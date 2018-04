Panasonic GD30 - pro začátečníky zajímavý (preview)

Když jsme tu nedávno psali o telefonu Panasonic GD90, zmínili jsme skutečnost, že firma Matsushita hodlá svojí novou modelovou řadou telefonů Panasonic oslovit všechny zákaznické skupiny - tedy jak začínající uživatele low-end telefonů, tak profesionální uživatele manažerské třídy telefon a nakonec i fajnšmekry nejdražších hi-tech modelů. Zatímco telefon Panasonic GD90 byl směřován spíše na fajnšmekry hi-tech telefonů, Panasonic GD30 je určen přesně opačné uživatelské skupině: začátečníkům. A má docela dost důvodů, prož by mohl uspět.

Panasonic GD30 váží 135 gramů a má rozměry 135x45x20 mm. Jako všechny nové telefony Panasonic řady GD je i tento model dualband, takže pracuje na GSM/DCS-1800 sítích.

To samozřejmě k prosazení u nových uživatelů nestačí. K výkonovým parametrům přináleží také obstojná (nikoliv světoborná) výdrž 90 hodin stand-by či 180 minut hovoru. Lze používat EFR, FR i HR kódování, tedy i EuroTel SuperSound.

Nezbytné jsou ale také funkce. Jako snad všechny Panasonicy, i tento nabízí standardní vibrační vyzvánění přepínatelné přidržením jedné klávesy. Kromě toho telefon disponuje 50 pozicemi pro uložení telefonních čísel mimo SIM kartu. Další zajímavostí je možnost předdefinovat si vlastní SMS zprávy, které pak pošlete jako odpověď, připadně k nim ještě něco připojíte.

Z užitečných funkcí zaujme také standardní výbava hodinami, jež také umožní mít u každého promeškaného či volanéh hovoru časový a datový údaj. Také budík je k dispozici. Pro fandy zvonění je tu 20 vyzváněních melodií, ale žádný komposer. Telefon podporuje SIM Toolkit a přenos fax a dat přes PCMCIA kartu (nelze používat kabel od GD90!). Je také podporován konferenční hovor a předání hovoru, což zase nepodporují naše sítě (jen konferenci!).

Nyní něco pro hračičky. GD30 má personalizovatelné animace. Můžete si tedy určit, jak má váš telefon reagovat a jakou animaci ukázat - například co se vám má prohánět po displeji, zatímco se odesílá SMS zpráva.

V nové řadě GD také Panasonic výrazně vylepšil podsvícení - to je podstatně kontrastnější a jasnější, než v předchozích řadách. Styl ovládání kurzorovu klávesou zůstává zachován.

Jak je na tom tento telefon oproti ostatním modelům Panasonic?

Kromě váhy se liší absencí možnosti zaznamenávat si hlasové poznámky - to asi není pro mnoho lidí příliš důležité. Oproti GD50 pak absentuje hlasité hands-free, které umožní hovořit do telefonu položeného třeba na stole a poslouchat hlasitou odpověď z reprodukturu. Pak chybí už jen drobnosti typu nemožnost přenášet data pouze přes kabel, jako to umí GD90, jenže to je stejně jen pro Win95/98 s podporou software. Dále chybí kalkulačka a převodník měn, což také nemusí být velký problém.

V celku řečeno představuje Panasonic GD30 zajímavý nový mobilní telefon určený začátečníkům. Tomu by také měla odpovídat cenová politika - Panasonic jsme si zvykli vídat v nabídce RadioMobilu a od července také u EuroTelu a pokud by se GD30 dostala do předplacených sad, mohla by sklidit úspěch právě díky své solidní výbavě. Nicméně, co si budeme namlouvat - v kategorii low-end jde v první řadě o cenu. A ta rozhodne o tom, nakolik bude Panasonic GD30 zajímavá. Na druhou stranu, Panasonic si uměl většinou s cenou poradit - nyní prodávaný Panasonic G520 patří mezi laciné dotované telefony a jeho větší popularitě by prospělo zařazení do předplacených sad.

Poslední obrázek se týká poměrně vtipné reklamní kampaně, kterou pro své modely firma Panasonic chystá. U modelu GD90 jsme si ukázala papouška nacpaného do mobilního telefonu, čímž Panasonic zdůvodňoval přítomnost záznamu hlasových poznámek. A jak se Panasonicu podařilo vměstnat až 50 čísel do mobilního telefonu? Na to vám odpoví tento reklamní snímek...