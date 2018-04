Panasonic G600 - rtěnka určená k volání (recenze)

Panasonic G600 je designově velmi vydařený kousek - stejně jako jeho předchůdce G500 se bude prodávat ve dvou barvách: champagne a stříbřitě modrá. S váhou 129 gramů je tento telefon určen zejména dámské části populace, která by si tak neměla trhat ucha kabelek. Tři hodiny hovorového času případně 80 hodin v pohotovostním režimu představují dnes akceptovatelný průměr, vzhledem k váze jde o obstojný výkon. Rozměry 132 x 45,5 x 18,5 mm.

Telefon zvládá přenos SMS zpráv, dat i faxů - k těm je třeba PCMCIA karta, na řešení pouze skrze kabel můžeme prozatím s klidem zapomenout. I u G600 zůstává vibrační vyzvánění, klávesa pro přímý přístup do telefonního seznamu a vyhrazená klávesa pro hlasovou poznámku nebo kousek hovoru - doba záznamu stoupla z dvaceti vteřin u dřívějších modelů na téměř celou minutu - cca. 50 vteřin.

Velké prostřední tlačítko je určeno ke snazší navigaci, tolik kritizované slabině predchozích modelů. G600 má být konečně vybavena plně grafickým diplejem i ovládáním, ale jak se zdá, přesto k dokonalosti displejů Siemens nebo Nokia něco chybí.

Tento telefon má také odstraněné některé necnosti: zejména pak neschopnost předchůdců přiřadit číslu volajícího to správné jméno v případě, že není použita mezinárodní předvolba. To konec konců souvisí se změněnou koncepcí ovládání - ta je nyní podobná, jako u G450, jejíž test chystáme na příští týden. Panasonic G600 bude na trhu během dvou měsíců a jeho cena zatím není oficiálně známa. Zejména pak dámy se mají na co těšit.

