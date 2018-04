PalmOS6 - OLED - Launch´Em4 - a další

Budou OLED displeje hitem tohoto roku?

Po zprávě o přípravě nového Clie s novým OLED displejem je tu informace z DigiTimes, že tchajwanská firma Opto Tech investuje velké prostředky do vývoje a výroby OLED displejů pro mobilní telefony a handheldy. Masová výroba by měla začít ještě do konce roku 2004.

PalmOS 6 v únoru?

10.-12.2. proběhne pod patronací PalmSource v San Jose velká vývojářská konference PalmOS. Očekává se představení nového PalmOS 6.

Launch´Em 4.0 beta

Patřili-li jste mezi fanoušky kdysi populárního PalmOS launcheru Launch´Em, který kdysi koupila od SynSolutions firma Installigent, možná vás bude zajímat nová beta 4.0, kterou si můžete stáhnout zde.

Mnohem pravděpodobnější ale bude, že jako spokojení majitelé ZLauncheru, LauncheruX, Yishow, SilverScreen apod. jen mávnete rukou a řeknete si "pozdě a špatně".

Stáhli jsme, odzkoušeli a řekli jsme si - "pozdě a špatně".

Lenovo: ET560 s WM´03 - Phone Edition

Čínský výrobce Legend prý chystá nové zařízení - mobil s PDA Lenovo ET560. Legend zde ale přes MS Smartphones dal přednost PocketPC 2003 - Windows Mobile Phone Edition.

Lenovo ET560 vypadá velmi dobře - má otočný displej (třeba jako Clié řady NR/NX) s rozlišením 240x320 pixelů, procesor XScale 400MHz, GSM/GPRS 900/1800MHzm váhu 176 gramů, rozměry 107x66x24mm a paměť 64/32MB RAM/ROM. Obsahuje i digitální foťák s VGA rozlišením.

Nadšení z tohoto stroje musíme ale ihned zchladit - Lenovo ET560 je určeno jen pro čínský trh a s jeho prodejem jinde se zatím nepočítá. Podrobnosti najdete na Mobil,cz.

Zire71 - Palm MP3 AudioKit zdarma

Pokud si koupíte Zire71 na PalmStore za sníženou cenu 249 USD, dostanete nyní ještě zdarma kancelář od DataViz a zejména soupravu pro luxusní přehrávání MP3 skladeb s názvem Palm MP3 Audio Kit.

Palm MP3 Audio Kit je balíček užitečných doplňků zahrnující SD kartu 64MB (s hudbou a software), stereosluchátka (pecky), CD ROM a uživatelskou příručku, SD/MMC čtečku karet. Tato nabídka ale platí zřejmě jen pro zákazníky v Americe, protože na PalmDirect jsme nic podobného nenašli.

Palm MP3 AudioKit si mohou zakoupit i majitelé modelů Tungsten T, T2, T3 - stojí 99,95 USD.

Calendar Plus Professional

SBSH dala o Vánocích na trh vylepšenou "profi" verzi své stále lepší a populárnější Today aplikace Calendar Plus s dovětkem Professional.

Kromě Calendar PlusToday, což je velmi propracovaný "Today" plugin s mnoha funkcemi a nastaveními pro vaše základní PIM aplikace, obsahuje i nový model Calendar Plus Search Solution. To je účinná vyhledávácí funkce pro vaše data s Pocket Outlooku - umí vyhledávat ve schůzkách, úkolech a kontaktech.

CPP běží na PocketPC 2002/2003 a stojí 10,99 USD.