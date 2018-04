PalmV versus Nokia 7110 via IrDA

Telefon Nokia 6110 si u mnoha uživatelů svou elegancí, vzhledem, přehledným menu, grafickým displejem a výdrží na baterie získal nejeden obdiv. S rozvojem bezdrátové komunikace a požadavky na komunikaci pomocí infračerveného paprsku (IrDA) však Nokia 6110 začala nést na svých bedrech praktickou neschopnost komunikovat přes IrDA s jinými zařízeními vybavenými stejným rozhraním.

Snad nejvíce svůj handicap pocítila při komunikaci s minipočítači do dlaně (PDA), kde se tento způsob komunikace přímo vybízí k praktickému používání. Následující model telefonu Nokia, nesoucí označení 8810 však byl jen slabou náplastí. Problémy s přerušováním spojení a následné opravy chybiček ve firmware jeho popularitě v tomto typu komunikace také moc nepřispěly.

Snad kvůli tomu si neochvějnou pozici v komunikaci přes IrDA zajitil Ericsson. Ten nejprve s IrDA adaptérem DI27 a pak s modelem telefonu SH 888, SH i888 (s integrovaným IrDA portem) nasadil pomyslnou laťku komunikace přes IrDA velmi vysoko.

Jak asi dobře víte, Nokia připravuje nový model telefonu s označením N7110, s implementovanou podporou WAP protokolu, s možností zadání více telefonních čísel k jednomu jménu, s lepší podporou komunikace pomocí SMS a hlavně s novým IrDA portem.

A právě posledně zmiňovaná inovace mne zajímá nejvíce. Jednak ze zvědavosti, zda se konečně ledy pohnou, ale také proto, že s rozvojem telefonů s funkčním IrDA můžete bez dalšího vybavení komunikovat pomocí svého PDA s okolním světem, přistupovat na Internet nebo vzdáleně synchronizovat data. Stále více se u majitelů PDA, kteří si chtějí koupit nový telefon, setkávám se slovy "Počkám si, až co ta Nokia 7110. SH 888 je přece jen nějaký pátek starý telefon". I mne zajímalo "Co ta nová Nokia..." a tak jsem ji otestoval.

Jak ukazuje obrázek, Nokia 7110 má po vzoru N6110 IrDA port na horní části krytu. Při komunikaci s PDA tak musíte telefon otočit "vzůru nohama". (ten malý stříbrný proužek na pravé straně pak slouží pro samočinné vysunutí flipu, který měla i Nokia 8810).

Ke komunikaci s N7110 jsem použil jako pokusného králíka PalmV s instalovanou podporou IrDA portu s programem IrLink verze 1.4. U Nokie 7110 se musí stejně jako u N6110 aktivovat komunikace přes IrDA port. Aktivaci pak ukazují obrázky:

Jakmile jsem aktivoval IrDA port, položil jsem proti Nokii PalmV tak, aby byly IrDA porty obou zařízení proti sobě. Ostatně i toto jsem zachytil na obrázku. Obrázek spíše než komunikující zařízení připomíná dva berany přichystané k útoku.

Jakmile jsem položil Palm V proti telefonu, přepnul jsem se do aplikace HandWeb a z mírnou nervozitou jsem se pokusil připojit k Internetu. Chvíle ticha, garantuji vám, že by byl slyšet i padající špendlík na koberec, načež se displej Nokie 7110 rozsvítil a telefon začal vytáčet (obrázek vlevo). S napětím jsem očekával co se stane.

Jak ukazuje obrázek vpravo, stalo se hodně. Bez jakýchkoliv problémů jsem se připojil k internetu. Ihned jsem si vyzkoušel stáhnout e-maily, probrouzdal jsem několik WWW stránek, které jsou většího rozsahu a vše bez problémů. Celý postup jsem opakoval ještě několikrát a vše bez nejmenších problémů. Ještě jsem pomocí programu IrLink otestoval, jako co se Nokia 7110 hlásí. Při testu mi IrLink vypsal:

Type: PnP Modem FAX

Cat: TELEPHONY

IrCOMM: IrOBEX

Name: Nokia 7110



Bohužel, ale to se dalo očekávat, nefungoval ani jeden z programů HandPhone SMS (posílání SMS zpráv) a HandPhone MGR (pro editaci SIM karty). Tento problém mohl být způsoben dvěma faktory. Tím prvním je fakt, že se jednalo o beta verzi telefonu N7110. Tím druhým pak změněný firmware tohoto telefonu s vylepšenou podporou SMS a s více telefonními čísly pro jedno jméno. I tak tyto inovace budou určitě podnětem pro zamyšlení autorů tohoto software.

