PalmPilot jako pager? To zaujalo i Radiokontakt OPERATOR

2MB RAM



OS 3.0 bez možnosti komunikace přes IRDa



Pager



Nový kryt pro zakrytí tohoto paměťového modulu



Knihovnu funkcí s jednoduchými ukázkami aplikací, spolupracující s pagerem



Dokumentaci v elektronické podobě.

Přenosová frekvence: od 929 to 932MHz Formát kódování: FLEX Protocol Rozměry: 33 mm x 60 mm x 8.4 mm Pracovní teplota: 0° to + 50°C Skladovací: -30° to +80°C Životnost baterií: 2-4 týdny s pagerem 24h on-line Kompatibilita: Pilot1000,5000, Personal a Professional, IBM WorkPad

POZOR, tento pager nefunguje přímo v PalmIII !

A takto vypadá

PalmPilot z bočního

pohledu.

Není to zase tak zlé.



Nejprve je nutné sejmout

starý kryt, vyjmou starou

systémovou desku a do

uvolněného prostoru

zasunout novou desku

s pagerem.



Pak s největší opatrností

zacvakněte dodané víčko

a zakrytujte prostor pro desku



Nový kryt je o něco tlustší

a hranatější



[První strana]







Pokud pozorně čtete stránky mobil serveru, včera na nich proběhla letmá zpráva o tom, že se náš provozovatel pagingove síte Radiokontakt OPERATOR rozhodl o rozšíření své působnosti. Jak jinak než mezi Piloťáky. Zaujala je možnost využití PalmPilota jako pager.Celá tato aktivita se rozhýbala v okamžiku oficiálního představení modulu pro PalmPilota, který po instalaci do PalmPilota umí přijímat zprávy z pagingové sítě a ukládat je v PalmPilotovi, stejně jako klasické pagery. Problematika implementace pageru do PalmPilota není nic nového, první zmínku o řešení této problematiky jsem zaznamenal počátkem tohoto roku. Na jedné straně se s pagerem snaží prosadit firma 3COM ve spolupráci s Motorolou na bázi FLEX protokolu, dalším adeptem na realizaci je firma evropská firma SwissPhone. Podle posledních zpráv mají u SwissPhone připraveny prototypy, které by měl Radiokontakt OPERATOR zkoušet. Zatím se tedy chystají na testování, doufám, že i já se s Vámi budu moci v co nejkratší době podělit se svými zkušenostmi.Abyste si alespoň udělali představu o tom, jak se dá do již tak malého PalmPilota vměstnat pager, uvádím jako příklad jednu z možností a tou je pager od 3COM (Pager Card for Pilot) Jedná se o destičku tištěného spoje stejné velikosti, kterou už Piloťáci znají, neboť se velmi podobá upgrade z Pilota na PalmPilota Pro. Je však poněkud tlustší. První, co Vás asi napadne, je otázka: "Kam tu destičku dám, když už tam jednu mám?". Pokud si budete chtít udělat z PalmPilota pager, musíte počítat s tím, že se svou původní deskou budete muset rozloučit. Nebuďte však z toho smutní. Nová deska obsahuje:Jak specifika napovídají, pokud se obejdete bez IR portu, máte perfektní možnost omladit svého PalmPilota a upgradovat ho na PalmIII.Výměna staré desky za pager je velmi jednoduchá, stačí dodržet následující postup:Jak už jsem uvedl výše, vše je teprve v počátcích, ledy se začínají hýbat. Doufejme, že vše dopadne dobře, a že se s PilotPagery potkáme co nejdříve. Samozřejmě, že jsem nevyčerpal celé spektrum informací o pagingu u nás, to ani nebylo cílem. Pokud máte zájem, navštivte naši rubriku na Mobil serveru. Rovněž jsem zde neuvedl žádnou z konkrétních funkcí nebo vymožeností pagingu na Pilotovi. Nechte se překvapit, tento článek bude mít určitě pokračování. Jakmile se mi totiž PilotPager dostane do rukou, nebo budou nějaké žhavé novinky, budu Vás v novém pokračování tohoto článku včas informovat.