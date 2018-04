PalmVNC - ovládejte PC na dálku!

Jak to funguje? Na vašem PC musí být spuštěný server VNC. VNC server je malý prográmek, který běží rezidentně a zajištuje hlídání portu, přes který VNC klient komunikuje. Nastavení serveru je jednoduché, nastavíte si heslo pro přístup a za jakých podmínek se bude měnit obrazovka. Samozřejmě má server více možností k nastavení, ale ve většině případů není třeba nic měnit.

Na druhé straně musíte mít na Palmu klienta VNC. V paměti zabírá kolem 40Kb. Přes mobilní telefon se připojíte buďto k intrnetu, nebo k vaší lokální síti. Síť musí být TCP/IP, neboť adresování se provádí IP adresou a příslušným portem.

Možná budete mít námitky, proč se mám připojovat k lokální síti, když moje síť je spojena s internetem, a můžu tak s PC komunikovat přes internet? Je to možné i není. Jednou z obran lokální sítě před napadením z internetu je překlad adres. Máte tedy lokální IP adresu jinou než tu na internetu. Některé sítě však mohou mít jiné konfigurace, a tak přístup přes internet je možný.

Ideálním testovacím prostředkem jako v mém případě bylo PC připojeno přes internetového poskytovatele k internetu s internetovou IP adresou. Potom stačí jen připojit Palm k internetu mobilním telefonem, zadat IP adresu PC a heslo.



Co dokážete? Po spojení se vám na Palmu objeví část pracovní plochy PC. VNC tedy pracuje na principu přenášení pracovní plochy na klienta. V prostředí Windows je to vlastně vše, co potřebujete.

Klient má také velmi praktickou funkci zmenšování pracovní plochy, neboť zobrazovaná pracovní plocha je jen 160x160. Můžete samozřejmě rolovat přes plochu jak chcete, ale dřív nebo později ztratíte přesný přehed a oceníte zobrazení poměrem 1:2, 1:3 a 1:4.

Dále můžete posílat celou řadu příkazů. Ctrl-Alt-Del, Alt-F4, NT Login a další, ty nahrazují zkratky na klávesnici. Kam ťuknete perem na plochu, klikne také kurzor na PC; s PC tedy můžete pracovat naprosto plnohodnotně. Psaní textu jde přes grafiti plochu tam, kam umístíte kurzor, není tedy problém vkldádat text, kam chcete.

Rychlost komunikace nezávisí v této době tolik na rychlosti PC a jeho připojení, ale spíše na rychlosti připojení Palmu k internetu. Já to zkoušel na Palm m500 a Motorola T280 s GPRS 4+1, Paegas však pracuje pouze na 3+1. Rychlost byla uspokojivá, ale pokud nebudete mít zrovna dostupné 3 kanály nebo budete mít pomalejíší připojení, pocítíte to delšími prodlevami v obnovení obrazovky. Ta se ale neobnovuje stále, pouze když se na ní změní to, co si na serveru nastavíte.