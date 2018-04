Panasonic chystá sedm nových mobilů

Podle zdrojů blízkých společnostem Quanta a Compal, chystá Panasonic ještě do konce roku sedm nových mobilů. Pro ně si totiž objednal u těchto tchajwanských firem výrobu. Zatím ale není jasné, o které modely se bude jednat. Quanta by měla začít vyrábět model A100, představený na CeBITu a také jeho variantu A101 a model X300 s vyklápěcím displejem. Compal by pro změnu měl vyrábět model X100, o kterém ale vůbec nic nevíme. Jelikož Panasonic oficiálně představil ještě modely X700 a X77, tak nám stále minimálně jeden model chybí. Do konce roku se tedy můžeme těšit na několik novinek Panasonicu.