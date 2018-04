Pamatujete 10 let staré mobily? Těžké a neforemné krabice co nic neumí

Přesně před deseti lety zahájila provoz první GSM síť u nás (článek k výročí 10 let GSM sítí u nás najdete zde). Deset let je v oboru kterým jsou telekomunikace závratná doba. Při pozvolném sledování vývoje to ani tak vypadat nemusí, ale v přímém srovnání naberou rozdíly obrovských rozměrů. Dejte vedle sebe průměrný současný mobil a průměrný mobil nabízený na našem trhu před deseti lety. Nebudete věřit vlastním očím.

Dejme nyní stranou rozdíly ve funkční výbavě a podívejme se na oba telefony po stránce konstrukce. Dnešní mobil má maximálně 100 gramů a jeho tloušťka v naprosté většině případů nepřesáhne hodnotu dvou centimetrů. A to pomíjíme širokou paletu výrazně tenčích přístrojů, kalkulujeme se zcela průměrným telefonem.

V roce 1996 jsme na trhu našli jen mobily klasické konstrukce - tedy "bartype" přístroje. Módní v té době byl flip kryjící klávesnici, který se postupně z mobilů vytratil, i když dnes se k němu některé firmy postupně vrací. Zajímavou konstrukci mělo Sony CM-DX 1000 s výsovnou horní částí, v které se nacházel reproduktor.

Doba před véčky a vysouváky

Móda véček měla teprve přijít, až koncem roku 1996 představila Motorola legendární model StarTac, předchůdce dnešních véček. O vysouvacích mobilech se mohlo zákazníkům v roce 1996 jen zdát, jejich čas přišel až později. První vysouvací model SL10 představil Siemens v roce 1998. Naopak již v roce 1996 nabízela Nokia první komunikátor 9000, jehož konstrukce se do dnešních dnů prakticky nezměnila.



Anténa prodloužila Motorolu TX770 téměř na dvojnásobek. Na snímku je telefon s tenkou baterií.

Mobil před deseti lety rozhodně nebyl žádný drobeček. Jen dva tři přístroje na trhu měly hmotnost těsně pod 200 gramů, zbytek tuto hranici hravě přesahoval. Rekordmanem byla Motorola TX770 s téměř 300 gramy. Tento mastodont pak měl tloušťku 43 mm, ostatní mobily se pohybovaly v rozmezí 23 až 40 mm.

Nedotovaný mobil - minimálně měsíční plat

V roce 1996 nebyl mobil rozhodně levný špás. Nejlevnější nedotovaný přístroj stál přes 10 000 Kč s daní, dnes je to zhruba desetina této částky. Poměřovat ceny dotované nemá smysl, tehdy a dnes jsou pro jejich využití nastavené rozdílné podmínky. Souběžně však platí, že právě dotované mobily před deseti lety a i dnes patří mezi nejžádanější zboží.



Nabízíme vám fotografie mnoha telefonů z počátku provozu sítí GSM v České republice. Stačí kliknout na obrázek. V článku najdete fotografie a informace například o Nokii 1610, Motorole SlimLite, Sony CMD-Z1, Alcatelu HC500 a mnoha dalších zajímavých přístrojích. Nabízíme vám i fotografie NMT telefonů a nejstarších modelů pro GSM.

V roce 1996 přišel s dotovanými telefony Paegas, který jako první nabídl mobil za tisícikorunu. Na trhu o pár měsíců déle sloužící Eurotel samozřejmě ihned reagoval a připravil za jen o něco málo vyšší sumu Dancall HP2711 (alias Eurotel XL110). Ten v té době již obstarožní Motorolu TX770 porážel na hlavu co se výbavy i rozměrů týče. Funkční Dancall jsme v redakci nenašli, ale v hloubi jednoho šuplíku jsme objevili funkční Motorolu TX770, která vypadá jako nová. Pojďme se tedy podívat, jak to bylo před deseti lety a krátce zavzpomínat.

Pamětník vzpomíná: Jak jsem kupoval první mobil Mobil mě samozřejmě, jako fanouška nových technologií, enormně zajímal. Díky cenám jsem na přístroje NMT mohl rovnou zapomenout a i první nabídka Eurotelu v létě 1996 byla nad mé možnosti. Především cena nejlevnějšího mobilu přes 10 000 Kč byla pro studentskou kapsu příliš vysoká. A tak jsem jako mnoho jiných čekal na podzim, kdy spuštění sítě avizoval konkurenční Paegas. Ten celé léto vydával tisková prohlášení, jak výhodná oproti Eurotelu jeho nabídka bude. Měl začít začátkem září, ale síť spustil až na konci měsíce. V té době již existovalo pár prodejen s mobily, které však od 30. září praskaly ve švech pod náporem zákazníků prahnoucích po prvním mobilu. Aktivace byla poměrně zdlouhavá a i dotovaných mobilů nebyl dostatek.

