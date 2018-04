PalmOS6 upgrade - Lepší XScale - a další aktuality

palmOne testuje palmOS6 upgrade pro Tungsteny?

Podle zatím neověřených informací, které se objevily na webových stránkách s PDA problematikou (BargainPDA, PalmInfocenter), připravuje a testuje firma palmOne možnost upgrade některých modelů na nový PalmOS 6. Poměrně pravděpodobné je, že půjde upgradovat Tungsten C a mluví se i o dalším stroji s 16MB ROM s přepisovatelnou pamětí typu flash, kterým je Tungsten T3. V úvahu přichází teoreticky ještě další handheldy s minimálně 8MB pamětí a flash ROM.

Nejásejme ovšem předčasně, opravdu se zatím jedná jen o šeptandu...

PalmOS 5.4

Zatímco svět handheldů čeká netrpělivě na bližší informace o PalmOS6, zahájil PalmSource distribuci PalmOS 5.4 pro registrované vývojáře. Verze 5.4 přináší novinky z "čínské" verze 5.3 i do ostatních jazyků - zejména podporu virtual Graffiti, rozlišení displeje 160x160, 160x220, 240x240, 320x320, 320x240 a 320x480. Změn se dočkají knihovny (NetLib), virtuální Graffiti budou umět i PIM aplikace...

Již brzy výkonnější XScale procesory?

Někdy příští měsíc bychom se mohli dočkat nových procesorů od Intelu, alespoň podle serveru Brighthand. Nové XScale procesory PXA263 by se měly vyrábět ve dvou variantách - s taktem 540MHz a 412MHz. První modely s novými procesory by se mohly objevit někdy v květnu a jejich příchod by mohl velmi těsně korelovat s očekávanými PalmOS6 a Windows Mobile 2004.

SanDisk začal prodávat 1GB SD karty

Karty formátu SecureDigital s nebývalou kapacitou 1GB začal prodávat SanDisk.

Cena je 499,99 USD.

Bonsai 3

Pokud si sledujete vývoj ve světě outlinerů a zaujal vás náš poslední duel (ShadowPlan versus Bonsai), tak vězte, že Bonsai získává body navrch - Natara totiž vydala novou verzi 3. Bonsai je nyní k mání ve dvou verzích - jako "mobile edition" za 15,95 USD a s desktopovým programem za 34,5 USD. Upgrade stojí 6 USD (jen omezenou dobu).

Verze 3 přináší kromě vynikající a opravdové synchronizace s desktopovým programem řadu podstatných vylepšení handheldové verze programu - zejména vylepšení filtrů, nový systém linkování, včetně schůzek a kontaktů, nové ikony, barevná pozadí a mnoho dalších.

IDC: 2003 - náznaky oživení ve 4.čtvrtletí

Navzdory nedávno zveřejněným optimistickým číslům z Evropy konstatuje nový průzkum IDC, že celkový světový trh s handheldy za celý rok 2004 poklesl o 17,9%. Optimismus ale vyvolává vývoj za poslední čtvrtletí, kde došlo k nárůstu oproti stejnému období roku 2003 o 3,2%.

Pořadí Výrobce Prodej (ks)

2003 Podíl na trhu

2003 1 palmOne 3,950,125 38.1% 2 Hewlett-Packard 2,280,152 22.0% 3 Sony 1,390,078 13.4% 4 Dell 610,811 5.9% 5 Toshiba 306,687 3.0% Další 1,824,970 17.6% Celkem 10,362,823 100.0%

I v roce 2003 byl ve světě nejpopulárnějším výrobcem handheldů palmOne následovaný HP, Sony, Dellem a Toshibou. PalmOS si udržel vedení nad platformou Windows Mobile.