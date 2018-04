Panasonic GD35 – nenápadný každým coulem (recenze)

Panasonic GD95 jsme vám představili před nedávnem v této recenzi a dnes je řada na nástupci nejlevnějšího Panasoniku GD30, telefonu GD35. GD35 je na rozdíl od svého „chytřejšího“ sourozence na inovaci ještě o něco chudší. Větší změny přinese až Panasonic GD75, který jako první telefon tohoto japonského výrobce bude mít integrovanou anténu.

Vzhled

Panasonic GD35 je konzervativní společník. Námi testované černé provedení se stříbrnou navigační klávesou působilo dost ponurým dojmem. Další barevné kombinace nabízejí bílý telefon s tmavě šedou navigační klávesou nebo modrý přístroj s červenou klávesou. Obě verze jsou podstatně atraktivnější než černý telefon. V každém případě Panasonic GD35 bude naprosto vyhovovat lidem, kteří chtějí nenápadný telefon, jenž na sebe nebude poutat pozornost na úkor majitele. Pochvalu si jistě zaslouží perfektní zpracování - nic nevrže, neskřípe ani se nepatřičně nepohybuje.

GD35 má rozměry 120.5 x 46 x 20.5mm a váží 109 gramů, což jsou hodnoty srovnatelné s mnoha dalšími telefony low-endové kategorie. Kompaktnímu designu, který v rozumné míře zachovává aktuální módní trendy zaoblených hran, narušuje integritu jen pevná anténa, která je poměrně mohutná. Z profilu je telefon v oblasti klávesnice mírně prohnutý vzad, což výrazně přispívá k dobrému držení přístroje v ruce. Všechny klávesy telefonu jsou pouze na přední straně přístroje, na bocích nenajdete žádné tlačítko. Konektor osobní HF sady je ze spodu telefonu, stejně tak konektor nabíjení. Systémový konektor chybí, jako i konektor externí antény. Servisní konektor je pod baterií, což je v poslední době již standard i u mnoha jiných značek mobilních telefonů. Pro úplnost dodejme, že na vrchní straně telefonu je mohutný otvor pro poutko.

Baterie

Baterie se u Panasoniku GD35 zakládá velmi netradičně. Již její kryt má nezvyklé zaklapování, když pojistka zajíždí do těla přístroje, aby se při zavřeném krytu odjišťovala poměrně daleko od samotného krytu baterie. Díky tomuto řešení však kryt pevně drží a nezpůsobuje žádné nepříjemné pazvuky. Baterie se na své místo pouze uloží, a pak se zajistí posuvným jezdcem, jehož krajní polohy označují naprosto jasné symboly otevřeného a zavřeného zámku. Aby těch zvláštností v útrobách GD35 nebylo málo, tak SIM karta se zasouvá při vyndané baterii úplně vespod telefonu pod plastový mostík. Je však nutné podotknout, že manipulace jak s baterií, tak se SIM kartou je velmi pohodlná a rychlá. Samotná baterie je typu Ni-MH o kapacitě 700 mAh. Podle údajů výrobce by s ní měl telefon v pohotovostním režimu vydržet na příjmu téměř sedm dní nebo by měla poskytnout okolo šesti hodin nepřetržitého hovoru. V našem testu se nám podařilo dosáhnout výsledku v kombinovaném režimu necelé jedné hodiny hovoru a 105 hodin pohotovostního režimu. Opět dodejme, že výsledky budou hodně záležet na naformátování baterie, které jsme nemohli prověřit, protože testovaný telefon nebyl úplně nový.

Displej

Panasonic GD35 má grafický displej o blíže neurčeném rozlišení, které se nám nepodařilo vypátrat. Když grafický displej, tak s animacemi, což u GD35 obnáší dvě úvodní animované sekvence, jedna zimní s tučňákem, druhá neutrální s pejskem. Animace však uzříte pouze při zapnutí telefonu. Podle druhu zvolené úvodní animace si zároveň zvolíte i grafické logo na displeji. Jistě nebude žádným překvapením, když u animace tučňáka bude tento pták použit i jako logo na displeji v pohotovostním režimu. Analogicky se dočkáte stejného postupu u pejska. S ohledem na konkurenci trochu chudé, ale pro někoho dostačující. Kdyby se vám ani jedno logo nelíbilo, tak můžete úvodní animaci vypnout a tím se zbavíte i loga na displeji. Místo něj pak uvidíte v pohotovostním režimu hodiny a datum. Vedle úvodní animace si můžete nastavit i pozdrav, jehož text bude jen na vás. Na řadu přijde po animaci a názvu výrobce.

