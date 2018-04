PalmOS5 bezdrát HuneTec bude barevný - WiFi pouzdro - a další

Hewlett-Packard a Dell chystají chytré telefony?

Podle informací na DigiTimes provádí firma HP průzkum pro výrobu "smartphones" u některých asijských výrobců. Podobný výzkum si prý před časem nechal zpracovat i Dell.

Virtuální klávesnice VKB ještě letos

Firma Pin Change Co si licencovala technologii firmy VKB na její virtuální klávesnici, kterou jsme vám u nás představili už před rokem.

Firma se pokouší připravit svoji virtuální klávesnici do prodeje do podzimu 2003, a to s drivery pro platformy PalmOS i PocketPC.

Projektor o velikosti 24 x 32 x 65 mm a váze 160 gramů promítá klávesnici o velikosti 275x90 mm, která je QWERTY, a to vzdálenosti 70 cm od projektoru. Obsahuje nabíjecí Li-Ion baterii a RS232/USB konektor.

Parametry se ovšem u finálního výrobku mohou ještě změnit.

MPO - PDA a mobil pro nevidomé

Kombinace GSM mobilu a PDA s přístupem na internet a PIM aplikacím v kombinaci s Brailovým písmem - to je MPO pro nevidomé a slabozraké.

WiFi pouzdro

Jestli zvažujete pořízení WiFi k vašemu handheldu, vezměte v úvahu i nové pouzdro firmy Enfora.

V koženém pouzdře pro palmy s universal konektorem totiž najdete vestavěnou WiFi kartu se samostatnou baterií. Pouzdro není dosud v prodeji.

Další barevný PalmOS 5 bezdrát...

... chystá pro letošek WebLink Wireless. Bude to PalmOS alternativa k "allways-on" komunikátorům RIM BlackBerry.

Model vytváří korejský HuneTec a měl by mít 16MB paměti, SD slot a barevný displej.