PalmOS TextMaker - PDA: 533MHz - a další aktuality

Zrychlujeme, aneb 533MHz v PDA v 4.Q

Do PDA míří dosud nejrychlejší procesor (měřeno taktem). S3C2440 od Samsungu nabídne rozhranní k fotoaparátu, TFT LCD, SD/MMC/SDIO, USB a dotykovému displeji. Bude určen pro zařízení s WindowsCE, PalmOS, SymbianOS a Linux. Ve čtvrtém kvartále by se trh měly dostat varianty s taktem 533, 400 a 300 MHz.

Příslušnou tiskovou zprávu a podrobnější informace najdete zde.

TenGO - další způsob psaní na PDA

Další pokus o pohodlné psaní bez klávesnice podniká tentokrát firma Xrgomic. Její produkt se jmenuje TenGO a je určený pro PocketPC a PalmOS (zatím v betaverzi). Klávesnička vypadá jako QWERTY, jsou to ale segmenty písmen (clkem 6) a klikáním na ně stylusem se vám z jakési "T9" nabídky nabízejí a vypisují slova. Dočká se produkt české databáze? Můžete hádat...

TextMaker bude PalmOS?

Spekulace o tom, že nekorunovaný král PocketPC textových procesorů TextMaker se objeví i na PalmOS platformě, se objevily včera na Palminfocenter. Pokud se povrdí, byla by to naprostá bomba. Vyhlazené fonty TrueType, přímá podpora MS Word, RTFm tabulky, obrázky, thesaurus i kontrola pravopisu, prostě na co si vzpomenete. Datum vydání prý ale ještě není známo...

Průzkumník ještě pokročilejší

Alpha Beta Software vydala novou verzi 2.0 svého souborového manažeru pro PocketPC Advanced Explorer. Kromě běžných možností tohoto typu programu v něm najdete i několik novinek - zejména recyklovatelný koš, podporu formátu ZIP a šifrování souborů.

Advanced Explorer stojí 10 USD, ke stažení však je i demoverze, ve které jej můžete důkladně vyzkoušet.