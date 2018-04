Panasonic G50 - miniatura s barevným displejem (minirecenze)

Panasonic G50 byl veřejnosti představen již na jarním veletrhu CeBIT. Nyní se začal prodávat v jihovýchodní Asii, koncem roku se snad dostane do prodeje i v Evropě a tedy i na náš trh. Námi testovaný vzorek neměl české menu a je otázkou, jestli je vůbec bude mít, předchozí model GD55 se české lokalizace nedočkal. Panasonic G50 je sice stylový telefon, ale nikoliv luxusní model. Cenou patří do nižší střední třídy, v Asii se prodává v přepočtu zhruba za 6 000 až 8 000 Kč, to podle konkrétního trhu. Cena pro český trh zatím nebyla stanovena, ale lze očekávat, že se bude pohybovat ve výše uvedeném rozsahu.

Nejmenší z nejmenších

Panasonic G50 je miniaturní telefon klasické koncepce. Menší již asi být ani nemůže, alespoň s plnohodnotnou klávesnicí nikoliv. Telefon je zhruba stejně velký jako předchozí model GD55, přesné rozměry jsou: 80 x 43 18 mm a hmotnost nepřesahuje 74 gramů. Menší, než nový Panasonic jsou jen některá véčka, jako například Maxony řady 792x, ty ale těží ze své rozvírací koncepce a jsou díky ní o něco tlustší, než Panasonic. Přes kolibří rozměry se G50 ještě stále slušně drží v ruce, při psaní SMS ale budou ve výhodě dámy s tenkými prsty, ovšem krátkými nehty.

Klávesnice tak tak

Klávesnice není tak nepohodlná, jak by se na první pohled mohl zdát. Především alfanumerická tlačítka jsou opravdu malá a poměrně velmi blízko sebe. Přesto se s nimi dá pracovat, ale nejdřív si budete muset zvyknout, že popisky kláves nejsou na tlačítkách jak je zvykem, ale pod nimi. Z počátku je to matoucí, ale lze si na to zvyknout. Celkově je však nutné počítat s tím, že tento telefon určitě nebude patřit mezi přeborníky v psaní SMS. Funkční klávesy, včetně směrové klávesy a dvou kontextových kláves jsou o něco větší a k ovládání telefonu nejsou na překážku.

Modrý elegán

Jak již bylo uvedeno, Panasonic G50 je stylový telefon, takže by mu to mělo slušet. To ostatně můžete z fotografií posoudit sami. Vedle námi testované modré barvy krytu se nový Panasonic dodává ještě v barvě stříbrné a jasně rudé. Stříbrná je již trochu okoukaná, stříbrný je kdejaký telefon, modrá a červená varianta je mnohem zajímavější. Přední strana telefonu je vyrobena z lesklého materiálu s kovovým efektem, boky a zadní část z matného materiálu. Na telefonu tak nezůstávají otisky prstů. Kvalita materiálů a celkové zpracování je bezchybné, v dané cenové kategorii nadstandardní. Přední stranu zdobí chromový lem a stejně lesklá tlačítka. Panasonic G50 má pevnou anténu, poněkud netradičního tvaru a docela mu sluší. Klávesnice je výrazně modře podsvícena a ve tmě přímo září.

Slušný barevný displej

Hlavní inovací oproti modelu GD55 je barevný displej. Ten má rozlišení 128 x 88 obrazových bodů a vzhledem k rozměrům telefonu je docela velký. Jedná se o pasivní displej, který umí zobrazit 4 096 barev a jeho kvalita je nad průměrem takto koncipovaných displejů. Zhruba na úrovni displejů telefonů Nokia, které jsou také pasivní a umí zobrazit 4 096 barev. Obraz je jasný a kontrastní, samozřejmě kvalit TFT displejů nedosahuje. Je u něj možné nastavit jas i kontrast a to ve velmi širokém spektru. Při psaní SMS se na displej vejde pět řádků textu - nutno podotknout, že opravdu titěrného. Při čtení je k dispozici ještě o jeden řádek více a k tomu jeden řádek stavový. V prvním případě displej zobrazí dva stavové řádky. Písmo na displeji nelze zvětšit, ale pokud nemáte vyloženě problémy se zrakem, přečtete jej díky slušnému kontrastu displeje docela pohodlně.

