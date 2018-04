Panasonic: Bezdrátový telefon Panasonic KX-TG2680N získal ocenění Best of Innovations na výstavě International Consumer Electronics Show pořádané v Las Vegas

Bezdrátový telefon Panasonic KX-TG2680N získal ocenění Best of Innovations na výstavě International Consumer Electronics Show pořádané v Las Vegas. KX-TG2680N 2.4GHz GigaRange má funkci Talking Caller ID. Tento model jako jediný z bezdrátových telefonů poskytuje plnohodnotnou funkci Caller ID, převádějící text do řeči. Funkce umožňuje zjistit identitu volajícího ještě před zvednutím sluchátka.