Panasonic a Quantum využijí technologii AV-disků v aplikacích televize s vysokým rozlišením

Praha, Milpitas, 30. 3. 1999 - Společnosti Quantum Corporation a Matsushita Electric Industrial Co. známá svou značkou Panasonic oznámily, že se jim v rámci vývojového projektu podařilo úspěšně implementovat technologii digitálního ukládání dat Quantum QuickView do televize s vysokým rozlišením (HDTV). Oba výrobci tuto technologii předvedou na výstavě pořádané Národní asociací vysílacích společností (NAB), která se bude konat 19. až 22. dubna v Las Vegas. Půjde o první předvedení technologie Quantum QuickView, která umožní přijímači HDTV zaznamenávat vysílání v různých formátech vysokého rozlišení a díky níž divák získá okamžitý přístup k jakémukoli místu záznamu.

"Pro technologii Quantum QuickView jde o další důležitý krok na cestě do celosvětového průmyslu spotřební elektroniky," uvedl John Gannon, prezident skupiny Hard Disk Drive Group společnosti Quantum. "Vývoj se společností Matsushita a předvedení výsledků práce na dubnové výstavě NAB v Las Vegas nás přesvědčuje, že nastal správný čas pro implementaci digitální záznamové technologie v nejrůznějších aplikacích spotřební elektroniky."

V brzké době budou moci být filmy, hudba, hry a další typy zábavných a vzdělávacích programů zasílány ve formě rozsáhlých digitálních souborů prostřednictvím digitálních přídavných zařízení (STB) z nejrůznějších zdrojů včetně digitálního vysílání a videa z Internetu. Quantum QuickView je prostředkem, který uživatelům umožňuje tyto programy jednoduše ukládat a pohodlně k nim přistupovat.

"Jsme přesvědčeni, že díky spolupráci se společností Quantum bude moci Panasonic svým zákazníkům nabídnout nová zařízení s atraktivními funkcemi," uvedl Dr. Yoshitomi Nagaoka, ředitel a člen správní rady společnosti Matsushita Electric Industrial Co. "Quantum má stejnou představu jako Panasonic, totiž že AV-disky výrazně zvýší užitnou hodnotu spotřební elektroniky," dodal Nagaoka.

Společný vývoj firmy Matsushita Electric Industrial Co. (MEI), její dceřiné společnosti Matsushita Kotobuki Electronics Industries Ltd. (MKE) a firmy Quantum má vyústit v sérii výrobků se značkou Panasonic, které budou vycházet z technologie AV-disků, tj. disků, optimalizovaných pro použití v audiovizuálních aplikacích. Společnost Panasonic očekává, že první výrobek se objeví na trhu již letos a bude to domácí zařízení pro střih videa, vybavené unikátními funkcemi pro zpracování obrazu. Později společnost plánuje nabídnout další produkty, které využijí potenciál technologie AV-disků včetně přijímače HDTV s funkcemi pozastavení a opakování záběru, rychlého a tichého vyhledávání a prodlouženého záznamového času satelitního a jiného vysílání.