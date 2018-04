PalmSpec - ZX Spectrum emulátor pro PalmOS!

Emulátor počítače ZX Spectrum by byl na PalmOS opravdu velmi výraznou událostí. Netrpělivě na ni čekáme nejen ze staré nostalgie (kdo z nás - pamětníků, tento osmibitový počítač neměl doma!). Mohl by nám totiž zpřístupnit nepřeberný archiv vynikajících aplikací všeho druhu, zejména však her, které díky své hratelnosti ani po letech neztratily na svém půvabu. Vždyť řada z nich se nyní stále předělává jako samostatná kategorie "80´", jenže řada z nich je za poplatek!

Uživatelé ostatních platforem už svůj Spectrum emulátor dávno mají - na Psionech se již delší dobu "prohání" ZX Spectrum Emulator 4.0, na PocketPC je to PocketClive a hry sira Sinclaira si můžeme zahrát i na Nokiích 9200 (ZX9200). Dokonce i majitelé kalkulaček TI89/92 mají svůj Spectrum emulátor.

Jen na PalmOS jsme si museli populární "gumák" dlouho odříkat, a to zejména z jednoho hlavního důvodu - rozlišení počítače ZX Spectrum bylo 196x256 pixelů a PalmOS měl dlouho jen rozlišení 160x160 pixelů.

Ostatně s problémem počtu pixelů se museli vyrovnat i na jiných platformách - třeba PocketPC chybí do šířky displeje 16 pixelů (240 oproti 256) - program PocketClive nabízí hned několik způsobů řešení tohoto problému (ten nejjednodušší - položení PPC naležato, bohužel neumí). Podobný problém řeší i majitelé Psionu Revo se 160 pixelovou výškou displeje.

Konečně jsme se dočkali?

Do zpracování emulátoru pro PalmOS se v létě pustil v rámci projektu GNU Alex Bassas Serramia. Aktuální stav je beta 0.6.

Součástí instalace je vlastní aplikace palmspec.prc a ROMka ZX Spectrum 48K spectrum.pdb . Základní menu programu nás ale pustí i do přímého seznamu dostupných aplikací, takže nemusíme klasicky "LOADovat". Přiloženy jsou i hry AticAtac, Hobbit a LordsMidnight v PDB formátu.

Zobrazení? Zatím nic moc...

Problém displeje řeší zatím tvůrce posunováním obrazovky 256x192 pixelů stylusem po displeji Palmu 160x160. (Tlačítkem MemoPadu se rychle přepínáte mezi čtyřmi kvadranty.) To je samozřejmě velmi nepohodlné a omezující, beru to však tak, že se jedná o betaverzi. Předpokládám, že tvůrci přidají do finálního produktu (jestli se jim podaří projekt dotáhnout do konce) podporu vyšších rozlišení 240x320, 320x320 a 320x480, aby se na těchto handheldech aplikace zobrazovala korektně.

Ovládání

Program se ovládá přes Graffiti plošku (znaky emulují stisknutí tlačítka na "klávesnici" ZX Spectra). Hardwarová tlačítka emulují Kempston joystick. Zvuk zatím není podporován.

Co aplikace?

Emulátor zatím podporuje soubory typu SNA, které je nutno převést na PDB formát pomocí java aplikace files2pdb.

Program je zatím nepříliš použitelný, jeho rychlost ani ovládání neohromuje a vyřešení problému velikosti displeje je zatím jen na počátku. Jedná se však o nadějný projekt, který by se mohl a měl dotáhnout. Pochopitelně další pokroky tvůrců budeme bedlivě sledovat.