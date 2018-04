Instalace:

Připojte kolébku k počítači nebo propojte PalmPilot s počítačem pomocí HotSync kabelu



Zkontrolujte, zda máte v Pilotovi/PalmPilotovi cca 10kB volného místa



"Posaďte" PalmPilota do kolébky



Spusťte na počítači aplikaci HotSync Manažer



Spusťte následující aplikaci:



Na počítačích Macintosh spusťte aplikaci InstallApp Na počítačích PC s Windows spusťte aplikaci InstApp.exe

Požijte tlačítko Browse a najděte aplikaci .PRC na Vašem disku



Klikněte na Install a pak stiskněte na PalmPilotovi tlačítko HotSync (nebo ukažte tužkou)

Ukážte tužkou na ikonu aplikace PalmPing

Práce s aplikací PalmPing:

echo

discard

telnet

ftp

finger

smtp

pop3

nntp

Taky se Vám stává, že zadáte na PalmPilotovi do browseru PalmScape nějakou adresu WWW serveru a místo požadovaných informací nedostanete nic. Když tuto adresu zadáte potřetí a pořád nic, začínáte být nervózní a telefonní impulzy neustále nabíhají. Jak zjistit, jestli je "ucpaný" Internet nebo jestli potřebný server není vypnutý?Lehce to svedete s dalším programovým doplňkem pro Pilota/PalmPilota, kterým je. Tento jednoduchý prográmek vyvinula firma Machina software . Tento program vysílá k danému serveru v určitých časových intervalech určitý počet paketů. Vrácené pakety pak přijímá zpět a vyhodnocuje je. Když počet vysílaných paketů=počet vrácených nepoškozených paketů, je vše v pořádku. V opačném případě je jasné, že server nefunguje.Pokud spustíte aplikaci PalmPing,. Já na svém PalmPilotovi používám konfiguraci pro Internet s názvem UNIX. Vy však můžete mít jiný název.Proto nejprve zkontrolujte, zda máte správně nastaveny parametry pro TCP/IP a modem. Pokud jste se právě připojili nebo už jste připojeni k Internetu, zobrazí se obrazovka, do které zadejte adresu serveru, jehož funkčnost chcete otestovat.Zadávat ji můžete v číselném např.nebo textovémformátu. Po zadání ukažte tužkou na tlačítko PalmPing. Program začne vyhledávat příslušný server:a po nalezení jej začne testovat na dostupnost následujících služeb:Po zkontrolování a otestování všech výše uvedených služeb vypíše PalmPing v okně výsledek svého testu. Je-li požadovaná služba serveru k dispozici, vypíše, v opačném případěPodle údajů na této obrazovce poznáte, které služby na Vámi zadaném serveru právě fungují. Ještě závěrem Vám nabízím pohled na menu, pomocí něhož se můžete dostat k podrobným informacím (počty paketů atd.) v průběhu testů.Pokud máte o tuto aplikaci zájem, můžete si ji stáhnout ukázáním na obrázek pro stažení.Doufám, že aplikaci užijete a bude se Vám hodit. Tuto aplikaci jsem také aktuálně zařadil do balíku Mobil Pilot Internet Pack