U GD35 si můžete nastavit i některé parametry displeje, jako je podsvícení a kontrast. V prvém případě budete mít na výběr podsvícení silné a slabé a v případě kontrastu ať vyberete, jak vyberete, pořád bude displej dobře čitelný. Kontrast má deset stupňů nastavení. Kapacita displeje jsou čtyři řádky na práci, což platí jak pro čtení, tak psaní SMS zprávy. Další řádek je určen stavovým informacím o síle signálu či o stavu baterie nebo zvoleném vyzváněcím režimu. Poslední řádek pak informuje o možnostech kontextových kláves nebo o možnostech, kam má ještě smysl mačkat kurzorovou klávesu. Mimo úvodní animace a jednoho ze dvou log poskytuje displej pouze textové informace, což platí i o nabídce hlavního menu telefonu. Displej je však velmi dobře čitelný.

Ovládání

GD35 používá k ovládání osvědčený způsob známý i ze starších telefonů se značkou Panasonic. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrný kurzor, který doplňují dvě kontextové klávesy a dvě pomocné klávesy, jedna pro mazání a druhá pro rychlý přístup k WAPu. Nechybí samozřejmě ani dvě tlačítka pro příjem a ukončení hovoru, která ale nejsou barevně označena, jak je tomu běžně zvykem. Plejádu ovládacích prvků pak kompletuje alfanumerická klávesnice o standardním počtu dvanácti kláves. Vše je hezky na předním panelu telefonu, takže si na ovládání rychle zvyknete. Klávesnice má gumová tlačítka, která ale nejsou nijak výrazně vystouplá, takže se vcelku pohodlně mačkají. Pro běžné psaní SMS zpráv to bohatě stačí, jistě však najdete lepší klávesnice, ale v mnoha případech i daleko horší.

V pohotovostním stavu telefonu najdete pod tlačítkem pro příjem hovoru nabídku zmeškaných, přijatých a volaných čísel, takže nemusíte do menu telefonu. Do toho pak můžete vstoupit pravou kontextovou klávesou, když levá je určená pro vstup do telefonního seznamu. Chcete-li rychle vstoupit do menu SMS zpráv, stačí krátce stisknout tlačítko pro rychlou aktivaci WAPového prohlížeče. Zvláštní je aktivace vibrací, kterou nenajdete v menu telefonu, ale pod klávesou s mřížkou. Dlouhým podržení této klávesy buď vibrace zapnete, nebo vypnete. Tímto způsobem vlastně rychle přepnete do tichého režimu, protože telefon buď zvoní, nebo vibruje, obojí najednou je možné jen po opětovném vstupu do menu a nastavení hlasitosti vyzvánění. Základní menu telefonu má devět položek, kterými listujete vertikálně. Menu jsou označena i čísly, takže pro rychlý přístup ke konkrétní položce si stačí zapamatovat číselnou kombinaci a nemusíte zdlouhavě listovat. V případě některých položek menu si můžete měnit význam kontextových kláves horizontálním posuvem kurzoru, takže pro danou funkci pak můžete mít místo běžných dvou možností třeba možnosti čtyři. Jestli jsou nějaké další možnosti k dispozici, vás informuje spodní řádek displeje, který ukazuje další možný posuv pomocí kurzoru. Ovládání Panasoniku GD35 je jednoduché a rychle si na ně zvyknete.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Kvalita reprodukovaného zvuku je u GD35 na standardní úrovni, a to včetně maximální hlasitosti sluchátka, takže hovor dobře uslyšíte i v hlučnějším prostředí. Citlivost na signál je subjektivně slušná, přesné výsledky však může poskytnout jen specializované měření, které jsme v průběhu testu nemohli provést. V praxi byste však s GD35 neměli mít žádné vážnější problémy. Vyzváněcích tónů nabízí Panasonic 20, bohužel bez možnosti si složit vlastní či si nějakou melodii nechat poslat pomocí SMS zprávy nebo stáhnout z WAPu, jak je již dnes běžné. Z dvaceti melodií si můžete vybírat i pro upozornění na došlou SMS zprávu, kde je však navíc ještě možnost nastavení pípnutí. Jak již bylo uvedeno, GD35 umí i vibrovat, ovšem pro kombinaci s vyzváněním musíte v menu nastavit hlasitost vyzvánění po každé aktivaci vibrací, jinak bude telefon jen vibrovat. Telefon můžete i úplně umlčet. Pro pět čísel z telefonního seznamu můžete vytvořit vlastní vyzváněcí profil, ačkoliv tento název je v případě Panasoniku poněkud zavádějící. Celá funkce se omezuje na přidání jedné z vyzváněcích melodií pro konkrétní číslo. Bohužel, z vibrací či tichého profilu vybírat nemůžete, takže se celé vyzváněcí profily smrsknou na možnost odlišit pět čísel podle vyzvánění.