Kliknutím na obrázek se dostanete do fotogalerie barevného displeje Panasoniku G50.

Ovládání: stejné jako u GD55

Hlavní menu je ikonové, zobrazuje devět položek hlavního menu, tedy to samé, co ukazují i jiné modely výrobce. rozdíl je u kontextových kláves, G50 nemá prostřední tlačítko. Položkami surfujete pomocí vertikální směrové klávesy, ovšem postupujete horizontálně. Pokud nechcete projíždět všechny položky postupně, stačí zvolit číslo menu a jste v něm. Hlouběji zanořená menu jsou již jen textová a vertikálně řazená, logicky se směrovou klávesou. V principu je ovládání telefonu stejné, nebo velmi podobné, jako ovládání modelu GD55 a příliš se neliší ani od jiných modelů značky. G50 a i GD55 ale Panasonic odebírá od společnosti Quanta, takže několik rozdílů se najde.

Paměť na kontakty i SMS

Telefonní seznam v přístroji pojme až 255 záznamů, které jsou vícepoložkové. Ke každému jménu můžete přiřadit tři čísla, ikonku, vyzváněcí melodii a můžete kontakt přiřadit k jedné z pěti skupin volajících. Telefon nepoužívá svůj seznam a seznam na SIM najednou, při hledání musíte nejdřív zvolit, který seznam chcete prohlížet. V případě SMS je k dispozici slovník T9, čeština ale v testovaném telefonu nebyla. Zpráva může mít až 1520 znaků a lze do ní vkládat obrázky a melodie - telefon podporuje standard EMS. Do telefonu můžete uložit 50 zpráv, dalších 50 se vejde do archívu, tam je ale budete muset ručně přesunout.

Třípásmový, ale bez GPRS

Výbava nového Panasoniku není závratně široká, to podstatné ale zvládne. Vedle barevného displeje se může pochlubit i velmi kvalitními polyfonními melodiemi, které jsou čtyřicetihlasé. Ty které najdete přímo v telefonu překvapí techno stylem, žádný klasický asijský orchestrion z pozměněných aranžmá klasických motivů. Na kvalitě reprodukce má svůj podíl i samostatný reproduktor na zadní straně telefonu. Panasonic G50 je třípásmový (900/1800/1900 MHz), naopak ale nepodporuje GPRS. Jelikož se jedná o stylový přístroj, ani nemá systémový konektor. Při stahování melodií a obrázků, pro které najdete v telefonu vlastní složky (kapacita paměti cca 250 kB), si tak budete muset vystačit s vytáčeným přístupem na Wap, ten telefon nabízí. Telefon nabízí čtyři vyzváněcí profily a samozřejmě u každého z nich, vedle vyzváněcích melodií, i vibrace.

Hrajte hry a skládejte melodie

Pokud se cítíte na složení vlastní melodie, můžete se do toho pustit ve skladateli melodií, který nabízí možnost složit polyfonní melodii. Telefon má i diář s týdenním a měsíčním náhledem, kalkulačku, budík, převodník měn a dvě hry: klasickou plošinovku a závody autíček. Obě docela povedené. Víc funkcí ale již od telefonu neočekávejte, v této kategorii, to ani není zvykem. Standardní Li-Ion baterie má kapacitu 780 mAh a telefon s ní má překvapivě dobrou výdrž. S půl hodinou hovoru vydrží na příjmu necelých pět dnů, což není špatný výsledek.

Milé překvapení

Panasonic G50 je ryze stylový telefon, který nabízí všechny základní funkce, chybí snad jen GPRS, které je dnes i v těch nejlevnějších telefonech. Naopak malé rozměry, atraktivní design, slušný barevný displej a výborné polyfonní melodie pomáhají novému Panasoniku na špičku mezi stylovými přístroji. Slušná je i cena telefonu, tedy alespoň na těch trzích, kde se zatím prodává. Podle posledních informací chystá Panasonic tento model prodávat oficiálně na našem trhu. Přesné datum zahájení prodeje a ani jeho cenu, ale v této chvíli neznáme.

