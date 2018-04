PalmOS vs. PocketPC - kdo je tu nejstarší, kdo je tu nejstarší?!

Tabulka podle Palmu

PalmOS PocketPC Počet softwarových produktů 13.200 programů (bez specializovaných aplikací na zakázku asi 1.600 aplikací Kompatibilita software zpětná kompatibilita většiny software, pokračuje i v novém PalmOS 5 problémy první generace modelů s třemi procesory a nekompatibilním softwarem

v PPC2002 nefungují žádné programy psané pro "ne ARM" procesory Výběr hardware široký rejstřík produktů od klasických handheldů až po multimediální Clié a chytré telefony či průmyslová řešení odlišné systémy na odlišných zařízeních (PocketPC, WinCE3, Stinger)

na Stinger telefonech nefunguje PocketPC software Vývoj software 191,000 registrovaných uživatelů Microsoft brzdí entuziasmus vývojářů vytvářením prostředí bez pokročilého varování Standard v průmyslové a firemní oblasti 91% velkých společností (1000 Fortune) s PDA má jako standard PalmOS; 83% společností plánuje jako platformu PalmOS Jen asi 44% firem uvažuje o pořízení PocketPC jako svých mobilních zařízeních Podíl na trhu >72% světového trhu <15% světového trhu Rozšíření Vestavěné sloty SD/MMC, CF, Springboard a Memory Stick

HandEra má duální slot SD/MMC a CF

nový univerzální konektor Palmu umožní připojit další periferie

stovky dalšího příslušenství - klávesnice, scannery, tiskárny, GPS, modemy apod. jen podpora CF PC karet; jen některá PDA mají SD/MMC

často je třeba dokoupit ještě jacket či jiné příslušenství

omezený počet dalších periferií Připojení Treo a i705 nabízejí bezdrátové schopnosti s výborným pokrytím v USA, GSM Treo i v Evropě

Treo kromě dat nabízí ještě přenos hlasu, klávesničku, a plný přístup na Internet/Email Bezdrátový PocketPC v USA nedostupný. K srovnání schopností s Palmy musí majitel PocketPC nakoupit další drahé příslušenství

Majitel iPaqu musí k dosažení základních schopností Palmu i705/Trea dokoupit čtyři další doplňky a řešit jejich propojení Připojení - pokračování Palm i705 má bezdrátový přístup k emailu, Internetu, SD/MMC slot - vše za $450 Nejlevnější konkurenční řešení s iPaqem stojí v souhrnu víc než $1000 Podpora Macintosh Plná podpora Żádná podpora Automatické zálohování Palm zálohuje automaticky při každém HotSyncu všechny data z handheldu ActiveSync zazálohuje jen vestavěné PIM aplikace; další zálohování se musí nastavit

Gartner Group varuje před rizikem ztráty dat v iPaqu a doporučuje zálohovat průběžně na CF kartu (což ale zvýší náklady, váhu i velikost) Velikost, váha většina PDA váží méně než 140 gramů a handheldy jsou menší, lehčí i tenčí než PocketPC; HandEra s duálním slotem váží 154 gramů váha zařízení s PocketPC se pohybuje od 170 do 280 gramů; po připojení příslušenství k bezdrátovému připojení se ale váha zvedá skoro k 370 gramům - PDA je pak dvakrát těžší a větší než bezdrátový Palm či chytrý telefon s PalmOS Żivotnost baterie typickému uživateli vydrží baterie v průměru 2 týdny při běžném používání stejnému typickému uživateli nevydrží iPAQ ani 3 dny; během krátké služební cesty můžete přijít o data

minimálně požadovaná délka životnosti baterie pro PocketPC 2002 byla redukována z 10 na 8 hodin Cena Palmy lze koupit již od $99, s dobrým poměrem cena/výkon ceny zařízení s Pocket PC 2002 začínají na $499 - noví uživatelé si musejí kupovat schopnosti, které nepotřebují

