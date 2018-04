Panasonic G 450 (recenze)

Mobilní telefony Panasonic byly jedněmi z prvních, které EuroTel dotoval. Kolem Panasonicu G350 jsem mlsně obcházel v době, kdy ještě RadioMobil pokrýval čtyři města a jeho doťákem byla "Žehlička". Časy se změnily - dal jsem se nachytat jako jeden z prvních na nabídku Philips Fizz, abych posléze prošel všemi útrapami, které tato značka nabízela. S Panasonicem jsem se setkal tedy až na CeBITu 97, kde se kromě již prodávané verze 500 představila i verze 450. O té jsem pak téměř rok neslyšel - až se objevila koncem února v Čechách.

Podívejme se tedy, kdo je tím novým modelem Panasonicu. Hned z kraje připomínám, že Panasonic G450 patří do nižší cenové kategorie - rovnat jej tedy můžeme se současně dotovanou Motorola d160, Ericssonem GA628 nebo s Siemensem S6 či novým Boschem 607.

Váha a rozměry

Rozměry telefonu 141 x 46 x 25 mm jasně napovídají, že i tentokráte se Panasonic pouští cestou užších, zato však hlubších modelů. Váha se standardní baterií je 176 gramů (včetně SIM karty 182 gramů) - a to je citelně méně než Alcatel OneTouch Easy nebo d160 a více, než Siemens S6 - oproti němu je ovšem vyšší váha komparována vyšší výdrží na baterie.

Celkový vzhled

Panasonic G450 se drží obdobné koncepce vzhledu, jako jeho předchůdci - příjemně velký LCD displej, vyhrazené tlačítko pro vstup do telefonního seznamu a pro vstup do menu. Výbornou novinkou je osamostatněná velká kurzorová klávesa, která opravdu značně zlehčuje pohyb v menu. Vyhrazená tlačítka slouží pro příjem a ukončení hovoru a pro zpětný pohyb v menu.

G450 se nabízí také v několika barevných variantách - na českém trhu má být v provedení metalízově modré (moje oblíbená) a černé.

Nevýsuvná anténa je velmi mírně vykloněna dozadu a je umístěna na levé straně telefonu. Na spodní straně telefonu je umístěn konektor napájení kombinovaný s konektorem pro doplňující příslušenství.

Dioda na horní hraně telefonu červeně svítí bliká při dobíjení a při nedostatku energie, zeleně pak indikuje příchozí hovor.

Displej

Rozměr displeje 32 x 22 milimetrů činí tento displej jen o málo menším, než například u Nokia 3110 nebo Siemensu S10, je však rozhodně větší a přehlednější, než u Ericssonu GA628 nebo Motorola d160.

Displej pracuje v textovém režimu, ale je nutno podotknout, že se mi to v daném případě nejeví býti závadou. Displej je kontrastní, zeleně podsvícený - podsvícení lze regulovat dokonce ve dvou stupních (intenzivně, středně, vypnuto).Na čtyřech řádcích displej zobrazí po dvanácti znacích, Spodní řádek je ovšem vyhrazen pro nápovědu klávesy vyhrazené na pohyb v menu, dále pak pro indikátor nabití baterie a pro ikonku zobrazující polohu v menu. Každá skupina v menu má totiž svoji ikonku,která je zobrazena, zatímco se v tomto menu a v jeho podmenu pohybujete. Další ikonka směrových šipek zobrazuje, jaké volby máte kurzorovou klávesou na výběr.

Telefon má jednu velikost pro písmena, písmena se tedy dynamicky nezvětšují, jak jsme tomu uvykli u jiných telefonů.

Displej v klidovém stavu zobrazuje název sítě PAEGAS nebo EUROTEL-CZ (velká písmena), sílu signálu a nabití baterie. Ikonka signálu je poměrně komická - nejvíce připomíná Neptunův trojzubec nebo selské vidle...

Zvláštnost: překreslování na displeji je neuvěřitelně pomalé - ale pouze, pokud se vracíte o úroveň zpět v menu. Samotný pohyb v menu je bez problémů, ale refresh displeje do původního stavuj je přeci jen zřetelná záležitost.

Čeština

Telefon je plně počeštěn, k dispozici je i slovenština. Taktéž manuál je celý v češtině - k překladům v podstatě nemám vážnějších námitek. Menu jsou včetně háčků a čárek, což oceňuji - čeština je vydařená.

Snad jen příkaz ke zobrazení celkového provolaného času by nemusel znít Každý hovor - faktem ale je, že Všechny hovory by se nevešlo tak elegantně na displej, což je třeba rovněž brát v úvahu.

