje. Pro všechny, kteří raději zprávy píší osobně, je funkce T9 Input, jejímž prostřednictvím se píší nové SMS. U funkce T9 není potřeba pro každé písmeno tisknout příslušné tlačítko až 3x, ale stačí to udělat jen jednou. GD52 se podle informací z firemní centrály také bude snažit nabízet hotová slova podle toho, jak budete postupovat se psaním zprávy.

Co je jistě chvályhodné, je použití hlasitého hands free, tedy možnost hlasitého poslechu telefonu. Výrobce k hands free dodává, že tak lze snadno vytvořit konferenční hovor. Pravděpodobnější důvod použití spatřujeme v možnosti mít volné ruce a nemuset ani mít v uchu nějaké dráty.

V telefonu také najdete hodiny, budík, funkci pro převod měn i pamět na 50 telefonních čísel.

Telefon bude standardně dodávám s baterií 600mAh, která poskytuje až 150 hodin pohotovostního režimu a až 180 minut hovoru. Hmotnost GD52 je zanedbatelná, protože rozšiřuje řady telefonů vážících méně než 100g. Má jich přesně 99.

Základní parametry



Rozměry (mm) - 118 x 40,6 x 21,7 (V x Š x H)

Hmotnost (g) - 99

Baterie - Ni-MH 600mAh

Čas hovoru - 180 minut

Pohotovostní režim - až 150 hodin

A další modely

Na trh se chystají také typy Panasonic GD92 a Panasonic GD93, vybavený WAPem. GD93 bude stříbrný a kromě přístupu na internet nabídne hmotnost 80g, až 200 minut hovoru a až 170 hodin pohotovostního režimu. Vzhledem k možnosti využít WAP je vhodný šestiřádkový displej.

Stejně jako GD52 a GD92 má i tento model hlasité hands free (desk top hands free), stejně jako možnost nastavit si vyzvánění podle svého další funkce, popsané výše. Kromě toho ještě hlasové vytáčení, hlasový záznamník, diktafon a paměť na 100 telefonních čísel. Bez zajímavosti není ani možnost volby ze sedmi druhů podsvícení displeje a osvětlení u pouzdra.

Panasonic GD93 se má u nás představit v září letošního roku.

Předběžné parametry:



Rozměry (mm)- 120 x 45 x 16,2 (V x Š x H)

Hmotnost (g)- 80

Baterie - Li-Ion 650mAh

Čas hovoru - až 200 minut

Pohotovostní režim - až 160 hodin

K novinkám Panasonicu se vrátíme ještě zítra.