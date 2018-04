PalmPilot je opravdu pro všechny

[První strana]





Že je PalmPilot skvělá věc, to asi nemusím připomínat, vždyť to ví většina z Vás. Až do nedávna jsem si však myslel, že je určen převážně pro "dospělé".Ovšem začátkem týdne se mi stala příhoda s mojí dcerou Markétkou, která mou domněnku okamžitě vyvrátila, ba co víc, dokonce přesvědčila, že tomu tak není.Sedím u počítače, standardní domácí prostředí. Obě moje holky se "válejí" po zemi a ten rachot, ten bych Vám nepřál slyšet. :-) Kdo máte děti, tak Vám asi neříkám nic nového pod sluncem. Najednou nastalo naprosté ticho.To, že je nějaké podezřelé ticho, jsem si uvědomil až o něco později. Nejprve jsem si myslel, že je to jen dočasně, aby nabraly nový dech a spustily znova. Když už bylo ticho asi 10 minut, tak už sem to nevydržel a koukl jsem na ně od svého pracovního stolu. Markétka seděla na zemi, zády ke mně a s něčím si hrála, Barča si v tichosti cucala napolo svlečenou ponožku na své pravé noze."Sláva, Markétka si našla nějakou hračku a bude chvíli ticho", pomyslel jsem si v duchu a pokračoval ve své činnosti. Po dalších asi 10-ti minutách mi to bylo už tak podezřelé, že jsem prostě nevydržel a chtěl jsem zjistit, co že to vlastně dělá.Určitě si dokážete představit sami sebe v situaci, když "kradete" ze spižírny nějakou dobrotu a někdo Vás u toho chytí. Nejdřív nadskočila, pak se otočila a okamžitě schovala ruce za záda. Zvědavost, s čím že si to tam hraje, mne donutila přijít až k ní a kouknou se jí za zádat.K mému zděšení držela v ruce mého "drahouška" PalmPilota. Nejprve mi zamrazilo v zádech, neboť poslední HotSync jsem prováděl asi tak před 3 dny a měl jsem tam celkem dost důležitá čísla."Kde jsi to vzala", povídám jí se strachem v očích. "Měl jsi to na stole, tak jsem si to půjčila", odvětila a začala natahovat moldánky. No co mohu dítěti udělat, když mi vlastně tímto způsobem naznačí, že je to moje chyba. Neměl jsem ho tam nechávat."A co s tím děláš", zněla moje, už o něco klidnější otázka, protože jsem viděl, že alespoň displej něco ukazuje."Kreslím si", odpovídala se slzami v očích."Jak si kreslíš"? Pokračoval můj výslech."No tužkou", ozvala se a to už jsem jí přes samý pláč nerozuměl.Kouknu na displej Pilota a ona měla spuštěný TealPaint a kreslila. Nejprve se mi zdálo nemožné, aby 3,5 roku staré dítě bylo schopno vybrat z desítky aplikací zrovna jednu pro kreslení. Pak jsem si uvědomil, že jsem TealPaint ukazoval jednomu známému, když jsem ho lanařil, aby si Pilota koupil.Tak ona tam sedí a kreslí. Teď mne napadlo, že bych tuto příhodu mohl dát na WEB a tak jsem popadnul foťák a podívejte, že si nevymýšlím.Vzal jsem jí ho z ruky a s malou dušičkou jsem vyzkoušel všechny jeho funkce. Tu ránu, když mi spadl kámen ze srdce, jste měli slyšet. Teď už jsem se na situaci díval trošku z jiného pohledu. Je vidět, že Pilot je zajímavý i pro děti. Nejprve jsem chvíli zvažoval, ale pak jsem jí ho zase půčil. Pod mým dohledem potom namalovala sněhuláka a ještě další obrázky. Na tužku netlačila, prostě ji to šlo nějak samo. Po asi 1/2 hodině jsem opět uchopil foťák a myslím že druhé foto nepotřebuje komentář.Zažil jste někdo někdy s Pilotem podobnou šokující nebo naopak humornou příhodu?, Napište mi. Nejlepší ocením tričkem PilotClubu.