Baterie a výdrž telefonu

Se standardní baterií NiMH 4,8V 650mAh udává firma Panasonic výdrž 85 hodin stand-by případně 150-210 minut hovoru. Měření provedená v laboratořích Hoegram udávají na konstatně definované síti hodnotu 81 hodin 48 minut v pohotovostním režimu případně 2h 37 minut hovoru, tyto hodnoty ovšem závisí na použitých šetřících režimech sítě. Z praxe však lze říci, že telefon si běžně umí poradit i se třemi dny pobytu mimo nabíječku i s mým poměrně solidním provozním zatížením (za 14 dní jsem se dostal k deseti provolaným hodinám.

Když už jsme u baterií, pak vězte, že pod akumulátor se vkládá malá plug-in SIM karta. Dlouho jsem se domníval, že se ven dostává tahem, jak jsme tomu u plug-in adaptérů zvyklí, ale mohu vás ujistit, že to chce pouhou hrubou sílu - jiný fígl v tom není.

Ovládání telefonu

Jak již bylo naznačeno, prim při ovládání telefonu hraje kurzorová klávesa a klávesa pro výběr položky menu. Položka menu případně samotná nabídka Menu se zobrazuje v modrém rámečku na displeji - stiskem klávesy Menu se přesunete do samotného menu. Pohyb kurzorovou klávesou je poměrně pohodlný, až na jednu malou alogičnost. Zatímco pro pohyb nahoru a dolů používáte analogické směry na kurzorové klávese, pro pohyb v jednotlivých úrovních menu je nutno použít klávesu Menu nebo C, nikoliv tedy doleva (vynoření) a doprava (vnoření do úrovně). Je to škoda - takto je nutné sundávat prsty z kurzorové klávesy a hledat klávesu Menu nebo C. Orientaci v menu zjednodušuje ikonka ve stavovém řádku, pro ovládání telefonu neexistují žádné klávesové zkratky ani přehmaty- a to je škoda. Například zamknutí telefonu lze způsobit jen vyvoláním funkce z menu. Sice je tato funkce na prvním místě v menu, ale přesto by nějaký dvojhmat ve stylu osvědčené hvězdička-křížek pomohl...

Paměť a telefonní seznamy

Telefon nemá vlastní paměť pro telefonní čísla, lze použít pouze paměť SIM karty v závislosti na její kapacitě. Telefon nemá jinou možnost rychlého vytáčení, než zadání paměťové pozice čísla a křížku, což ostatně funguje na všech telefonech.

Na druhou stranu lze využít služeb vyhrazené klávesy telefonního seznamu, což je opravdu výborná věc. Záznamy jsou řazeny abecedně, stiskem adekvátního písmene se lze přesunout na první položku začínající tímto písmenem. Záznamy mohou být vypsány se jmény pod sebou, nebo ve formě Jméno a telefonní číslo. V prvním případě se pod sebe vejdou tři záznamy, v případě druhém jen jeden. Chytré ale je, že telefon si sám pamatuje, kterou volbu jste si nastavili minule a sám tak údaje presentuje.

Telefon eviduje devět (počítal jsem to!) zodpovězených i devět zmeškaných hovorů, a taktéž devět posledně volaných čísel. Nemá samozřejmě možnost pamatovat si u nich časové údaje.

Funkce přehled zobrazí počet využitelných a obsazených pozic v telefonním seznamu. Zajímavé na této funkci je, že je vám schopna v jednoduchém grafu ukázat, kde máte ještě volné pozice v paměti, na druhou stranu telefon sám při vkládání čísla umí vyhledat prázdnou pozici a do ní číslo uložit, takže vás to tolik trápit nebude.

Psaní textu

Klasika: co klávesa, to tři či čtyři znaky. Velká a malá písmena přepínáte tak, že přejedete všechny písmena na dané klávese, až se změní do požadované velikosti. Chytře je vyřešeno psaní číslic a speciálních znaků - během psaní SMS zprávy můžete totiž klávesou pro listování v telefonním seznamu přepínat mezi numerickým blokem, abecední klávesnicí a mezi dvěmi speciálními klávesnicemi. Konečně telefon, na němž se čísla píšou snadno!

Indikace na displeji

Nabití baterie jest indikováno ve třech (respektive ve čtyřech i s vybitím) stupních. Sílu signálu určuje pět čtverečků. Nabíjení je indikováno blikající ikonkou baterie a nápisem, telefon hlasitým pípnutím oznámí, že mu dochází pára. Blikající diodu funguje pouze pro indikaci příchozího hovoru nebo pro indikaci nabíjení baterie, nebliká tedy v případě, že nemá telefon signál.

Promeškaný hovor nebo došlá SMS zpráva je indikována ihned nápisem na displeji, zároveň ím s tím je nabídnuta možnost přečíst si SMS zprávu nebo podívat se do seznamu promeškaných hovorů.

