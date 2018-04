Palmy ve válce proti terorismu (2)

Dva armádní důstojníci vyvinuli zajímavou aplikaci pro signální důstojníky, kteří jsou na amerických letadlových lodích odpovědni za vyhodnocování přistávání letadel. Jmenuje se PASS a je určena pro počítače s operačním systémem PalmOS.

Dříve se důležitá data a hodnocení přistání na palubě letadlové lodi zapisovala do papírových zápisníků, poté se vkládala do databáze Acces v desktopových počítačích. Nyní letecký personál zapíše vše do Palmu, a pak snadno uloží důležitá data do počítačových sítí námořnictva během HotSyncu. Tato data jsou důležitá pro bezpečnost přistání i rychlost odbavení letadel. To pak zvyšuje údernou sílu celé jednotky. Tento způsob vkládání dat navíc nejen snížil dosavadní chybovost, ale eliminoval i dosavadní potíže při pořizování dat na papír ve větrných podmínkách, často i v noci.

Armádní zdroje uvádějí, že první verze programu PASS se objevila již v roce 1999. Blíže se k problematice vyjádřil i mluvčí pacifické letecké flotily Kyra Hawn: "Dnes se z tohoto programu stala oficiální součást účebního plánu výcviku našich signálních důstojníků. Systém snížil únavné a nudné papírování, které zaměstnávalo tyto důstojníky po mnoho hodin."

Je příznačné, že nápad vznikl v hlavách dvou nadšenců - důstojníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln. Program byl vyroben v CodeWarrioru a zabírá pouze 42 kB.

Projekt PASS byl nyní ohodnocen jako jeden z deseti inovativních IT projektů výroční cenou Government Agency Award, kterou uděluje Government Computer News - divize Washington Post Company.