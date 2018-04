PalmPilot na Fibexu

[První strana]







I já se připojím svojí troškou do víru informací z Fibexu. Když jsem dnes časně ráno na Fibex odjížděl, v koutku duše jsem byl převědčen, že alespoň na pár "kousků" Pilota narazím. Ptáte se proč?Jak už asi někteří víte, firma UNICOM, dovozce Pilota, vyvinula aplikaci pro Pilota, umožňující komunikaci s bankovním ústavem pomocí mobilního telefonu. Pokud si ještě dobře pamatuji, byla mi tato aplikace prezentována cca před rokem na Dni Pilota v Praze.Když teď Expandia banka slaví úspěch s výměnou SIM karty v telefonu za SIM Application Toolkit a s "tatrankou" jako datový klíč (viz článek Patricka Zandla ), připadalo mi, že tohle už jsem někde viděl a mnohem uživatelsky lépe udělané. Samozřejmě u Pilota a aplikace od UNICOMu . Není to sice přímo z mobilního telefonu, ale zase Vás to neváže na Paegase.Ale ať jsem hledal jak jsem hledal, UNICOM jsem nenašel, a to jsem procházel oba pavilony A i B dvakrát a myslím že důkladně. Asi jsem měl smůlu a nebo jsem se špatně díval.Mobilním spojením na banky se to na Fibexu jen hemžilo. Většinou pomocí SMS. Kdo má mobil, určitě ví, jak je obtížné a hlavně zdlouhavé na mobilním telefonu nadatlovat příkazy přes mnohdy malou klávesnici.To už nemluvím o problému s množstvím příkazů (odeslaných SMS zpráv), které si bude mobilní telefon pamatovat?Jak by TOP manažerům bylo, kdyby viděli, jak lehce se dají psát SMS přímo na PalmPilotovi pomocí tužky, s možností odeslání příkazů přes mobilní telefon přímo do banky pomocí GSM adapteru Snap-On a aplikace Phone SMS , popřípadě i s přenosem těchto příkazu přes HotSync k účetní. Bohužel jsem tam nic takového neviděl a to je škoda.Zato v pavilonu B vystavovala firma Lotus Czech republic, která se dostala do podvědomí Piloťáků svou aplikací Lotus Organizer HotSync, která umí celkem obstojně synchronizovat data s Lotus Organizerem 97. Někteří členové PilotClubu vyjádřili své zklamání nad ne příliš aktivní činností tohoto českého zastoupení a tak jsem se tam zastavil.Bohužel jsem neměl moc času na delší rozhovor. Ale i za tak krátkou chvíli jsem byl obchodníky ubezpečen, že kdokoliv z majitelů PalmPilota se na ně obrátí, bude mu s maximální ochotou vyhověno. Ostatně tak by to mělo být vždy a zcela automaticky. Doufám, že svůj slib dodrží.Dalším produktem, který nabízí firma Lotus je i Lotus Notes. Uživatelé tohoto software a PalmPilota nejsou ochuzeni, neboť pro ně je na trhu nabízen EasySync 2.0.Pro všechny, kteří budete o tomto "spojení" a ještě dalších s jinými pécéčkovými programy (Outlook, Lotus Organizer, PilotDesktop), chtít vědět více, pak právě pro Vás připravuji jejich detailní popis. Protože v současné době připravuji QuickSheet 3.0, PilotPlanet a novinky na WEBu, přinesu Vám tyto informace po PilotPlanet.