Srovnávací tabulka Microsoftu

Pocket PC 2002 PalmOS Desktop synchronizace průběžná synchronizace, či na vyžádání uživatel musí spustit ručně IrDa posílání a příjem podpora pro beaming kontaktů, schůzek a každého souboru včetně obrázků, dokumentů a hudebních souborů podporu pro beaming mají pouze PIM informace, ne libovolné soubory Připojení k síti automatický management pracovního/domácího připojení bez podpory E-mail PocketOutlook má plnou podporu POP3/IMAP4, včetně html, příloh a hlasových zpráv je třeba dokoupit další software a instalovat jej do RAM Offline Offline browsing umožňuje Pocket Internet Explorer či s vestavěnou podporou AvantGo musí být nainstalováno AvantGo v RAM podpora Macromedia flash k dispozici ke stažení zdarma nedostupné Rozeznávání písma k dispozici RichInk a Transcriber

psaní znaků přirozeným způsobem či jako Graffiti uživatel se musí naučit Graffiti Hlasový záznamník mají jej všechny Pocket PC modely nedostupný Konfigurovatelná obrazovka DNES/TODAY plně konfigurovatelná, včetně barev není k dispozici Alarmy pokročilé alarmy, nastavitelné zvuky, blikající diody jen jednoduchý alarm Zabezpečení dvouúrovňové - přístupové heslo a pokročilé zabezpečení přes heslo jednoduché zabezpečení heslem Multimédia Win Media Player - audio a video soubory, včetně MP3 špatná video a audio kvalita, není podpora stereozvuku eKnihy MS Reader s ClearType, integrovaný Audible player nutno dokoupit další software, nízké rozlišení Hry vestavěný Solitaire, mnoho her s vysokým rozlišením - včetně akčních hry s nízkým rozlišením, omezená kontrola pohybu (není zde pořádný kurzor) MS Word, MS Excel robustní podpora MS Wordu a Excelu - bohaté formátování, grafika, grafy kontrola pravopisu nutno dokoupit další software Desktop software Active Sync, Internet Explorer, Reader, Windows Media Player Palm Desktop

Je jasné, že obě tabulky jsou martketingovými tahy obou zmíněných firem a kritéria jsou vybírána tak, aby vyhovovala té vlastní operační platformě.

Nejdřív k nepřesnostem, nepravdám a lžím...

Nelze ovšem pominout některé nepřesnosti a omyly. Podle mne se jich víc dopustil Microsoft.

V mnoha kritériích straší uživatele slůvkem "must be installed in RAM", což jednak nemusí být pravda (máte-li paměťovou kartu, můžete mít řadu aplikací nainstalovánu právě na ní), a navíc to s tou velikostí RAM paměti je dost relativní - na můj iPAQ s 32 MB RAM se vejde určitě méně programů než třeba na HandEru330 s 8 MB RAM.

I na Palmech existují varianty ke Graffiti, některé modely mají navíc i ten "chybějící" hlasový záznamník, což by se slušelo uvést. Stejné je to s multimédii - řada her v hi-res 320x320 určitě neodpovídá pejorativní charakteristice "her v nízkém rozlišení", protože ať počítám jak počítám, 320x320 není určitě méně než 240x320. I na Palmech můžeme poslouchat MP3, a to zcela určitě ve stereu... I na Palmech samozřejmě fungují alarmy LED diodou a řada modelů má i vibrační alarm, na což Microsoft "zapomněl".

Podporu MS Word a MS Excel je nutno na Palmu doinstalovat, to je pravda, ale ne vždy je třeba za to zaplatit - nové generace modelů již mají vesměs nějaký ten kancelářský balík přiložen jako bundle software. Chlubit se "Solitaire v ceně" mi připadá vedle obrovité freeware "game scény" PalmOS pomalu jako rouhání...

Ohánět se tím, že uživatel "obdrží" jako desktop software produkt Microsoft Explorer, který je zdarma, mi zavání nekalou reklamou na tento produkt, napíšu-li to mírně. A vytýkat Palmu chybějící podporu Macromedia Flash mi přijde podobné, jako vytýkat PocketPC platformě, že neumí hacky.

Ani Palm se ale nevyhnul "pochybením", jak bychom to milosrdně mohli nazvat. Srovnávat cenově vyprodávaného $99 Palma m100 s high-endovými modely PPC2002 je unfér. Na trhu jsou i modely s barevným displejem a s WinCE 3.0 s cenou $199 (třeba Casio BE200).

A argumentovat u "firemní obliby" platforem různými indexy a nezávislými průzkumy mi taky nepřipadá zcela košer.

Suma sumárum - chce to klid...

Uváděné rozdíly v podstatě svědčí o tom, že mezi systémy rozdíly opravdu jsou a každá platforma má trošku jiný způsob využití, slabiny i přednosti. A to jsme věděli před podobnými tabulkami a budeme to vědět i po nich. Anebo ne? :-)