Panasonic GD35 nemá vlastní paměť na telefonní čísla, takže si budete muset vystačit s tou na SIM kartě. To bohužel platí i o SMS zprávách. Částečnou útěchou budiž přehled o množství volných pozic, které umí GD35 znázornit i detailně vždy po deseti. Plná pozice je znázorněna černým políčkem, prázdná pak číslicí, která spolu s číslem řádku pozici konkretizuje.

Jak jsme již psali výše, psaní SMS zpráv je u GD35 na slušné úrovni, k čemuž přispívá slušně provedená klávesnice. Další ulehčení by mohl přinést prediktivní způsob vkládání textu T9, kdyby však byl k dispozici i v češtině. Bohužel není, takže si budete muset vystačit s běžným vkládáním textu. Naopak jsou k dispozici doručenky a 10 přednastavených SMS zpráv, které si však nemůžete upravit ke své libosti. To by ale nemuselo vadit polyglotům, jelikož GD35, i pokud je telefon přepnut třeba do češtiny, umí v případě předefinovaných SMS zpráv přepínat jazyk těchto textů do všech nabídek telefonu. Takže třeba „Zavolej mi, prosím“ je v maďarštině „Kérem hivjon fel“ a to se dozvíte, aniž byste museli přepínat jazykovou verzi celého menu. V praxi však zřejmě jen stěží použitelné.

WAP a datové přenosy

WAPový prohlížeč v GD35 má verzi 1.1, což znamená, že žádných převratných novot se bát nemusíte. Profily přístupů si můžete nastavit dva, což usnadní práci těm, kteří rádi prohazují SIM karty několika operátorů. WAP funguje na GD35 bezchybně a díky pěti řádkům, které budete mít při prohlížení k dispozici, se na WAPu neztratíte. Bohužel, záložky není možné editovat bez spuštěného prohlížeče. Pokud byste při surfování hledali menu nabídek, najdete ho opět pod klávesou pro rychlý přístup k WAPu, kterou musíte dlouze podržet. Přenos dat je zajišťován běžnou rychlostí 9,6 kbps, což platí ale právě jenom pro WAP. Běžná data na tomto Panasoniku nezprovozníte, a to především proto, že telefonu chybí systémový konektor a ten servisní je pod baterií.

Další podporované funkce

Panasonic GD35 je levný a jednoduchý telefon, takže ani nabídka dalších funkcí není nijak obsáhlá. Nechybí kalkulačka, která nabízí čtyři běžné funkce a desetinou čárku, kterou nezvykle zadáte dlouhým podržením klávesy s číslem jedna. Konvertor měn však v GD35 nenajdete, ač byste hledali sebelépe. Pro ukrácení volných chvil nechybí ani jedna hra, která vcelku úspěšně simuluje piškvorky, ačkoliv je její obsluha poněkud nezvyklá. Pro spáče je k dispozici budík, který se umí aktivovat i z vypnutého telefonu, což je přímo jedna z možností přístroje, a to automatické zapnutí a automatické vypnutí. Kalendář či jiné nadstandardní funkce budete muset hledat jinde, GD35 je nenabízí.

Zhodnocení

Panasonic GD35 je obyčejný a nenápadný telefon, který nabízí jen nezbytné minimum funkcí, takže uspokojí jen ty nejméně náročné uživatele. Pro ty ale může být výhodnou volbou, protože jeho ovládání je uživatelsky přívětivé a displej velmi dobře čitelný. GD35 na sebe neupozorňuje, což může být pro někoho výhoda a pro jiného negativum. Mládež dá asi přednost nápaditějšímu přístroji, a to jak po stránce funkční, tak po stránce designu. S ohledem na současnou konkurenci bude o úspěchu GD35 rozhodovat cena, která ale není nijak nízká. Nový low-endový Panasonic se zatím prodává v Twist sadě za cenu 4990 Kč, což není zrovna málo. Konkurenční telefony nabízejí často za nižší cenu obsáhlejší výbavu. Nutno podotknout, že cena na českém trhu odpovídá i absolutní ceně v zahraničí, kde GD35 zrovna k nejlevnějším telefonům ve své kategorii také nepatří. Půjde-li cena časem dolů, může se GD35 stát oblíbeným telefonem pro nenáročné zákazníky, kteří potřebují telefon především pro jeho základní vlastnost, pro telefonování. A to jde Panasoniku velmi dobře. Mimochodem, Panasonic by za nedlouho mohli preferovat zákazníci požadující tuzemské zboží. Ačkoliv samozřejmě samotná společnost Matsushita vyrábějící spotřební zboží pod značkou Panasonic pochází z dalekého Japonska, tak autorádia a mobilní telefony, které nás samozřejmě zajímají nejvíce, bude od příštího roku vyrábět ve východočeských Pardubicích. Zatím však mají všechny Panasoniky na našem trhu v rodném listě britský Berkshire. Podrobnosti o přesunutí výroby mobilních telefonů Panasonic do ČR se dozvíte v tomto článku.