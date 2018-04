PalmSource: Na řadě je PalmOS 6.0

PalmOS 6.0 by měl být vydán někdy v příštím roce a pro PalmOS bude znamenat velmi dramatickou změnu, jako třeba OS X na Apple, či NT u Microsoftu. Měla by v něm totiž vyvrcholit zatím neviditelná práce bývalého BeOS týmu, který Palm zakoupil ještě v loňském roce.

Multimédia, multimédia, multimédia

Jak uvedl jeden z nejvyšších šéfů PalmSource Michael Mace (na snímku), nový OS by měl definitivně otevřít PalmOS cestu k multimédiím a grafickým technologiím BeOSu. PalmOS 6 převezme totiž řadu algoritmů a architekturu BeOSu a dokončí tak to, co jen velmi opatrně PalmOS 5 započal. Teprve OS6 totiž využije schopností ARM procesorů naplno!

Bezpečnost a variabilita

Další vylepšením bude významné vylepšení bezpečnosti a volitelná I/O rozhranní - majitel licence může používat třeba Graffiti, či jeho alternativy (klávesnici apod.). Podle Maceho bude nový OS rovněž kompatibilní s Microsoft .NET.

DateBook a spol. míří do důchodu

Rozsáhlých změn se dočkají po čase vestavěné PIM aplikace (diář, adresář, úkoly, poznámky apod.), které v posledních letech začaly trošku ztrácet dech a řada uživatelů si je nahradila alternativními produkty. Asi se mnou budete všichni souhlasit že už bylo na čase a tento krok měl přijít už nejpozději v OS5.

Na pořadu dne je i konektivita

PalmSource rovněž plánuje změny v API k přímé podpoře připojení palmu do různých sítí, jako třeba GPRS, či Wi-Fi. Umožní přechod mezi různými sítěmi bez nutnosti se odhlašovat z jedné před připojením do druhé.

Problém zpětné kompatibility

Emulace a zpětná kompatibilita je sice na pořadu dne, OS4 (a nižší) a OS5 (a vyšší) ale budou zřejmě nějakou dobu existovat vedle sebe. Běh programů pro 68K procesory se už nyní musí v OS5 na procesorech ARM emulovat.

Přebudování PalmOS je běh na dlouhou trať - PalmSource jej zahájil letos novým OS 5 s cílem převést platformu od 68000 hardware k ARM s cílem nabídnout moderní a výkonný multitaskingový operační systém.