Tři řádky na displeji, z toho dva pro práci. Nezbylo mi než objíždět jednotlivé prodejny a doufat, že se na mě dostane. Jenže bez pořadníku nebyla téměř šance se k vytouženému mobilu dostat. Někdy okolo pátého října jsem to již nevydržel a zapsal se do pořadníku u jednoho pražského prodejce. Na řadu jsem se ale dostal až o pár dní později. Vytoužený den jsem podepsal několik smluv a odnášel si domů vytoužený mobil. Motorola TX770, v té chvíli jediný dostupný dotovaný mobil, trůnila v obrovské krabici s logem Paegasu. Vůbec mi nevadilo, že telefon neměl češtinu, takový luxus jsem ani nepředpokládal. Oproti pevné lince nabízel telefon (potažmo standard GSM) zcela neuvěřitelné věci. Jenže volat se s ním nedalo, aktivace proběhla až následující den a to po několika urgencích na infolinku operátora. S pěstním klínem, jak se této Motorole přezdívalo, jsem si stejně z domova zavolat nemohl, signálu se u nás dostávalo až venku před domem. Přesto jsem si užíval ten téměř neuvěřitelný pocit volat s utrženým sluchátkem. Čtenář s pseudonymem Feryencz

Ze vzpomínek pamětníka je zřejmé, že na vytoužený mobil se zpočátku muselo čekat. Odměnou za trpělivost byl telefon obrovských rozměrů, který již v té době byl zastaralý. Motorola TX770 byla na zakázku operátora vyráběný model, který přibližně odpovídal výbavou modelu 7500, ale chyběl mu flip. S telefonem se dodávala obrovská Ni-Cd baterie, která telefon téměř zdvojnásobovala. V ceně byla i stojní nabíječka a návod v češtině. Samotný mobil české menu neměl, což ale v té době nebyla žádná výjimka.

Testujeme dědečka - je ve výborné kondici!

Naše Motorola TX770 je v extrémně zachovalém stavu, vypadá jako nová. Jen ona obrovská baterie si již říct nedala a tak jsme museli použít tenčí baterii Ni-MH z novějšího modelu 8700. S touto baterií se telefon ihned přihlásil do sítě. Předtím jsme však v šuplíku museli najít redukci na SIM kartu, tenkrát totiž jen málokterý mobil podporoval malou SIM jak ji známe dnes.



Pro použití současné karty SIM ve starém mobilu je třeba mít redukci, nebo si jí vyrobit a doufat, že se karta v telefonu nezasekne.

První série karet Paegasu dokonce nebyla vylamovací a pokud majitel chtěl později kartu použít v jiném mobilu podporující malé SIM, musel kartu vyříznout. Jedna taková vyříznutá karta z roku 1996 dodnes slouží v redakci.

Snadná výměna karty SIM

Karta se do Motoroly TX770 zasouvá zespod telefonu a nemusí se při tom sundávat baterie, dokonce se ani telefon nemusí vypínat, i když návod samozřejmě hovoří úplně jinak. Zapnutí telefonu je dílem okamžiku, telefon je připraven k práci okamžitě. Dostatek signálu hlásí telefon i bez vysunuté antény, která má na délku 13 cm! Musíme pochválit jasné podsvícení gumových kláves, ty samotné ale moc pohodlné nejsou.



Jak ten čas letí: Deset let stará Motorola TX770 a její prapravnučka Motorola L6. Jediné, co mají oba telefony společné je, že umí přijmout a sestavit hovor.

Motorola TX770 toho mnoho neuměla ani na svojí dobu. Tak třeba neuměla odesílat SMS a dokonce ani nedokázala přiřadit ze seznamu jméno volané osoby. Tyto funkce však konkurenční doťák Dancall HP2711 zvládal. Ale zpět k Motorole: Dvouřádkový displej zobrazil pouze to nejnutnější a menu na něm rotovalo horizontálně. Tomu odpovídají i směrové klávesy, které však musíte na klávesnici hledat úplně vespod – na tlačítkách s mřížkou a hvězdičkou.

Prohlédněte si reprodukce dobových dokumentů v bohaté fotogalerii: Letáky, reklamní materiály, časopisy a další.

S podobným menu jakým disponuje tento mobil dědeček, jsme se u Motoroly mohli setkávat ještě mnoho let, poslední modely jej měly ještě v roce 2001. Nejdůležitějším příslušenstvím k Motorole TX770 byla nabíječka. I s obří Ni-MH baterií na ní musel telefon každý večer, reálná pohotovostní doba nepřesáhla 20 hodin. S menší Ni-Cd baterií pak telefon nevydrží na příjmu déle než přibližně deset hodin. Přesto ve své době udělala Motorola TX770 dobrou službu, i když mobil na parádu to již tenkrát tento model rozhodně nebyl. Námi testovaný vzorek funguje bez nejmenších problémů i dnes.

Bez dotovaných mobilů by to šlo mnohem pomaleji

Motorolu TX770 v nabídce dotovaných přístrojů Paegasu brzo nahradil mnohem lépe vybavený ale o to více poruchový Philips Fizz ( recenze zde ). Životnost Dancallu v nabídce Eurotelu byla rozhodně delší, ale i on musel v roce 1997 přepustit své místo novějším přístrojům. Nabídka mobilů na našem trhu se dále rozšiřovala, přibylo dotovaných i nedotovaných mobilů a od konce roku 1997 si zákazníci mohli pořídit i první předplacené sady. Mobil přestával být luxusním zbožím a to byl první krok k jeho masovému rozšíření.



Nabízíme vám fotografie mnoha telefonů z počátku provozu sítí GSM v České republice. Stačí kliknout na obrázek. Prohlédněte si první komunikátor od Nokie, v té době populární Philips Fizz, exotické mobily od Pioneeru a Orbitelu, Sony CM-DX 1000, Siemens S3 a mnoho dalších zajímavých historických mobilů.

Dnes patří Česká republika počtem aktivních karet SIM mezi absolutní evropskou špičku. Teoreticky každý Čech má minimálně jednu aktivní kartu. Reálně to samozřejmě neplatí, ale i tak patří mezi nejvíce mobily milující národy na světě. Vzdejme tedy hold prvním pionýrům, mezi které patří i Motorola TX770 a mnoho dalších mobilů.

Kolik stály mobily před deseti lety?