Pamětníci zaplesají: omlazený komunikátor z dob minulých je v nabídce O2

Téměř každý nový komunikátor se dnes pyšní proporcemi podobné rozměrům HTC Magician. Samozřejmě se najdou výjimky, jako HTC Universal nebo několik chystaných přístrojů s VGA displeji. Jako kompaktní nelze označit ani chystané HTC Panda – přístroj, který je hoden pozornosti nejen svými rozměry.

HTC se v druhé polovině loňského roku rozloučilo se svými příjemnými a snadno zapamatovatelnými názvy svých přístrojů a zvolila cestu přesmyček a prapodivných výrazů. Naštěstí se po sérii bizarních označení, kterým kraloval STRTrk a MTeoR, firemní zvyky vrací do normálu a tak jsou nové komunikátory označovány ve tvaru Pxxx, označení typu Sxxx signalizuje smartphone.



Novinka si vysloužila kódové jméno P6300 a jako první si její schopnosti prověří zákazníci nadnárodní společnosti O2, do jejíž nabídky přístroj vstupuje coby XDA Argon.





Himalaya nebo Panda...nebo Alpine?

To je snad staré dobré MDA II (ET Dataphone II)! Vykřiknou možná někdejší majitelé tohoto legendárního modelu. A opravdu, pokud bychom vedle sebe postavili HTC Himalaya a Panda, pak by podoba byla více než znatelná. Dvojice tlačítek obklopující reproduktor, téměř identické rozměry, oblé tvary – to vše najdeme u obou zařízení. Hlavním společným jmenovatelem je ale velký dotykový displej s úhlopříčkou 3,5“.

V dnešní době by asi každý čekal VGA matici, vždyť třeba E-TEN X500+ nabízí takové rozlišení na mnohem menší ploše. Panda však sází na klasiku a tak bychom na jejím displeji napočítali 240 x 320 obrazových bodů a dnes běžných 65 536 barevných odstínů. Dlužno říci, že displej takových kvalit a rozměrů se u komunikátoru naposledy objevil snad u HTC Blue Angel.



Značně byl navýšen počet tlačítek, kdy strohou dvojici kláves k ovládání telefonu obsypala další čtveřice ovládacích elementů. Velké změny se udály také v útrobách přístroje. Starší typ procesoru Intel PXA263 vystřídal moderní Samsung, frekvence rovných 400 MHz přitom zůstala zachována. Operační paměť čítá 128 MB, uživatelská ROM se vyšplhala na dvojnásobek a navíc ji prostřednictvím SD slotu a příslušné paměťové karty zvýšíte.

Panda by měla být jedním z prvních komunikátorů s novou verzí OS, tedy s Windows Mobile 6.0 Professional, oficiální stránky O2 však v kolonce systém uvádějí WM 5.0. Pozdější prodávané kousky budou údajně již s novým systémem.

Integrován je triband telefonní GSM/GPRS modul, na podporu EDGE však nespoléhejte. Uživatelům MDA II začala časem vadit absence Wi-fi modulu, čehož se dočkala až modernizovaná verze s rychlejším procesorem, HTC Alpine. Panda samozřejmě Wi-fi příjímač obsahuje a to ve standardu 802.11b/g. Původní model Himalaya byl jedním z prvních zařízení svého druhu s vestavěným VGA fotoaparátem. Doba pokročila a tak si budoucí majitelé novinky užijí fotek v rozlišení až 1600 x 1200 pixelů. Celé zařízení bude přitom energií zásobovat akumulátor s kapacitou 1 300 mAh.

Technické specifikace HTC Panda, Himalaya a Alpine:

Jak uspěje?

Je předčasné hovořit o oblibě či případném neúspěchu této novinky. Větší displej sice znamená citelný nárůst rozměrů a tím i hmotnosti, mnoha uživatelům však tento koncept jistě vyhovuje více než miniaturizace za každou cenu. Panda má však v záloze ještě jednu účinnou zbraň a to nízko posazené pořizovací náklady - na cenovce by se totiž měla objevit částka hluboko pod deset tisíc korun. S největší pravděpodobností budou novinku distribuovat i další nadnárodní operátoři, bude-li to i česká divize O2 ale jisté není.