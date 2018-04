PalmPager Slyfox, nová dimenze pagingu u nás

Již od října 1998 se proslýchalo, že společnost Radiokontakt OPERATOR, a.s. připravuje ve spolupráci se švýcarskou společností SwissPhone uvedení nového modelu pageru. Pager, o kterém je zmínka měl být vyjímečný tím, že jako jediný u nás měl být schopen komunikace s PDA (Personal Digital Assistant), nebo chcete-li s minipočítači do dlaně. Švýcarská firma SwissPhone vsadila na platformu Palm Computingu a začala vyvíjet pager pro PalmPiloty, Palm III a dnes také Palm IIIx.

Málokdo by věřil, že se tento PalmPager vůbec dostane na náš trh. Když se však v dubnu 1999 objevily první prototypy a začaly se testovat v našich podmínkách, svítalo na lepší časy. V současné době je PalmPager u nás na trhu a prodává se. Podařilo se nám získat na recenzi finální prodejní verzi PalmPageru.

PalmPager nám zapůjčila společnost PDA Planet, s.r.o., PalmPager byl aktivován a tak jsme si mohli prakticky vyzkoušet co všechno umí.

Součástí balení je:

PalmPager Slyfox (pro všechny modely PalmPilotů, Palm III a Palm IIIx)



Disketa se dvěma aplikacemi pro PDA (Slyfox Manager a Slyfox Viewer)



Dvě baterie AAA 1.5V



Tištěná dokumentace ke službám OPERATOR ERMES



Uživatelskí příručka PalmPageru Slyfox v češtině i v angličtině



Ocenili jsme i dokumentaci ke službám OPERATOR ERMES v DOC formátu, kterou můžete mít neustále s sebou.



Sada samolepek s možností uvedení čísla vašeho pageru



Kontaktní karty (vizitky)



Na rozdíl od amerického systému Flex, kde můžete pager prostou výměnou základní desky implementovat do PalmPilota, zvolili švýcarští vývojáři běžnější formu připojení příslušenství k PalmPilotům.

PalmPager je umístěn do nádstavce, který je totožný jako ten, který používá GSM adaptér Snap-On nebo Pilot modem. Na rozdíl od těchto zařízení funguje PalmPager i tehdy, pokud není připojen k PalmPilotovi. Pokud jsou v něm vloženy baterie, může přijímat zprávy až do naplnění kapacity interní paměti, která je 40kB. Abyste si mohli došlé zprávy přečíst, potřebujete PalmPager připojit k PalmPilotovi. PalmPager se jednoduše připojí zespodu k PalmPilotovi. Stabilitu zajišťují dvě boční spony, které se zaklesnou do výstupků na bočních stranách PalmPilota. Dále musíte do PalmPilota nainstalovat základní aplikace Slyfox Manager a Slyfox Viewer.

Slyfox Manager

Slouží pro nastavení vlastností pageru. Připojíte-li pager k PalmPilotovi poprvé a spustíte-li aplikaci Slyfox Manager, dojde k načtení základních nastavení, služeb, datumu a času. OPERATOR zatím naízí pouze dvě služby: Personal, což jsou běžné zprávy a Morning news - ranní novinky.

Pro jednotlivé služby můžete nastavit typ upozornění na došlou zprávu (optickou nebo nebo jednu ze 16 melodií nebo pípání). Zde také můžete nastavit, zda se má došlá zpráva okamžitě přenést do PalmPilota nebo zda se má přetáhnout manuálně pomocí multifunkčního tlačítka na čelní straně PalmPageru.

Pomocí Slyfox Manageru můžete nastavit typ používaných baterií (Alcaline nebo Accu), můžete zjistit, zda jste v přítomnosti signálu poskytovatele pagingových služeb, jaký je dnes datum a přesný čas, který je neustále synchronizován s časem vysílaným vysílači ERMES. Slyfox Manager také umožňuje přidávání dalších předplacených služeb. Jejich rozsah závisí na poskytovateli pagingových služeb.

Slyfox Viewer

Tato aplikace umožňuje jednoduchou administraci došlých zpráv, které se přenesou z PalmPageru do PalmPilota po stlačení multifunkčního tlačítka.

