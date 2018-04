Panasonic G520 (recenze)

V podstatě nyní končí u Radiomobilu doprodej modelu Panasonic G450, který se stal oblíbený v kategorii dotovaných telefonů a to nejen díky svému sympatickému vzhledu. Byl jsem svědkem, když si jedna moje kamarádka vybírala svůj první telefon, měla možnost volit za tří přístrojů - zbylé dva byli od tradičnějších značek. Její ruka neomylně vybrala zářivě modrý Panasonic. Ženský přístup, taky přístup. Ostatně ženská část mobilní veřejnosti asi bude tvořit větší část klientely pokukující po novém Panasonicu G520.

Panasonic G520 se ostatně stane vyhledávaným telefon zejména pro svoji cenu - dotace mu v síti Paegas přisoudila cenu 1999 Kč bez DPH - tedy dosti málo na to, aby se telefon stal zajímavým pro všechny. Zejména pak s přihlédnutím ke svému výkonu. Tedy:

Vzhled

G520 si zachoval firemní, lehce netradiční design, jemuž vévodí příjemně velký displej a kurzorové tlačítko, zvané též kolébkové. O poznání zeštíhlel ve srovnání s G 450, takže dámám nebude zabírat až tolik místa v kabelce. Na trh se bude dodávat ve dvou barvách, modré a stříbrné metalíze. Telefon padne dobře do ruky a také jeho váha (152 gramů) vám udělá radost.

Funkce

Tenhle telefon má jednu, v této třídě dosud neviděnou vlastnost, kterou ocení nejen dámy. Standardně je vybaven vibračním vyzváněním, které se aktivuje jednoduchým způsobem - delším stiskem klávesy s křížkem (programátoři prominou - hasmark) a stejně se i deaktivuje. Pokud zvolíte vibrační vyzvánění, automaticky se vypne hlasité, ovšem lze nastavit i obojí současně. Co už nastavit nelze je, aby telefon napřed vibroval a pak zvonil. Vibrace probíhají nepřetržitě - tedy pokud vám někdo volá, přístroj vibruje nepřetržitě do chvíle, než jej zvednete. Tolik o vrnění.

Telefon se ovládá s pomocí kurzorové klávesy a dvou tlačítek, jedno slouží pro přímý vstup do telefonního seznamu, druhým se pak dostanete do menu. Jednoduché. Zvonění je k dispozici celkem šest, což není nijak moc, ovšem zase na druhou stranu pro ty kteří se nevyžívají v melodiích (nemám rád melodie - tedy jako zvonění) je to dostatečný počet, zvlášť se dá nastavit tón pro zprávy. Posílání zpráv je pohodové, automaticky je vám nabídnuta možnost potvrzení přijetí zprávy (nebo v menu nastavíte vždy/nikdy potvrdit doručení). Jen mne trochu překvapilo, že výběr telefonního čísla ze seznamu při posílání SMS-ky se potvrzuje hláškou Znovu, což mi nepřijde zcela v intencích intuitivního ovládání. Přiznám se, že jsem si tak rýpnul, abych našel aspoň nějaké minus...

Dá se také nastavit silnější a slabší podsvícení, různé stupně zabezpečení přístroje. Funkce čekajícího hovoru je přítomna, stejně jako stopáž pro poslední hovor a také pro všechny celkově.

Ovládání telefonu je beze zbytku shodné s Panasonic G450 - posledně volané, zmeškané a zodpovězené hovory si můžete vylistovat stiskem zeleného tlačítka, je tu vyhrazená klávesa pro vstup do seznamu. Listování v menu zjednodušuje čtyřsměrný kurzorový blok - jen je trochu škoda, že v menu nemůžete rolovat stále do kolečka - ale to je věc názoru.

Cell broadcast i funkce AoC pro správnou (byť jen teoretickou) spolupráci s Go kartou je samozřejmostí.

Baterie

V aparátu standardně obdržíte 650 Ni-MH akumulátor, který vám při provolané třičtvrtě hodině za den vydrží dva až dva a půl dne, oficiální stand-by je udáván 85 hodin. Doba nabíjení je něco okolo 3 hodin.

Data a další příslušenství

Nutná karta + software. Panasonic hodlá nabízet kompletní sestavu příslušenství včetně hands-free, ale i easy-fit - jednoduše demontovatelného handsfree a dalších vymožeností.

Celkový dojem

Co dodat na závěr? Vzhledem k dotaci telefonu v síti Paegas, kde se cena bude pohybovat na hranici 2 tisíc kč, se jedná o velmi zajímavý produkt a určitě aspiruje na jeden z prodejních hitů. Standardně zabudované vibrační vyzvánění a váha na hranici 150 gramů nastavují nový standard mezi low-endy.

Telefon v současné době nabízí všechny funkce, které byste mohli potřebovat. Jeho výhodou je poměrně široká možnost nastavení a přizpůsobení telefonu, příjemně nízká váha také potěší.

Chybí datum a čas, což v low-end kategorii tolik nepřekvapuje, náročnější to ovšem může zklamat.

Jednoduché ovládání je sice vedeno v textovém módu a oproti Nokia 5110 není tak ikonkovité, je ale jednoduché a návod můžete spolehlivě vyhodit.

Co se vzhledu telefonu týká, je to věc názoru, ale telefon v každém případě vypadá na víc, než kolik opravdu stojí. Osobní zkušenost - ženám se nejvíce líbí stříbřitá metalíza.

Doporučení?

V této recenzi bylo podezřele málo kritiky. Málokdy se najde tak vyrovnaný telefon, jenž slibuje a nabízí totéž. S vibračním vyzváněním a cenou 1999 Kč bez DPH v síti Paegas jde o opravdu dobrý tip na nákup!