Panasonic GD 55 - extrémista v maličkostech (recenze)

Miniaturní mobilní telefon od Panasoniku byl v Asii představen už téměř před rokem. Tam se také okolo loňských vánoc začal prodávat. Po nějakém čase se výrobce rozhodl uvést tento model i do Evropy. Nakonec by měl být oficiálně dostupný i na našem trhu. Podobný osud potkal i na první pohled zcela odlišný telefon a to sice Siemens CL50. Na první pohled sice odlišný svojí rozvírací koncepcí, při bližším seznámení ale mezi ním a Panasonikem GD55 najdeme mnoho společného. Není divu, zmiňovaný Siemens je pouze převlečený Panasonic, nebo obráceně. Oba dva tyto telefony totiž vyrábí pro obě společnosti jeden výrobce - společnost Quanta z Tchajwanu (ta pro Siemens vyrábí i docela horkou novinku, model ST55). Siemens CL50 se již u nás nějaký čas prodává a to oficiálně, nejedná se tedy pouze o šedý dovoz, jak tomu je doposud u dnes recenzovaném Panasoniku. Nyní by tedy měl být miniaturní Panasonic na našem trhu již oficiálně, ale i tak s nejedním omezením. Ale popořadě.

Honba za miniaturizací

Základní tvary, i designové provedení miniaturního mobilu, se neliší od starších modelů společnosti Panasonic. S tím rozdílem, že tento model vypadá jako by byl sevřen ve svěráku. To proto, že se jedná asi o naprosto nejmenší mobilní telefon klasické koncepce na světě, který svoji velikostí předčí i nejedno minivéčko. Menší mobilní telefon nabízí snad pouze módní divize společnosti Siemens - Xelibri a to model označený jako 3. Ten sice nabízí podobné rozměry jako testovaný Panasonic, ale předčí jej svým objemem 48 centimetrů krychlových a hmotností 55 gramů. To vše je ale na rozdíl od klasicky koncipovaného i tvarovaného Panasonicu GD55, vykoupeno pouze jedinou navigační klávesou a hlasovým ovládáním všeho ostatního.

A jak velký je takový „mobilní“ kolibřík? Rozměry GD55 jsou 77 x 43 x 16,9 milimetru (měřeno bez antény), hmotnost 65 gramů a objem 51 centimetrů krychlových. Pro malé srovnání se také hodí malý a hodně rozšířený Alcatel 511(512, 525 a 331). Ten má sice integrovanou anténu, ale přesto je Panasonic GD55 i se svojí externí anténou asi o třičtvrtě centimetru menší a samotný telefon dosahuje Alcatelu tak akorát po horní okraj jeho displeje. Sourozenec GD55 - Siemens CL50, má rozměry 73 x 39 x 22 milimetrů a hmotnost 70 gramů. Všechny ovšem v tomto směru zastiňuje Maxon MX7920, který narostl jen do velikosti 64 x 37 x 22 milimetrů a hmotnosti pouhých 59 gramů. Oba dva si ke svým rekordním parametrům ovšem dopomáhají dopingem, v podobě jejich véčkové, tedy rozvírací, koncepce.

Porovnání velikosti miniaturního Panasonicu s Alcatelem 525.

Zpracování testovaného minimobilu je na dobré úrovni. Nic nevrže ani neskřípe. Pozor by se mělo dávat na externí anténu, která by mohla být náchylná ke zlomení. Podle našeho názoru externí anténa u Panasoniku GD55 na vzhledu nijak neubírá, právě naopak. Na vrchu přístroje je také očko na poutko, které vybízí k nošení na krku - vzhledem k velikosti a nízké hmotnosti ideální řešení. V kapse by se tento minimobil mohl lehce ztratit.

Panasonic se dodává ve třech základních barevných provedeních, námi testované stříbrné a dále červené, růžové, zelené a modré. Jak již bylo napsáno, malý Panasonic využívá designu svých starších firemních soukmenovců a také modelu GD67. To se projevuje zejména na rozložení kontextových kláves, a také obrubou okolo displeje, která zasahuje až pod navigační klávesu. Vzhled je poměrně svěží a hravý a na rozdíl od hranatého Sony Ericssonu T600 se bude asi více líbit něžnější polovičce lidstva.

