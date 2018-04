Panasonic chystá tři nové modely a miniaturní GD55 uvádí do Evropy

Podle našich informací chystá Panasonic pro první pololetí letošní roku minimálně dva nové telefony. Bohužel v případě jednoho se již dnes spekuluje, že bude určen jen pro asijské trhy. Novinka by se měla jmenovat G50 (z označení nových Panasoniků zmizí písmeno „D“, například model GD50 již Panasonic nabízel) a měla by svými rozměry (77 x 43 x 17 mm) a hmotností (65 gramů) kopírovat miniaturní model GD55, který se v Asii již několik týdnů velmi úspěšně prodává. Podobný by měl být i design novinky, fotografie však výrobce zatím neuvolnil. Panasonic G50 bude mít barevný displej a bude zvládat tři GSM pásma (900/1800/1900 MHz), takže by s ním výrobce mohl prorazit i na severoamerickém trhu. Kde všude se ale tento nový kolibřík bude prodávat, závisí na současném mini modelu GD55. Ten je zatím k dostání oficiálně jen v Asii, ale výrobce jej chce zanedlouho uvést i na evropské trhy. Zde si je vědom, že miniaturní rozměry by nemusely být v Evropě tím pravým prodejním argumentem, přesto by rád potvrdil i na starém kontinentu asijský úspěch tohoto modelu. Měli jsme možnost telefon krátce vyzkoušet a je opravdu extrémně malý. U displeje to nemusí tak vadit, ale ovládání telefonu je pro silnější prsty problémem.

Model GD55 vyrábí pro Panasonic taiwanská společnost Quanta Computers, která produkuje i vlastní telefony pod značkou Giya (na některých trzích je můžeme najít i pod označením TCC, nebo MyTop). Quanta již nepatří mezi malé výrobce, loni vyrobila přes jeden milion mobilních telefonů, mimo jiné i modely CL50, alias 8008 pro německý Siemens. Quanta bude vyrábět i model G50 a první dodávky tohoto telefonu by měla uskutečnit v průběhu druhého čtvrtletí letošního roku. Přístroj bude nejdříve uveden na vybrané asijské trhy, a to především na čínský. Podle úspěchu u zákazníků a především pak úspěchu modelu GD55 v Evropě se výrobce popřípadě rozhodne dodávat tento telefon i na vybrané evropské trhy. Zajímavostí je, že i Siemens CL50 se nejdříve prodával jen v Asii a až v tomto roce jej Siemens zkusí prodávat v Evropě. Možná se dočkáme silné expanze asijských modelů do Evropy.

O druhé novince Panasoniku, modelu G60, stejně jako o novém low-endu, G30, toho moc nevíme. Měla by jej pro Panasonic vyrábět společnost Compal, opět sídlící na Taiwanu. Původně s ním Panasonic počítal již pro první čtvrtletí tohoto roku, dodávky se však opozdí, takže se jej zákazníci dočkají nejdříve v druhém čtvrtletí. Poslední informací od Panasoniku je ukončení výroby modelu GD30, který je dobře znám i z pultů našich prodejen.

Zatím nejsou k dispozici fotografie všech novinek z dílen Panasoniku, jakmile je však získáme, samozřejmě se o ně s vámi podělíme.