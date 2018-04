PalmOS stále pokulhává v komunikaci...

PalmOS 5 je všude

Zatímco před rokem startovaly svůj nejistý boj o přízeň zákazníků první modely s novým PalmOS 5 a ARM procesory, po roce stroje nové generace pronikly všude, včetně nejnižší low-endové třídy. Na trhu je $99 model Zire21 s PalmOS 5.2, což je věc, o které příznivcům této platformy se při startu prvních Zire v loňském roce ani nesnilo. Poslední Dragonballové novinky hlavních výrobců byly Clié řady SJ na začátku roku, od té doby již byly všechny nové palmy s OS5 a vyšším

Trh se změnil

Z výrazných výrobců opustila trh legendární HandEra, která bez distribučních kanálů nemohla konkurovat velkých výrobcům. Je to škoda, protože nápady v modelu HE330 byly inspirací i pro ostatní výrobce, ale takový je život. V těchto týdnech se přestává psát historie formy Handspring, v minulých letech dvojky PDA trhu - sloučila se s PalmOne do velké firmy, která se po očištění od správy a licencování PalmOS chystá do dalších kol souboje o udržení svého vedoucího postavení na trhu handheldů.

Zle dotírá zejména Hewlett-Packard, pro který je letošek skvělý rok (alespoň co se týká handheldů) a začal Palmu tvrdě šlapat na paty. Naopak po prvních vynikajících výsledcích se poněkud zbrzdil rozmach Sony a Dellu.

Byli jsme svědky příchodu nových výrobců, jejich nástup je ale svým způsobem velmi netypický - všichni nováčci se velmi výrazně vyhraňují a profilují a na trh nedávají úplné portfolio produktů, nýbrž výrobek, který se výrazně odlišuje od ostatních. Mám zde na mysli třeba firmu Tapwave s herním Zodiacem, či Garmin s iQue3600 - prvním PDA s vestavěným GPS. PalmOS telefon představil na jaře i Samsung. Cesta k realizaci je ale nesmírně trnití. To Treo600 se už prodává.

Méně na očích jsou úspěchy Symbol Technologies s průmyslovými palmy, které za svůj úspěch vděčí jednoduché obsluze i nízké ceně. tento rok se objevila i další řešení pro firemní PDA s PalmOS - třeba od firmy Aceeca Limited.

Daří se v multimédiích

Palm byl po léta kritizován za svůj "přísně organizérový" přístup. Přednost před hudbou, barevnými displeji a hrami měla výdrž baterií, jednoduchost, cena. Průkopníkem handheldové zábavy byla spíše PocketPC platforma a nejednoho uživatele PDA od PalmOS k PocketPC přivedly právě MP3, či skvělé hry. Nástup PalmOS5 tento rozdíl zcela smazal a na palmech dnes běží bez problémů vše, nač bylo zvyklí majitelé PocketPC strojů. Určitý handicap je stále ještě v dostupném software, ten ale výrobci velmi rychle zaplňují.

MP3 skladby, fotky, klipy - to vše už je dnes na nových palmech samozřejmost a na trh se dokonce dostal specializovaný herní Zodiac s grafickým akcelerátorem, ještě lepšími zvuky a rozlišením 320x480, to vše s cenou pod 300 USD (ve verzi 32MB RAM).

Komunikace? Bída!

Na trhu jsou sice PalmOS modely s Wi-Fi i Bluetooth, realita je ale jinak velmi smutná (možná by se hodil i silnější výraz). Zejména pro majitele PalmOS handheldů, kteří by si chtěli nějaký bezdrát pořídit. Příklady?

Píše se listopad 2003 a na trhu není SD Wi.Fi karta, která by fungovala s PalmOS handheldem. Stokrát odkládaný projekt SanDisku na PalmOS drivery pro jejich SDIO WLAN kartu v poslední podobě zní: prosinec 2003. Po tolika odkladech se tomu už ani pomalu nechce věřit. Každopádně se ale dočkají jen majitelé handheldu s PalmOS5 a výš.

Bluetooth SD karta nabízená PalmOne stále neumí PalmOS5. Připomínáme, že rok po uvedení PalmOS5 na trh samotným Palmem.

Situace není růžová ani u ostatních výrobců. Sony si svojí politikou proprietárních slotů otrávila již nejednoho fanouška. Jen si vzpomeňme na CF slot modelů NX60/70, do kterého nebylo lze používat paměťovou kartu, protože byl určen jen pro jejich WiFi kartu. Až musel přijít třetí výrobce CF driveru, který tento zakoupený slot odblokoval a zpřístupnil uživatelům.

A zmíněná Wi-Fi karta? Sony dnes prodává WLAN CF kartu za 149,99 USD - za situace, kdy nové CF Wi.Fi karta jiných výrobců jsou na trhu cca od 70 USD. Jenže ta vám v proprietárním Clié prostě nebude fungovat! Wi-Fi Memory Stick vyvíjí Sony s Hagiwarou rovněž již léta. O Bluetooth Memory Sticku darmo mluvit.

A to jsme ještě nezmínili software a problémy s browsery apod..

Komunikační dobu prostě zatím PalmOS zaspal a netrpěliví fanoušci mu už rozhodně nebudou ochotni dát další rok na "dořešení" této problematiky. Za situace, kdy třeba HP dává Bluetooth takřka do všech modelů a Wi-Fi se u něj stává standardem již od střední třídy, totiž mají kam jít.