Porovnání velikosti Panasonicu GD55 s véčkem 330 od Philipsu.

Displej

Displej malého Panasoniku je věrný celému konceptu telefonu, tudíž je malý. Může se pochlubit rozlišením 112 x 64 obrazových bodů a výrazným sytě modrým podsvícením. Na displej je možné uložit několik vestavěných obrázků, které nejsou ničím výjimečné. Po uložení obrázku na displej, ale nebudou znázorněny hodiny.

Na displej, v klidovém stavu, je možné uložit některý z vestavěných obrázků. Při psaní textové zprávy se na displej vejdou pouze dva řádky, při čtení čtyři.

Baterie - střízlík nenasytou

Výrobce uvádí spotřebu telefonu ve značném rozpětí. Hovorový čas od jedné a půl hodiny do necelých osmi hodin a pohotovostní dobu v rozmezí 80 hodin až deset a půl dne. Je možné, že výrobce udává výdrž při použití různých baterií. K Panasoniku GD55 se však dodává pouze jediná baterie, LI-Ion o kapacitě 720 mAh. Pokud je telefon pouze na příjmu s minimem volání, opravdu vydrží okolo pěti - šesti dnů, ale když se rozhodnete například prozkoumat možnosti vestavěné hry, zkusit složit melodii ve vestavěném skladateli, nebo prostě pouze zavoláte a přijmete více hovorů nebo napíšete o něco více textových zpráv, výdrž telefonu rapidně klesá.

Ve výbavě Panasoniku GD55 nechybí jedna hra, kalkulačka, kalendář a skladatel melodií. Skladatel nabízí možnost složit melodii o čtyřech stopách, u kterých davá na výběr z několika hudebních nástrojů.

Pro tenké prsty

Všechny ovládací prvky malého Panasoniku se nacházejí pouze na čele přístroje. Jako celý telefon, i samotné klávesy se drží kolibřího standardu, který pravděpodobně bude vyhovovat zejména ženám nebo také dětem. Pod displejem se nacházejí dvě kontextové klávesy a klávesy pro přijmutí a odmítnutí hovoru. Vše doplňuje dvousměrná navigační klávesa. Ta je přes své malé rozměry alespoň vyprofilovaná, takže její ovládání nečiní zásadní problémy. Horší už to je s alfanumerickou klávesnicí. Protože telefonu chybí česká lokalizace, logicky chybí i podpora české T9. Není asi třeba zdůrazňovat, že psaní textových zpráv je malou řeholí. Zvláště když se k požadovanému písmenu dá dostat stejně tak postupným mačkáním jednotlivé klávesy, tak i jejím přidržením. Stejně jako displej, je klávesnice podsvícena jasně modrým světlem. Všechny klávesy jsou ve tmě skvěle čitelné.

Podsvícení kláves a displeje je světle modré.

Samotné ovládání je vyřešeno vstupem do menu levou kontextovou klávesou a pravou pro vstup do telefonního seznamu. Dlouhým stiskem pravé kontextové klávesy se lze rychle dostat do podmenu pro textové zprávy, dlouhým stiskem levé je možné změnit profily vyzvánění. Klávesou s mřížkou se aktivuje vibrační vyzvánění. Po vstupu do hlavního menu telefonu, je možné buď pomocí navigační klávesy postupovat po jednotlivých položkách (stiskem dolu doprava atd.), nebo přímo zmáčknout číselnou klávesu odpovídající příslušné složce menu. Když vstoupíte do menu, tak bude vždy vybrána jako první položka 5, tedy zámek kláves. Hlavní menu se skládá z položek - osobní nastavení, hra, telefonní seznam, wapový prohlížeč, zámek kláves, zprávy, nastavení služeb, aplikace a záznamy. Pod jednotlivými grafickými položkami hlavního menu se nacházejí klasické textové odkazy, ve kterých se pohybuje navigační klávesou vertikálně. Je také možné si vytvořit vlastní menu, do kterého se vstupuje z klidového stavu pohybem navigační klávesy oběma směry. Vlastní menu je možné upravit podle vlastních potřeb a nejčastěji používaných položek.

