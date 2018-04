Pamatujete první neomezený tarif O2? Cena byla naprosto šílená

Nové tarify Neon představilo O2 na začátku května 2008 (více zde). Každý tarif nabízel nějaké neomezené služby v ceně. To v podstatě platí i dnes, ale ve výhodnější podobě. V archivu jsme našli původní leták O2, takže můžeme nabídky dnes a z před sedmi let snadno porovnat.

Pokud porovnáme tehdy nový neomezený tarif, tak se nám dnes protočí panenky. Stál 3 900 korun měsíčně a obsahoval jen neomezené volání na všechna čísla v Česku. Dnes stojí neomezený tarif Free O2 899 korun měsíčně (cena bez úvazku, s úvazkem 750 korun). Má také neomezené volání a navíc i 1,5 GB dat měsíčně. Aktuální tarif je tak více než čtyřikrát levnější než před sedmi lety.

Dokonce ještě dražší současný tarif Free Evropa by se do toho před sedmi lety vešel cenově třikrát. Navíc má měsíčně 300 minut volání do zahraničí a 3 GB dat.

U nižších tarifů už tak zásadní rozdíly nejsou, přesto jsou ty nové výhodnější. Současný tarif Free O2 Plus stojí bez úvazku 649 korun, stejně před sedmi lety stál tarif Neon L. Aktuální tarif obsahuje neomezené volání a SMS v rámci O2 kdykoliv a 120 minut na volání do ostatních sítí. K tomu pak 200 MB dat.

Tehdejší tarif Neon L měl také neomezené volání do O2 (ale bez SMS), ale jen mimo špičku a o víkendech. Co zůstalo, to jsou volné minuty pro volání mimo síť. Neon L jich také měl 120, ale čerpaly se i pro volání v rámci sítě ve špičce všedního dne.

Pokud se podíváme ještě níže, tak před sedmi lety O2 přineslo dva tarify Neon S a Neon M. Stály 300 a 450 korun. Dnes místo nich má operátor jediný tarif Free O2 60 za 499 korun bez úvazku. Obsahuje neomezené volání a SMS v rámci O2, 60 minut do ostatních sítí a 50 MB dat.

Tehdejší Neony S a M nabízely neomezené volání do sítě O2 o víkendu, vyšší tarif M pak jako jediný z celé řady přidával o víkendu i neomezené SMS a MMS do vlastní sítě. Neon S přidával 40 minut do ostatních sítí a do vlastní mimo víkend, vyšší Neon M měl takových minut 80.

U nižších tarifů ještě stojí za porovnání cena služeb mimo těch předplacených. Cena SMS se nezměnila, tehdy i dnes je 1,50 Kč. Volání je ale levnější, dnes minuta nad plán stojí 3,50 Kč, tehdy se u Neonu S platilo 5,50 Kč za minutu a u Neonu M pak 4,90 Kč.