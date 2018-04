PalmScape - opravdu dobrý Internet browser

Pokud bychom se zabývali celým popisem této aplikace, každým menu a veškerým nastavením, popsal bych spoustu obrazovek a pro většinu lidí by to zřejmě byla nuda. Proto se pokusím napsat něco kratšího a obsáhnout veškeré oblasti této skvělé aplikace. Pro ty z vás, kteří by si chtěli aplikaci více osahat, je možná dvoutýdenní volná verze na vyzkoušení a v archivu je přibalen PDF soubor s veškerou dokumentací popisující všechny obrazovky.