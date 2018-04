Palmy m515 a m130 letos v dubnu?

Palm Inc. prý horečně pracuje na nových modelech svých handheldů, které by chtěl představit v nejbližších měsících. Kromě bezdrátového i705, o kterém jsme již neoficiální informace přinesli, chystá prý Palm na březen dva nové barevné modely !

Prvním z nich by měl být pokračovatel řady 500/505 Palm m515 - barevný špičkový handheld, který bude nástupcem Palmu m505. Představí jasnější displej a 16 MB RAM paměti, rozlišení má ale zůstat tradiční - 160x160 pixelů. Zahájením výroby Palmu m515 se má ukončit výroba modelu Palm m505, Palm Inc. je tedy nebude vyrábět souběžně.

Druhým novým modelem bude nový produkt z řady 100/105/125 - Palm m130 bude stroj střední třídy - bude mít stejný design jako ostatní stroje "stovkové" řady, ale bude mít barevný displej. O RAM se "tajný zdroj" nezmínil. Palm m130 by měl být napájen Li-Ion bateriemi.

Palm Inc. prý dělá všechno proto, aby nové modely byly k dispozici ještě před veletrhem CeBIT, který probíhá v dubnu v Hannoveru. Na tomto veletrhu se tradičně výrobci předstihují v inovacích. Právě CeBIT 2001 byl pro Palm fiaskem, protože firma nezvládla výrobu avizovaných Palmů nové řady m500/505, čímž zbrzdila prodej do té doby úspěšné řady Vx. Letos je tedy zřejmě Palm Inc rozhodnut podobné selhání nepřipustit.

Informace údajně pocházejí z firemní prezentace a přinesl je před chvílí PalmInfocenter.



Tajné obrázky z RoadShow Palmu - tento je z prezentace modelu Palm m130 - Palmu stovkové řady s barevným displejem...



Další snímek z prezentace - srovnání Palmů m515 (vlevo) a m505 (vpravo) - demonstruje vylepšený displej nového modelu. Zajímavě vypadají ikonky BlueBoard a BlueChat, stejně jako Documents ...

Náš komentář:

Pokud se informace potvrdí, máme tu dva logické pokračovatele dvou úspěšných řad Palmů. Jejich inovace se zdají logické - m130 přináší barvu do střední kategorie modelů a Palm m515 přidává 16 MB RAM a lepší displej.

Určitě je (apon pro mě) zklamáním rozlišení 160x160 pixelů. V době invaze Sony Clié s hi-res 320x320 a QVGA HandEra s Virtual Graffiti se očekával obdobný krok od Palmu, krok, který mohl určit i další směr v standardizaci rozlišení. Na další ohlasy je zatím ještě brzy - jedná se navíc o šeptandu ...