Panasonic GD 55 – kolibří „MiniPhone“ (preview)

Nová řada mobilních telefonů společnosti Panasonic zahrnuje jak špičkový a funkcemi nabitý model GD 87, tak i solidně vybavený low-end GD 67. Třetím v řadě je asi nejmenší mobil klasické koncepce GD 55, který při svém představení na prvních fotografiích dokonce budil dojem nekvalitních a proporčně zkreslených obrázků. Panasonic GD 55 svými rozměry 77 (bez antény) x 43 x 17 milimetrů, hmotností 65 gramů a objemem 50 centimetrů krychlových zastiňuje i dosavadního rekordmana Sony Ericsson T 600 respektive starší variantu T 66 (92 x 41 x 20 mm, 63 popřípadě 59 g). Z malého porovnání vyplývá, že T 600 je sice se o dva gramy lehčí, ale o patnáct milimetrů vyšší a o tři milimetry hlubší. SonyEricsson T 600 se i přes své kolibří rozměry může pyšnit solidní výbavou, pozadu však nezaostává ani Panasonic. Ten je sice na rozdíl od SE T600 pouze duální, ale jinak nabízí to samé a ještě něco navíc.

Nejmenší z nejmenších

Přes své miniaturní rozměry působí rušivým dojmem anténa, která není integrovaná. Z přístroje doslova trčí, ale je možné, že při kolibřích rozměrech mobilu by se do něj už nevešla. Panasonic GD 55 překonávají pouze véčka, a to zejména čínské výroby a také klasicky koncipovaný Haier HK 3000. Ten je sice tenký pouze 12,6 milimetru, ale do výšky narostl na 107 mm a do šířky na 44,4 mm. Z dalších soupeřů GD55 můžeme zmínit véčko SG 2000 od korejského Sewonu, jeden z nejmenších telefonů vůbec, které měří na výšku sice pouhých 68 milimetru, ale je v pase o pět milimetrů silnější než Panasonic. GD55 má i nižší vyzařování SAR než u SE T600 : 1.029 W/Kg oproti 1.14 W/Kg. Do limitu se bezpečně vejdou ale oba dva.

K rozhodnutí výrobce prodávat oficiálně tento typ pouze v Asii nevedla pravděpodobně pouze ekonomické hlediska, ale i fakt, že vzhledem k fyziognomii průměrného Evropana je ovládání telefonu na samé hranici možností, kam až se dá v uživatelské (ne)přívětivosti zajít. Jedinci se silnějšími prsty bude dělat problémy nejen napsat SMS zprávu, ale i vytočit číslo, a proto na starém kontinentu přednosti tohoto telefonu ocení nejvíce asi ženy a dívky. Tomu napovídají i barevná provedení, vedle šedostříbrné a červenobílé se nabízí i varianta růžovobílá.

Modrá je dobrá (hlavně pro displej)

Ve srovnání s daleko většími telefony ovšem Panasonic GD 55 co se výbavy týče v ničem nezaostává. Modře podsvícený displej s rozlišením 112 x 64 obrazových bodů dokáže zobrazit tři řádky textu. Ale to pouze v angličtině, protože telefon dále podporuje již jen klasické a zjednodušené čínské znaky (popřípadě různé variace angličtina + některý z asijských jazyků). Přesto nechybí podpora prediktivního slovníku T9. Telefon vedle zpráv SMS podporuje i EMS zprávy, dlouhé textovky mohu být rozdělovány, mohou se rozesílat skupinám příjemců a také nechybí ani populární SMS chat. Displej se dá dále vylepšit dvanácti tapetami displeje nebo dalšími pěti, které je možné do telefonu stáhnout. I v takto trpasličím přístroji nemůže chybět WAP (1.2.1) a také GPRS (4+1).

Telefon obsahuje třicet přednastavených čtyřhlasých vyzváněcích tónů a melodií, dalších pět je možno dohrát nebo složit ve vestavěném skladateli. Nechybí ani vibrační vyzvánění a budík. Dlouhou chvíli si je možno zkrátit hrou a k základním matematickým úlohám postačí kalkulačka a konvertor měn. Nechybí ani úkolovník stejně jako hlasitý odposlech. Li-Ion baterie s kapacitou 720 mAh by podle široce pojatých údajů výrobce měla vydržet něco mezi 78 až 230 hodinami na příjmu a telefonovat by se mělo dát v rozmezí jedné a půl až šesti a půl hodiny.

Není drahý, u nás jej ale běžně nekoupíte

Jak jsme psali výše: telefon není určen pro Evropské trhy. V našich zeměpisných šířkách se asi více uplatní elegantní SonyEricsson T600, který vedle integrované antény vyhoví jak mužům, tak i ženám. Naopak GD 55 by mohl najít zákazníky pouze mezi ženami nebo možná dětmi. Cena například v Malajsii činí 599 tamních ringitů, což v přepočtu znamená okolo 5000 Kč, v České Republice lze telefon zakoupit jen u neautorizovaných dovozců. Před Vánoci jsme Panasonic GD55 zahlédli v jedné pražské prodejně s mobilními telefony za cenu 7 000 Kč.

Výrobce: Panasonic Typ: GD55 Displej: 112 / 64 bodů Potvrzení o doručení SMS ANO Rozměry: V׊×H (mm) / Hmotnost (g) 77 / 43 / 17 / 65 Prediktivní vkládání textu ANO Doba pohotovosti (h) / hovoru (min) 78-230 / 120-390 Vibrační vyzvánění ANO Pásma GSM 900/1800 Hodiny / budík / datum / kalkulačka ANO/ANO/ANO/ANO Akumulátor: typ, kapacita (mAh) Li-Ion, 720 mAh Hry /Java ANO /NE Nabíječka / doba nabíjení (h) cestovní / 2 Hlasitý odposlech ANO Konektor ext. antény ANO IrDA port NE Hlasové ovládání funkcí telefonu NE Připojení k PC přes sériový kabel ? Paměť telefonního seznamu v telefonu / kapacita ANO / 250 Konferenční hovor ANO Paměť pro SMS v telefonu ? Blokování hovorů ANO Volané / přijaté / zmeškané hovory 10/10/10 WAP ANO (1.2.1) Vyzváněcí tóny 30 - čtyřhlasé Data / Fax ANO / ANO Vlastní melodie / počet 5 HSCSD NE Hlasové vytáčení ANO GPRS ANO (4+1) Hlasové přijetí a odmítnutí hovoru ANO Konvertor měn ANO Pevná volba ANO SIM lock ANO Rychlá volba ANO Vypnutí mikrofonu (Mute) ANO