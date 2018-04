Panasonic GD 30 (preview)

Na stránkách EuroTelu se na počátku měsíce objevila v ceníku Go sad nová Go sada Go Era. Samotného mě to překvapilo, jelikož jsem do té doby o tomto záměru EuroTelu neslyšel. Jaké bylo pro mne překvapení, když jsem nalezl na Go stránkách informace, že v nové sadě je mobilní telefon Panasonic GD30.

A proč mne tento fakt mile překvapil. Sám nevím. Snad proto, že jsem měl zapůjčený na testování mobilní telefon Panasonic GD90, který mne oslovil svými funkcemi a ač byl uzavřen ve stejném kabátu Panasonic, přesto byl "jiný". Možná, že očekávám od Panasonicu GD30 něco podobného, i když vím, že to bude telefon nižší třídy, než je GD90, tak věřím, že bude mít pro dnešní dobu vše, co je zapotřebí a co se očekává.

Mobilní telefon Panasonic GD 30 je o trochu větší, než model GD 90 a má rozměry 135x45x20,5 mm. I jeho hmotnost je vyšší a ustálila se na 130 gramech. Těmito proporcemi je spíše podobný modelu Panasonic GD 70.

Telefon je duální, takže je zde možnost telefonování jak v GSM900, tak v DCS1800. Jeho hmotnosti, která je o 42 gramů vyšší, než u GD 90, přispívá zjevně i 670mAh NiMH baterie, která byla nasazena v tomto telefonu jakožto v modelu střední třídy.

Výdrž telefonu je poměrně slušná, takže s ním lze hovořit až 180 minut a nebo jej lze mít zapnutý v pohotovostním režimu po dobu 95 hodin.

Velký grafický displej, který tento telefon obsahuje je již pro firmu Panasonic jakýmsi standardním podpisem. Obdobně je tomu u velice dobře dořešeného vibračního zvonění.

Navigace zůstává u tohoto modelu stejná, jako u předchozích, takže se nemusíme bát, že při upgradu na nový model nebudeme umět telefonovat.

Paměť, kterou má telefon vestavenou, obsáhne 50 telefonních čísel v interním seznamu. Funkce jako jsou hodiny a budík nesmí chybět dnes pomalu ani nejnižší třídě (ale i to se dá leckdy tolerovat), takže by bylo hanbou, kdyby tento nový mobil časové funkce nepodporoval. Časové funkce tedy podporovány jsou.

Na výběr je kromě vibračního zvonění ještě dalších 20 druhů zvonění. Telefon podporuje funkce SIM toolkit třídy 2 a podporuje jak halfrate, tak full rate, tak enhanced fullrate (EFR) pro zvýšenou kvalitu přenášeného zvuku.

Pro psaní SMS zpráv jsou v telefonu předdefinované jakési šablony, či kostry, které lze jednoduše aplikovat při psaní nových zpráv.

Na našem trhu by již dle stránek EuroTelu měla předplacená sada s tímto přístrojem být dostupná a její cena bude 6.995 Kč včetně DPH a kupónu.