Podsvícení klávesnice Panasonicu GD55 nemá chybu. Podsvícení displeje je také kvalitní - výrazné šmouhy jsou vidět pouze na fotografiích.

Volání

Panasonic GD55 nabízí poměrně solidní kapacitu telefonního seznamu, do kterého se vejde až 250 položek. Ke každému jménu je možné přiřadit jednu z pěti skupin a také nastavit vlastní melodii. Telefon disponuje čtyřhlasým polyfonním vyzváněním s třiceti přednastavenými melodiemi. Úroveň zpracování melodií je poměrně kvalitní. Komu by to nestačilo, může si ve vestavěném skladateli složit melodii vlastní.

Panasonic GD55 nabízí také profily s možností detailních úprav, možnost přijmout hovor kteroukoliv klávesou (opravdu frustrující je nemožnost přijmout hovor, když nelze správně nahmatat a stisknout klávesu se zeleným sluchátkem), nechybí také vibrační vyzvánění.

Textové trápení

Jako první indikaci v tomto odstavci, je dobré zmínit nulovou paměť na textové zprávy. Vystačit si je tedy nutné pouze s tou na kartě SIM. V tomto případě je vhodné využít 15 přednastavených a editovatelných zpráv. Telefon umí také doručenky, ale díky absenci paměti se je snad ani nevyplatí využívat. Telefon umí také zprávy EMS, do kterých je možné vložit standardizované emotikony nízkých kvalit a podivného ztvárnění. Přidat lze i zvuk - ten je narozdíl od obrázků celkem příjemný. Při psaní se na displej vejdou pouze dva řádky, při čtení dokonce čtyři. Jak bylo napsáno, telefon nedisponuje českou lokalizací, na výběr u námi testovaného telefonu byla pouze angličtina nebo italština, a s tím souvisí také absence prediktivního vkládání textu v českém jazyce. Zvláštností je přepínání velikosti písma klávesou pro příjem hovoru.

Anténa Panasonicu GD55 není integrovaná. Vzhledu to přesto moc neubírá, možná právě naopak.

Další funkce

Vedle Wapu bez podpory GPRS, najdeme v malém Panasoniku také jednoduchý kalendář s možností zadaní připomínky nebo schůzky. Připomínek v kalendáři může být až padesát. Pohled na přehled kalendáře je možný buď v měsíčním nebo týdenním přehledu. Nechybí také přehledně ztvárněná kalkulačka se základními funkcemi, převodník měn a jedna hra. Hra, jejímž úkolem je pomocí číselné klávesnice pochytat myší které vystrkují hlavy z devíti děr a vyhnout se stejně se chovajícím kočkám, je známá v jiné podobě již ze starších telefonů Panasonic. Její ovládání je však díky miniaturní klávesnici značně nepříjemné. V telefonu se také nachází budík, který je možné nastavit pro opakované nebo pouze jediné buzení. Budík budí i při vypnutém telefonu.

Zhodnocení

Je s podivem, že manuál určený původně pro singapurského prodejce, je opatřen informací o výrobci s centrem v českých Pardubicích, stejně jako dovětek „vytištěno v České Republice“ (samotný telefon je Made in Taiwan), to zamrzí zejména kvůli absenci české lokalizace, své zákazníky by v tuzemsku miniaturní Panasonic totiž určitě našel. Úplně stejně ale dopadnul sourozenec Siemens CL50, který se u nás oficiálně prodává (prodával) také bez české lokalizace.

Panasonic GD55 je atraktivní miniaturní telefon klasické koncepce, který nabízí základní funkce. Je to klasická „stylovka“, která zaujme především něžnou část populace. Hlavní nevýhodou telefonu je právě jeho miniaturizace. Ovládání není příliš pohodlné, v některých případech vysloveně nepohodlné. Cena telefonu na českém trhu by se měla pohybovat mezi 5 až 7 tisíci Kč.

Zanedlouho by měl přijít na evropský trh nový model podobných rozměrů - Panasonic G50, který toho nabídne ještě více a na některých asijských trzích se již prodává.