Ovládání PalmPageru

PalmPager je vybaven multifunkčním tlačítkem. Toto tlačítko je umístěno na čelním krytu PalmPageru a slouží pro ruční přenos zpráv z PalmPageru do PalmPilota, pro přerušení přenosu nebo pro kontrolu stavu nabitých baterií.

Je-li PalmPilot vypnut a stisknete-li toto tlačítko, automaticky se zapne a dojde k přenesení zpráv z PalmPageru do PalmPilota. Pokud je PalmPilot vypnut a na PalmPager příjde zpráva, dojde i v tomto případě k zapnutí PalmPilota a k přenesení zpráv. Po přenosu zpráv lze ukázáním tužkou na zprávu zobrazit její celý obsah s časem a datem jejího přijetí. Okno taktéž zobrazuje celkový počet přijatých zpráv v dané kategorii. Každá kategorie představuje jednu informační službu.

Pro lepší prohlížení zpráv můžete zvolit velikost a typ fontu pro zobrazení. Celé znění této zprávy nebo například jenom vybraný text lze jednoduše překopírovat jako položku do interní aplikace Zápisník v PalmPilotovi. Následnou synchronizací lze tuto položku přenést do PalmDesktopu na PC. Jednotlivé zprávy, ale i všechny zprávy v rámci služby lze označit jako přečtené/nepřečtené nebo se dají smazat.

E-mail

Zvláštním případem je posílání e-mailových zpráv na PalmPager. Stačí jako emailovou adresu zadat

To: XXXXXXX@operator.cz Subject: Věcný popis zprávy Body: Vlastní text zprávy (lze jej napsat i do subjectu)

- kde XXXXXXX je šesti nebo sedmimístné číslo operátoru

Pokud pošlete nějakou zprávu na Pager, dostanete automaticky povrzení od serveru OPERATORU, že správa byla odeslána a zda byla nebo nebyla ořezána (TRUNC) její délka (v závislosti na zaplacené službě) V PalmPageru se pak zpráva zobrazí tak, že Věc je na samostatném řádku a od Těla zprávy je oddělena lomítkem. Bohužel v této verzi nefunguje přenos mailů přímo do aplikace interní aplikace Mail. Také se nezobrazuje hlavička mailu, proto je dobré, pokud vám někdo posílá zprávu na pager, aby používal podpis s uvedením kontaktních informací.

LED kontrolka

je důležitým prvkem PalmPageru a nachází se na spodní části pageru. Ledka upozorňuje na nově došlé zprávy. Při stisku multifunkčního tlačítka (po odpojení od PalmPilota) indikuje stav napájecích článků. Svítí-li LED červeně, jsou napájecí články v pořádku. Začne-li LED blikat, zbývá v článcích energie na méně než 24 hodin provozu.

Technické parametry



Systém: ERMES Kmitočtový rozsah: 169,425-169,800 Mhz Přenosová rychlost: 6250 bit/s Počet adres: 32 Kapacita paměti: 40 KB (při spojení s PalmPilotem dle velikosti jeho volné paměti) Signalizace: optická, možno i zvuková se 16-ti druhy melodií a pípání Napájení: dva napájecí články 1,5V typu AAA Životnost baterie: dle četnosti použití, přibližně 2 měsíce Teplotní rozsah: -10°C až + 55°C Rozměry (v x š x h): 57 x 80 x 23 mm

Cenové relace

Vlastní PalmPager je přibližně cenově srovnatelný se stávajícími klasickými pagery. Zato aktivace služeb je poněkud dražší. Celková cena je pak závislá na typu vybrané služby, zvolené povolené velikosti došlých zpráv a na tom, zda si zvolíte PalmPager jako dotovaný či nikoliv.

Jen pro vaši orientaci například služba Standard 400, která obsahuje zasílání numerických i textových vzkazů s přístupy přes operátorské pracoviště do 400 znaků, pomocí tónové volby DTMF do 20 znaků (pouze numerické vzkazy), přes Internet www a e-mail do 400 znaků stojí v případě nedotovaného PalmPageru s jedním měsíčním paušálem 7.458,30 Kč včetně DPH. V případě dotovaného PalmPageru s ročním paušálem stojí celý komplet 9.389,30 Kč včetně DPH.