Tento Panasonic je snad prvním telefonem této firmy, jemuž nenadělá problémy přiřazení telefonního čísla ke jménu a to i podle podřetězce. Háleluja.

Zvuková signalizace

Lze nastavit DTMF tóny kláves. Lze zapnout či vypnout varovné tóny (baterie jsou skoro prázdné atd.). Telefon neumí nijak zvukově ani opticky signalizovat délku hovoru, jako například Siemens a Sony, které pípají v nastaveném intervalu.

Zvonění

Pansonic G450 se rozhodně co se týká zvonění nepřetrhne - pět druhů vyzvánění a všechno seriosní tóny, žadné melodie. Dobré je, že různé zvonění lze nastavit pro datové i faxové služby, takže poznáte, když vám někdo volaná na datové či faxové číslo.

Hlasitost

Hlasitost lze regulovat během hovoru kurzorovou klávesou. Hlasitost hovoru je dostatečná.

Telefonování

Naťukejte číslo a odpalte jej zeleným sluchátkem. Červeným sluchátkem hovor ukončete. Možnost konferenčního hovoru neexistuje, zato lze nastavit upozornění na příchozí hovory, hovory lze přepínat a zaměňovat.

Identifikace provolané doby

Identifikace provolané doby není příliš rozsáhlá - telefon indikuje délku posledního hovoru nebo všech hovorů, v žádném případě nečekejte cokoliv podrobnějšího. Po skončení hovoru telefon zobrazí protelefonovanou dobu. Tarifikace hovorů podle specifikace GSM Phase 2 je implementována - ještě dodatečně otestujeme, zda funguje i provoz s Go kartou, k čemuž potřebujeme finální verzi firmware - ještě budeme informovat.

Blokování hovorů

Můžete přesměrovat hovory příchozí (na záznamník, na jiné číslo, mimo dosah, při nezdvíhání, vždy, pokud je obsazeno) nebo blokovat hovory odchozí: mezinárodní, roamingové, mezinárodní mimo do domovské sítě, všechny příchozí, všechny příchozí v roamingu, lze také zvolit seznam čísel pevné volby- tedy jediná čísla, na která lze z telefonu volat.

SMS a CB zprávy

Telefon umí přijímat i odesílat SMS zprávy, velmi hezky je udělaná možnost potvrzování doručení SMS zpráv - tu lze aktivovat, zakázat nebo se ptát při každém posílání, což oceníte při komunikaci se službami typu SuperSMS nebo InfoText.

Telefon podporuje Cell Broadcast, zde se tato volba zove Info. Sítě - a lze si zde přehledně volit požadované soubory zpráv. K využití zatím jen v Praze a jen v síti Paegas a jen očesaně.

Data a fax

Ano, přes PCMCIA kartu. Samostatný datový kabel softwarového modemu byl představen na CeBITu, ale kdy se reálně dostane do prodeje a zda vůbec, není jasné.

Ostatní funkce

Telefon nemá žádné další funkce, které by se vymykali standardu. Snad jen podstatná připomínka k příslušenství: tento model je kompatibilní s modelem Panasonic G500, takže lze využít veškeré příslušenství těchto starších modelů. Výhodné je, že bude od počátku prodeje k dispozici veškeré příslušenství včetně hands-free sady. Zajímavostí příslušenství je existence takzvané easy fit sady - hands-free připojitelné přes cigaretový zapalovač a kdykoliv z vozu přenositelné. Výborné pro firmy a pro lidi, jimž stále někdo vykrádá auta - foto na obrázku.

Citlivost

Podle měření laboratoří Hoegram je tento telefon poměrně hodně citlivý, na druhou stranu je náchylný k zarušení a k odchylce od středu frekvenčního pásma. Opakuje se (byť ne tak tragicky) situace z jeho předchůdce. Díky náchylnosti k zarušení lze telefon ohodnotit pouze jako středně citlivý na signál.

Result?

Panasonic G450 je v mnoha ohledech pozoruhodným přístrojkem mezi ostatními telefony téže cenové kategorie. Poměrně solidně promyšlené menu, hezky vyřešená editace SMS zpráv i možnost přečtení zprávy ihned z upozornění na její příchod jsou rozhodně příjemné.

Možnost výběru ze dvou barevných provedení potěší a také design je na našem trhu neokoukaný. Vysoká výdrž na baterie je doprovázena akceptovatelnou váhou telefonu - to se o konkurenčních modelech dá říci jen zřídka (snad jen Ericsson GA628). Otázkou ovšem je, jaká bude nasazena cena - zkušenosti ze zahraničí hovoří o ceně pod 10 000 Kč, ale z RadioMobilu se ozývají hlasy o potenciální dotaci tohoto modelu. Dlužno říci, že by to byla opravdu šťastná volba...