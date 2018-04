Palmy, Palmy přicházejí ...

Palm, Inc:

Mezi ty skutečně existující a již prodávané patří nový člen řady m10x - Palm m105, který by měl podle očekávání Palm, Inc. navázat na úspěchy předchozího modelu a svou rozšířenou funkčností (tj. více paměti) a svým vybavením (kolébka, Mobile Internet Kit) přilákat další zákazníky. Statistiky prodeje Palmu m100 říkají, že 97% uživatelů si ho koupilo jako svoje první zařízení tohoto typu. Palm m100 oproti modelům řady III a V zaznamenal větší úspěch u žen a mladých lidí. Do stejného segmentu zcela jistě míří i Palm m105, a to i cenou $199.



Před objevením m105 se šířily zvěsti i o novince v dosavadní řadě Palm V. Mělo by jít o Palm m505 a z jeho vlastností je kromě černobílého i barevného displeje nejčastěji zmiňován slot pro externí paměťové karty SD Card, lithium-polymerová baterie, 33MHz DragonBall a nový operační sytém PalmOS 4. Bude to tedy zcela jistě nová vlajková loď Palmu, která zakotví v nejedné manažerské kapse, a tomu odpovídá i předpokládaná cena kolem 399 dolarů pro černobílou a 449 dolarů pro barevnou verzi. Oficiální představení této novinky by mělo proběhnout na letošním CeBITu, který se koná od 22.3. do 28.3. 2001 v Hannoveru.

Poslední připravovanou novinkou, chystanou na druhou polovinu tohoto roku, je následovník současného Palmu VII(x) - tedy snad něco nazvaného podle nové koncepce Palm m700(?). Půjde o zařízení s bezdrátovým přístupem k internetu. Žádná další konkrétní HW a SW vylepšení zatím nejsou známá.

Handspring:

Pochopitelně, že největší konkurent Palmu nemohl zůstat pozadu a také se činil. Nejprve reagoval na uvedení Palmu m105 zlevněním svého Visoru Deluxe o $50 a tím prakticky vyrovnal ceny obou zařízení. (Při téměř stejných parametrech je to logické.) A potom začaly do světa pronikat zprávy o tom, že se Visor chce vydat do míst, kde dosud vládl PalmV. Handspring přichystal designově velmi povedený, kovový a tenoučký Visor Edge. Uvidíme, jak se Handspringu podaří uchytit v nové třídě, protože až dosud byl vnímán především jako cenově výhodnější a dostupnější alternativa k Palmu. Cena nového Palmu m505 bude zřejmě velmi blízká tomu, za kolik se začal prodávat Visor Edge. Ale Handspring svým nejnovějším počinem hodně ztížil pozice kritikům, kterým se nezamlouval vzhled Visorů a říkali: "Ano, Visor je levnější, ale je to na něm také vidět."

TRG:

Také výrobce současného TRGPro chystá novinku. Zatím je ale známo jen to, že se bude jmenovat HandEra...

Co říci závěrem? V PDA nás čeká velmi bouřlivý rok a další budou zcela jistě následovat. Vždyť podle studie IDC má do roku 2004 vzrůst objem prodaných handheld zařízení ze současných 12,9 mil. (rok 2000) až na 63,4 mil. A to už jistě bude výrobcům stát za to, aby nás hýčkali svými novinkami. Poslední vývoj ukazuje, jak bylo dobře, že vznikly další firmy vyrábějící navzájem konkurující zařízení s PalmOS.