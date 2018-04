Pan Facebook sebral Samsungu show. Ale pro Samsung je to výhra

Představení nových mobilů od největších hráčů na trhu bývá velkou show. Letos to nejprve potvrdilo LG při představení modelu G5, ten samý den večer ale trumfoval Samsung při premiéře modelů S7 a S7 edge. Akci pojal netradičně. Pódium bylo uprostřed a část prezentace proběhla ve virtuální realitě. Brýle měl každý návštěvník na sedadle. Nutno však dodat, že virtuální reality bylo jen tak na ochutnání, v podstatě dvě videa.

Ale nebylo to bezvýznamné. Což potvrdil příchod Marka Zuckerberga na jeviště. Zakladatel Facebooku vzbudil v celém sále, kde bylo dle našeho odhadu několik tisíc novinářů a dalších návštěvníků, velký poprask. Kdo seděl na kraji, okamžitě běžel k pódiu pro fotku. Ochranku to překvapilo, takže první minutu se dalo k panu Facebookovi dostat na dva metry.

Zuckerberg si celou show přivlastnil. Umí skvěle prezentovat a pro většinu novinářů je prostě extrémně zajímavým soustem. Šéfa Samsungu můžeme vidět dvakrát, třikrát ročně, Zuckerberg se tak často na konferencích neukazuje. Navíc na premiéře novinek jiné firmy.

Jenže ono to má logiku. Zuckerbergův Facebook koupil Oculus Rift, firmu, která je na špičce vývoje brýlí pro virtuální realitu. A Samsung s Oculusem spolupracuje už delší dobu. Zuckerberg se nad spoluprací rozplýval a o hardwaru Samsungu mluvil v superlativech.

Pro obě firmy by mohla být virtuální realita zlatý důl. Potvrzují to i snahy všech ostatních následovat postup Samsungu a Oculusu, kteří pro cenovou dostupnost zvolili poměrně levné brýle, jež pohání smartphone. LG na to sice u G5 šlo jinak a brýle mají vlastní displeje a mobil funguje jen jako zdroj obsahu, ale princip je podobný. A je jedno, že brýle LG, které v Barceloně ukázalo, jsou přímo strašlivě nepovedené.

Prostě virtuální realita má velký potenciál. Jenže u spojenectví Samsungu a Facebooku ani ne tak v podobě her ve virtuální realitě, ale především pro videa. Pro jejich sledování se brýle hodí, což Samsung na konferenci přímo demonstroval, ale lze je použít i bez brýlí. Možná jste podobná videa už viděli, objevují se stále častěji právě na Facebooku.

Jen pro pohyb prostoru nehýbete hlavou do stran, ale video si posouváte šipkou. Zatím vytvoření takového videa není úplně snadné, kamery jsou dost drahé. Ale letos přijde jejich boom. Samsung jednu „lidovější“ představil, má špičkové parametry a začne se prodávat do poloviny roku. Cena sice bude stále okolo 10 000 korun, ale je možné, že do Vánoc cena klesne někam k 6 000 korunám.

A pak si dovolíme předpokládat, že se z takových kamer stane velký prodejní hit. Podobně, jako se před lety rozšířily sportovní kamerky typu Go Pro. Zákazníci videa uvidí na Facebooku a pak si třeba půjdou koupit k Samsungu brýle pro virtuální realitu. Vydělá Samsung i Facebook.

Vypadá to na povedený sňatek dvou gigantů.